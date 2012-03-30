- 2012年03月30日消息称，京东火车票业务是与铁友旅行网通过合作展开。不过，在京东网站上，并没有发现铁友旅行的合作方介绍，该消息目前也并未获得京东方面证实
- 2012年03月30日消息称，京东火车票业务是与铁友旅行网通过合作展开。不过，在京东网站上，并没有发现铁友旅行的合作方介绍，该消息目前也并未获得京东方面证实
- 2012年03月30日一项针对苹果供应商富士康员工工作条件的审计报告指出，富士康违背多项劳动权益，包括过度加班，拖欠工资以及薪水不足以支付基本生活费用。
- 2012年03月30日截止中午收盘，沪指报2259.94点，涨7.78点，涨幅0.35%，成交286亿元；深成指报9448.10点，涨29.87点，涨幅0.32%，成交271亿元。
- 2012年03月30日切实加强市场法制和监管，维护“三公”原则，保护投资者合法权益，对市场操纵和欺诈等违法违规行为采取“零容忍”的态度
- 2012年03月30日圳机场推出的旅客禁带物品快递业务起步价150元，却转手以十余元的价格委托宅急送送货，旅客质疑，机场速递公司凭借垄断地位，赚取数倍差价。29日晚，深圳机场发出紧急通知，称已责成机场货运公司重新规范和完善收费标准。
- 2012年03月30日今年以来，通过高新技术企业复审的148家创业板上市公司，以及1家首次获得国家火炬计划重点高新技术企业中，有27家企业明显没有达到高新技术企业的认定标准。
- 2012年03月30日富信资产管理董事总经理区伟志表示，现在有关新地两名管理层被拘留事件的详情仍然很少，难以确定与公司业务有多大关系，但消息难免令企业形象受损，今日复牌股价难以乐观。
- 2012年03月30日在2012年一季度结束后，房地产信托即将进入单季900亿的兑付时代。
- 2012年03月30日维维股份近年钟情于“喝酒挖煤”，主要投资方向转向白酒和能源。
- 2012年03月30日三大油企2011年合计实现利润2749亿元，相当于每天净赚约7.5亿元
- 2012年03月30日康师傅和百事可乐的市场占有率相加达20%，将超过目前排名第一的可口可乐，成为国内饮料行业的老大。
- 2012年03月30日2011年第四季度，中行扭转了第三季度存款流失的局势，获得存款8471.15亿元
- 2012年03月30日汇中股份一外籍股东投资10年就是为了让公司拥有合资身份以充分享受税收优惠。最近三年享受的税收优惠和政府补贴则为公司利润撑起了近半壁江山。
- 2012年03月30日9家银行2011年报显示，除民生银行高管降薪两成多外，其他银行薪酬均呈现不同程度上涨，最高者为深发展行长理查德的869万元，同比涨57%。
- 2012年03月30日
- 2012年03月30日截至目前，一季度IPO交易共有157宗，募集资金143亿美元，募资额较上年同期（296宗交易，募资466亿美元）下降69%，为2009年第二季度以来的最低水平。
- 2012年03月30日据凤凰卫视报道，新鸿基地产郭氏兄弟和前政务司司长许仕仁星期四晚上乘车离开廉署总部。
- 2012年03月30日“十二五”期间，上海九成以上的市属产业集团要实现整体上市或核心资产上市。而上汽集团是继上港集团(600018)后第二家实现由上海国资委直接控股的上市公司。
- 2012年03月30日随着A股近期持续下挫，新股上市首日表现出现降温，继3月27日出现今年以来首只破发新股后，3月29日4只新股全线破发
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