伊朗最大银行行长因银行诈骗案辞职 2011年09月28日 哈瓦里当天在受到巨大压力的情况下辞职，他在辞呈中向伊朗最高领袖哈梅内伊和全国民众致歉。伊朗经济事务和财政部长沙姆斯丁·侯赛尼已接受哈瓦里辞职。据称，伊朗国民银行在诈骗案中被骗走巨额资金。

日菲达成南海合作共识 加强军事合作牵制中国 2011年09月28日 《财经》综合报道 两国首脑发表联合声明 日本海上保安厅支援菲律宾海岸警卫队