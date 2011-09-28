- 2011年09月28日哈瓦里当天在受到巨大压力的情况下辞职，他在辞呈中向伊朗最高领袖哈梅内伊和全国民众致歉。伊朗经济事务和财政部长沙姆斯丁·侯赛尼已接受哈瓦里辞职。据称，伊朗国民银行在诈骗案中被骗走巨额资金。
- 2011年09月28日这意味着房地产信托监管将趋严，曾经被房企视为“救命稻草”的信托融资渠道将收窄，房企可选择的融资渠道大为减少
- 2011年09月28日最高法、最高检、公安部、司法部等4部门近日联合下发通告，敦促在逃人员投案自首，今年12月1日前投案自首并如实供述自己罪行的，可从轻或减轻处罚，犯罪较轻的，可免除处罚。
- 2011年09月28日虽然上市公司任命年轻的董事会成员正变得越来越普遍，不过此次IAC任命切尔西为其董事会成员，还是被不少人认为与切尔西的家庭背景有关。
- 2011年09月28日符合通知规定的央企类上市公司涉及母公司整体上市的重大资产重组，将统一先过国资委审批这一关后才提交股东大会审议
- 2011年09月28日4大之一的高层证实消息。预料4大每年合共损失10亿英镑(约122亿港元)收入。
- 2011年09月28日中国工程院院士王梦恕表示，目前铁道部欠中铁、中铁建600多亿元，很多铁路基建项目因资金问题而停工，高负债倒逼铁道部进行多元化融资。
- 2011年09月28日1989年至2010年的21年间，全国土地成交价款增长了6732倍，而卖地收入相当于地方财政收入的比例涨幅也超过300倍。
- 2011年09月28日27日下午南昌铁路局相关部门消息称，涉案的K256次列车列车长与另外一名列车工作人员已经被刑拘，事件中涉及的另外两名南昌铁路局通勤职工于27日上午到铁路公安部门作笔录后已经回家
- 2011年09月28日从流出方来看，今年平安、国信等券商走的比较多，“一是因为这些券商保荐人多，基数大，另一方面是小券商给的待遇比较优厚。”
- 2011年09月28日9月26日，河北省泊头市发生一起致9人死亡的杀人案，犯罪嫌疑人秦长城目前已被警方抓获。
- 2011年09月28日商务部27日发布的数据显示，食用农产品价格连续第六周上涨。而随着国庆节的到来，食用农产品上涨的趋势将在短期内难以改变。
- 2011年09月28日在今年以来成立及获批的210只基金中，托管行为建行的新基金达到53只之多，独占近四分之一的份额，超过了中国银行的42只和工商银行的40只
- 2011年09月28日“我们债主圈内的人估算，这起案子中大约有八成的债主是公务员，有的是局级以上的，现在这些人都想低调收回资金了事。”
- 2011年09月28日两国首脑发表联合声明 日本海上保安厅支援菲律宾海岸警卫队
- 2011年09月28日保险代理、经纪公司开展互联网保险业务，应当具备健全的互联网保险业务管理制度和操作规程、注册资本不低于人民币1000万元
- 2011年09月28日欧洲官员正在考虑为一个特殊目的载体（SPV）提供种子基金，该SPV将发行债券并买入欧洲主权债券以遏制欧元区债务危机。
- 2011年09月28日希腊的债务危机正逐渐演变成社会危机，民众的不满情绪持续升温，工会罢工严重打击当地经济支柱旅游业。
- 2011年09月28日今年1月～8月财政收入同比增长31%，预算盈余接近1.5万亿元，均处于历史同期最高水平，这使得在剩余四个月时间内为了实现预算收支差额赤字目标，投放的财政存款也会高于往年。
- 2011年09月28日上海地铁10号线的信号系统承包方卡斯柯公司，即是“7·23甬温线特大动车事故”的甬温线信号系统供应商。这家公司承揽或参与的已建在建地铁信号项目达28项，其中仅京沪两地就占20项
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