- 2012年03月30日城投控股2011年净利增长近3成，拟每10股送3股、同时每10股派发现金股利0.5元。
- 2012年03月30日公司劳动力短缺的问题已经凸显，2万吨粉丝项目将采用一体化自动化设计，从生产到包装将全部实现自动化，预计今年年底可实现，将大大减少劳动用工。
- 2012年03月30日房地产是一个表象，表现出来的是一些人有房子住，而一些刚毕业的学生算算自己的工资永远买不起房子。背后反映出来的是社会问题，就是贫富两极分化。有房子的有十套八套，没房子的一套都没有，这实际上是把两极分化的问题通过房地产表
- 2012年03月30日北新路桥董秘朱胜军表示，涉矿“纯属传言，并非事实”。他同时表示，这就是一个误会，公司并未涉足开发矿产资源，今后也不打算去投资矿产开发领域。
- 2012年03月30日美国公平劳工协会审计发现，苹果公司的最大供应商富士康存在多起平均工作时长超过每周60小时的情况，
- 2012年03月30日3月30日人民币对美元汇率中间价报6.2943，与上一交易日（6.2932）相比回落11个基点，为连续第三日回落。
- 2012年03月30日综合考虑银行体系流动性情况和资本流动等因素，估计今年准备金率会有2至4次(每次0.5个百分点)下调的机会。如果发生诸如资本大规模流出、实体经济超预期下滑等情况，准备金率也有进一步增加下调次数的可能。
- 2012年03月30日中国经济保持平稳较快发展也面临不少挑战，中国仍然是世界上最大的发展中国家。
- 2012年03月30日工行行长杨凯生将以贷收费、浮利收费通俗地概括为“息转费”，“这种做法没有增加银行的收入，也没有影响企业成本，只是改变了结构，应该根据利率风险定价原则来定。”
- 2012年03月30日经济要转型，必须取消GDP挂帅，减少政府干预，打破行政垄断，提高土地、资本、资源配置的市场化程度
- 2012年03月30日自2012年4月1日起，香港和澳门服务提供者在内地设立独资医院的地域范围，由上海市、重庆市、广东省、福建省和海南省，扩大到所有直辖市及省会城市
- 2012年03月30日让上海银行业尴尬的是，在银监会对小微企业贷款投放制定出“两个不低于”（即小型微型企业贷款增速不低于全部贷款平均增速，增量不得低于/高于上年同期水平）的标准后，去年沪上竟未完成这一目标。
- 2012年03月30日媒体报道的绿A牌螺旋藻精片、汤臣倍健牌螺旋藻片和金奥力牌三达紫光螺旋藻片等其他产品铅含量在本次监督检查中结果均未超过国家限量标准
- 2012年03月30日中央企业要积极参与、大力支持，加大产业援疆力度，当好新疆重点项目建设的排头兵和主力军，带头积极履行社会责任，着力带动当地经济社会发展、促进当地各族群众就业，努力实现经济效益与社会效益的统一。
- 2012年03月30日职工年平均工资为51968元，与2010年的46757元相比，增加5211元，同比增长11.1%。
- 2012年03月30日有管理中港股票的基金经理不以为然︰“陈已被架空多年，(不影响业务)还说得通，郭氏兄弟‘行开’几天是不会影响公司，但谁知道这件事拖多久？恐怕新地董事局也答不上。”
- 2012年03月30日据有关人士透露，在此前提交的方案中，确实有利率市场化的相关条文，但在上报中途便已被浙江省有关部门否决。
- 2012年03月30日陈德贤说，中国平安去年超配了银行股，带来8亿分红。虽然银行股目前很多争议，但对保险资金的长期投资特性来说仍是好品种。我们的模型在考虑不良资产可能上升、利率自由化等因素后，认为未来大银行股的年度盈利增长仍可能保持10%以上
- 2012年03月30日"分道制"将随着与其相关的配套项目、基础工作逐项出台实施或准备到位而启动并逐步推开。考虑到相关各方情况的差异，此项制度也可能先从具备条件的地方做起，进度服从质量，实践中不断完善，逐步扩大。
- 2012年03月30日法中两国2011年进出口贸易总额创下十年来的历史新高，达到538.3亿欧元(约合714.5亿美元)
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