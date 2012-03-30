- 2012年03月30日各地政府应严格执行国发38号文，严控新建水泥生产线。
- 2012年03月30日陈德贤预计2012年股票市场投资机会将好于2011年，但预计年中股市会回调。
- 2012年03月30日尽管销量下滑，毛利率接近腰斩，上汽集团仍然计划花费高昂代价推进自主品牌的扩张
- 2012年03月30日别忘了，国际上评价房价高低都是用的中位数。我们的中位数才两千多块钱啊！按全国来说这两千多块钱的房价高吗？”
- 2012年03月30日至4季度，公司净利润已连续三个季度持续下滑。另外，之前市场不断传出的上海医药董事长去职的消息在3月29日晚间的公告中得到证实
- 2012年03月30日据官方的叙利亚通讯社报道，巴沙尔当天在给金砖国家领导人第四次峰会的信中说：“叙利亚已告知安南，叙同意他提出的计划以及叙利亚对这项计划的意见。”他呼吁就“这项计划的细节进行全面磋商”
- 2012年03月30日目前茅台酒每年产量4万吨左右，其中一半酒要储备，每年推向市场的茅台酒8000万瓶左右，贵州、北京、广东是全国茅台酒销售量最大的省份
- 2012年03月30日对上市公司并购重组分道审核制度，庄心一此前表示，“分道制”是对上市公司的并购重组申请分不同通道进行审核，简单说，就是对并购重组申请按设定的公开标准自动分类，区别对待，有条件地简化审核程序，减少审批事项。
- 2012年03月30日洪都拉斯内政部协调员巴内加斯29日对媒体说，北部城市圣佩德罗苏拉当天发生监狱骚乱。他说，监狱犯人之间发生争执和冲突，激烈的冲突随后在监狱中引发火灾，目前已造成至少20人死亡
- 2012年03月30日截至今年3月，中国海军共派出11批护航编队28艘次舰艇，完成431批4543艘船舶的伴随护航，其中一半以上为外国船只
- 2012年03月30日中国概念股周四收盘几乎全线下跌，22支股票跌幅超3%。
- 2012年03月30日广州万隆认为，目前市场正在释放出三大信号，预示股指短线将止跌企稳。
- 2012年03月30日在29日举行的“全国社会保障基金境内投资管理人2012春季座谈会”上，与会人员重点讨论了如何提高全国社会保障基金投资回报率等问题
- 2012年03月30日巴鲁安当天接受法国一家电视台采访时说，欧元区金融“防火墙”的作用类似于核武器，重要的是威慑作用，而不是救助功能。它的规模越大，欧元区重债国受市场投机行为的冲击就越小
- 2012年03月30日29日晚，康师傅发声明称，商务部已经批准了百事公司和康师傅之间的战略联盟。康师傅与百事联姻已顺利成行。百事和康师傅将成立一个战略联盟办公室，负责管理战略联盟的下一步工作，包括与平稳过渡和业务有关的各项事宜
- 2012年03月30日作为2011年普通股票型基金的业绩冠军博时主题行业掌舵人邓晓峰则相对乐观，2012年充满挑战，但中国经济增长的动力并未衰竭，距离天花板还有足够的空间。
- 2012年03月30日一名不愿公开姓名的伊拉克内政部官员接受新华社记者电话采访时说，爆炸发生地点距峰会会场共和国宫大约一公里，在巴格达政府机构所在地“绿区”入口附近，距离大批采访阿盟峰会记者的驻地曼苏尔宾馆约500米
- 2012年03月30日研究人员证实，颅内大动脉病变是导致华人中风的最常见原因。由于华人的脑血管比较窄且容易硬化，因而导致血管内的微小血块脱落，形成“微栓子”而引致中风
- 2012年03月30日数据显示，开放式股票型基金2011年合计亏损3146.6亿元，平均单只基金亏损7.53亿元；开放式混合型基金合计亏损1522.6亿元，平均单只基金亏损9.17亿元。
- 2012年03月30日这一增速在市场预期范围之内，明显高于去年第三季度的1.8%，为2011年全年最好的季度表现，也是自2010年第二季度以来最快的季度增长
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