叙利亚总统宣布同意安南提出的解决叙危机的六点建议 2012年03月30日 据官方的叙利亚通讯社报道，巴沙尔当天在给金砖国家领导人第四次峰会的信中说：“叙利亚已告知安南，叙同意他提出的计划以及叙利亚对这项计划的意见。”他呼吁就“这项计划的细节进行全面磋商”

国际新闻早报 2012年03月30日 洪都拉斯内政部协调员巴内加斯29日对媒体说，北部城市圣佩德罗苏拉当天发生监狱骚乱。他说，监狱犯人之间发生争执和冲突，激烈的冲突随后在监狱中引发火灾，目前已造成至少20人死亡

伊拉克首都阿盟峰会会场附近发生爆炸 2012年03月30日 一名不愿公开姓名的伊拉克内政部官员接受新华社记者电话采访时说，爆炸发生地点距峰会会场共和国宫大约一公里，在巴格达政府机构所在地“绿区”入口附近，距离大批采访阿盟峰会记者的驻地曼苏尔宾馆约500米