- 2012年03月30日弗莱厄蒂说，加拿大已经从全球经济衰退中走出，但不能停留在已取得的创纪录成功。本次预算不仅着眼于未来几年的发展，而且着眼于未来几代
- 2012年03月30日今年1月以来，国际油价大幅走高，对脆弱复苏中的世界经济构成威胁。近日来，美国和英国建议国际能源机构动用石油储备，这一建议得到法国支持。韩国和日本也可能加入这一计划
- 2012年03月30日去年，五大行均保持了18％以上的净利润增幅，其中交行的增幅高达29.95％，而表现最为逊色的中国银行其净利润同比增幅为18.81％，是唯一一家低于20％的国有大行。
- 2012年03月30日格伦施佩希特说，美国能源情报署认为，到2013年底，原油成本依旧是影响汽油和柴油价格的主要因素。预计今年原油价格将从2011年的每桶102美元上升至约115美元，2013年将小幅回落至110美元
- 2012年03月30日如果扣除以上费用，该公司当季每股摊薄盈利2.47美元，同比上升25%，也高于分析人士预期的2.15美元。同期，营业时间至少在14个月以上的同店销售额下降2.4%，小于上年同期4.7%的跌幅
- 2012年03月30日奥巴马当天在白宫发表讲话说，石油公司获得了巨大利润，去年美国三个最大的石油公司共实现利润800亿美元，其中埃克森公司每小时进账近470万美元。然而，就在利润强劲的情况下，它们每年还依然接受了高达数十亿美元的税收补贴
- 2012年03月30日中远洋2010年的业绩纯利为67.85亿元。受航运市场供需严重失衡、运价快速下跌，各项运输业务总收入按年减少12%至846.39亿元。
- 2012年03月30日伯南克依旧用“缓慢”来形容美国经济目前的增长态势。他说，自2009年中期结束衰退以来，美国经济的平均增速大约为2.5%，慢于二战以来经济摆脱衰退后的平均增幅
- 2012年03月30日日前美赞臣和雀巢已下发了调价通知，全线产品提价幅度分别达到13%和10%
- 2012年03月30日数据显示，英国2011年的石油产量跌幅超过17%，是1970年以来的最低水平。另外，英国天然气产量下跌21%
- 2012年03月30日俄罗斯洲际航空公司29日公布财报说，根据俄罗斯会计准则，该公司2011年实现净利润18.3亿卢布（约合6280万美元），增幅达215%
- 2012年03月30日郭树清指出，商品期货、金融期货对我国国民经济发展都很重要。我国期货市场经过20年尤其是近年来的发展，市场改革创新焕发出勃勃生机。
- 2012年03月30日业内人士预计，国内玉米供应今年偏紧局势难改，今年我国进口玉米有望再创新高
- 2012年03月30日道琼斯工业平均指数上涨19.45点，收于13,145.66点，涨幅为0.15%；纳斯达克综合指数下跌9.60点，收于3,095.36点，跌幅为0.31%；标准普尔500指数下跌2.28点，收于1,403.26点，跌幅为0.16%
- 2012年03月30日四川安岳县文物局副局长唐文军29日透露，今年起，该县计划向境内57个文物保护处配备66条狼狗，增加对当地唐宋古石刻群的保护力度
- 2012年03月30日汤臣倍健称，国家食药监局要求对螺旋藻产品抽样送检，检测结果显示符合质量标准
- 2012年03月30日卢拉2003年至2010年间连任两届巴西总统，其间巴西的经济、民生和国际地位显著提高，他也因此成为巴西支持率最高的一位总统
- 2012年03月30日报告指出，如今是社交媒体(如微博等)迅速崛起的时代。特别是亚洲地区和太平洋地区的社交媒体获得了史无前例的发展，成为这两个地区网络使用的主要方式
- 2012年03月30日其间，匪徒与商场保安发生枪战，并投掷手榴弹，造成1名保安丧生，包括1名保安、2名银行出纳及3名商场顾客在内共6人受伤。匪徒作案后驾驶摩托车逃离现场
- 2012年03月30日在犯罪嫌疑人武某某、齐某涉嫌诈骗一案中，受虚假招生宣传诱导进而汇款的被害人目前得到确认的已有30人，涉案金额达326.5万余元人民币。其中，被骗金额最多的达19万元，最少的也有3万元
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