加拿大出台2012财政年度预算案 2012年03月30日 弗莱厄蒂说，加拿大已经从全球经济衰退中走出，但不能停留在已取得的创纪录成功。本次预算不仅着眼于未来几年的发展，而且着眼于未来几代

国际能源机构表示将在合适情况下干预油市 2012年03月30日 今年1月以来，国际油价大幅走高，对脆弱复苏中的世界经济构成威胁。近日来，美国和英国建议国际能源机构动用石油储备，这一建议得到法国支持。韩国和日本也可能加入这一计划

美国能源情报署预计今年油价将升至每桶115美元 2012年03月30日 格伦施佩希特说，美国能源情报署认为，到2013年底，原油成本依旧是影响汽油和柴油价格的主要因素。预计今年原油价格将从2011年的每桶102美元上升至约115美元，2013年将小幅回落至110美元

美国百思买公司第四财季亏损17亿美元 2012年03月30日 如果扣除以上费用，该公司当季每股摊薄盈利2.47美元，同比上升25%，也高于分析人士预期的2.15美元。同期，营业时间至少在14个月以上的同店销售额下降2.4%，小于上年同期4.7%的跌幅

奥巴马再次呼吁国会取消对石油公司税收补贴 2012年03月30日 奥巴马当天在白宫发表讲话说，石油公司获得了巨大利润，去年美国三个最大的石油公司共实现利润800亿美元，其中埃克森公司每小时进账近470万美元。然而，就在利润强劲的情况下，它们每年还依然接受了高达数十亿美元的税收补贴

伯南克认为美国经济复苏尚需时 2012年03月30日 伯南克依旧用“缓慢”来形容美国经济目前的增长态势。他说，自2009年中期结束衰退以来，美国经济的平均增速大约为2.5%，慢于二战以来经济摆脱衰退后的平均增幅

国际财经简讯 2012年03月30日 俄罗斯洲际航空公司29日公布财报说，根据俄罗斯会计准则，该公司2011年实现净利润18.3亿卢布（约合6280万美元），增幅达215%

四川安岳配备狼狗看护文物 伙食标准每月150元 2012年03月30日 四川安岳县文物局副局长唐文军29日透露，今年起，该县计划向境内57个文物保护处配备66条狼狗，增加对当地唐宋古石刻群的保护力度

巴西前总统卢拉战胜癌症将重返政坛 2012年03月30日 卢拉2003年至2010年间连任两届巴西总统，其间巴西的经济、民生和国际地位显著提高，他也因此成为巴西支持率最高的一位总统