哈尔滨医院行凶案嫌犯称不该滥杀无辜 2012年03月30日 李某某表示，他患有强直性脊柱炎和肺结核，据他回忆，这次来就是为了打“类克”(一种治疗药剂名称)。医生说他有肺结核不能打，要求他先去胸科医院做检查。他将胸科医院检查结果拿回来给医生看后，医生觉得不行，不收他入院

胡锦涛建议金砖国家照顾彼此重大利益和关切 2012年03月30日 坚持平等协商，深化政治互信，充分照顾彼此重大利益和关切，成为国际上相互尊重、平等协商的典范，永远做好朋友、好伙伴