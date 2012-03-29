- 2012年03月30日在犯罪嫌疑人武某某、齐某涉嫌诈骗一案中，受虚假招生宣传诱导进而汇款的被害人目前得到确认的已有30人，涉案金额达326.5万余元人民币。其中，被骗金额最多的达19万元，最少的也有3万元
- 2012年03月30日西城区政府官方微博回应说，砖塔胡同84号是鲁迅旧居所在地，现存建筑为上世纪70年代翻建的，没有文保价值，故将拆除并实现规划绿地
- 2012年03月30日对传媒学院开具的专业证明，洞头县人社局局长陈荣荣昨天接受记者电话采访时表示：“人事部门审核报名者的专业资格时，唯一的标准是，看毕业证书上的专业名称，在公告范围内的就符合，像电子信息工程技术与电子工程，差一个字都不行。”
- 2012年03月30日评选院士期间，网络上已出现不少对他的举报，称他原本只有初中文凭，参加了一个课程培训班提高了文凭，出版的两本著作是手下“集合一些人七拼八凑而成”，并称“他为了达到自己的目的一直是不择手段”。
- 2012年03月30日他强调，要深入贯彻落实中央新疆工作座谈会精神和“十二五”规划纲要，从全局和战略的高度，充分认识新疆水、路、电、气等重点项目建设的特殊重要性和紧迫性，只争朝夕、齐心协力扎实往前推进
- 2012年03月30日钟辉龙说：“要经常给稽查队员‘进贡’，把稽查队各个小组长‘搞定’。”此后，丁某每月都拿出7000元给钟辉龙，让他帮忙“打点”。钟辉龙从丁某那里前前后后拿了10万多元，一般是每月给上路查处的小组长1000元
- 2012年03月30日尽管已经过去半个多月，湘潭湘机会中学的同学还常常谈起3月9号那个周五晚上七点，当中心广场跳舞音乐依旧响起时，不远处校园里一向安静的他们做出了竟让人诧异的事情
- 2012年03月30日李某某表示，他患有强直性脊柱炎和肺结核，据他回忆，这次来就是为了打“类克”(一种治疗药剂名称)。医生说他有肺结核不能打，要求他先去胸科医院做检查。他将胸科医院检查结果拿回来给医生看后，医生觉得不行，不收他入院
- 2012年03月30日声明称，阿基诺总统将在东盟峰会上提出海上安全，西菲律宾海(南海)、气候变化、减少灾害风险管理、移民工人保障和福利、中小企业等议题，以此来加强东盟宪章的落实并推动2015年东盟共同体的建立
- 2012年03月30日杨宇军说，武器装备从研发到装备部队，都需要一个过程。目前，我航母平台等新型武器装备正按照计划开展各项科研试验和训练，后续的相关工作要根据科研试验和训练情况来确定
- 2012年03月30日“我们及时将顾春芳送到了医院抢救，具体伤情我不便透露，只能说伤势不重，没有生命危险，也不影响对本案的调查”
- 2012年03月30日大陆不少“跑路”的老板往往在国外消失，但顾春芳“跑路”出境后又回来，这是顾春芳案留下的新谜团，非常令人惊奇
- 2012年03月30日报道称，该名代表说：“2012年4月22日至29日，将在黄海水域举行‘海上合作-2012'俄中海军联合演习，届时将演练合作与协调防御行动，以及保障海上交通安全。”
- 2012年03月30日金砖国家占世界人口的43%，金砖国家合作是在多极化、相互依存、日益复杂和全球化的世界中为促进和平、安全与发展开展对话与合作的平台。我们来自亚洲、非洲、欧洲和拉丁美洲，跨大洲的互动性质使我们的合作更具价值和意义
- 2012年03月30日坚持平等协商，深化政治互信，充分照顾彼此重大利益和关切，成为国际上相互尊重、平等协商的典范，永远做好朋友、好伙伴
- 2012年03月30日印度承认西藏自治区是中国领土一部分、不允许藏人在印从事反华活动。印方希望同中方一道努力，维护两国边境地区和平安宁，通过友好谈判妥善解决边界问题
- 2012年03月30日维护和平稳定，本着和平友好、平等协商、相互尊重、相互谅解的精神，推进两国边界谈判，利用好边境事务磋商和协调工作机制，共同维护边境地区和平安宁
- 2012年03月30日永和国际开发股份有限公司生产的永和黑豆浆被检出含有转基因成分NOS和CaMV36S。该产品产地台湾，进口商为天津永和食品有限公司，于天津口岸进境
- 2012年03月30日
- 2012年03月29日若能够与其他发达国家达成协议，释放石油储备，可以在一定程度上压低油价。但他同时表示，不应期待释放石油储备能带来奇迹，带动油价大幅下跌
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