- 2012年03月29日席主席兼董事总经理郭炳江及郭炳联于2012年3月29日通知该公司，因怀疑涉及(其中包括)触犯防止贿赂条例(“指控”)的调查而被廉政公署拘留
- 2012年03月29日经季节性调整，截至3月24日一周内，美国首次申请失业救济人数为35．9万，比前一周修正后的水平减少了5000。当周，更能代表趋势的首次申请失业救济人数四周移动平均值也降至36．5万
- 2012年03月29日苹果在推广第三代iPad时，称其为Wifi+4G，但是澳大利亚只有一个由澳洲电讯（Telstra）运营的4G网络，该网络使用的频段有别于新一代iPad所用频段。澳大利亚竞争和消费者委员会认为苹果的广告误导消费者
- 2012年03月29日内地房地产市场持续面对挑战，多个主要城市房产价格继续调整。基于中央政府决意维持调控政策以促进房地产市场长期稳定及健康发展，加上内地工人工资增长高于通胀有助刺激购买力及支持房屋需求，预料房地产市场长远前景维持审慎乐观
- 2012年03月29日从信贷中介转型，未来十年的收益结构将调整为40%存贷款利差的收入，30%交易型业务的收入，30%中间业务的收入
- 2012年03月29日罢工期间，9成西班牙国内航班和8成的飞往欧盟其他国家的航班将被取消，全国3/4的公共汽车，以及2/3的火车将停运
- 2012年03月29日3月29日，工行收盘价4.28元，以此计算，股息率为4.7%。
- 2012年03月29日该上市公司另一名高层人员以及其他四名人士，亦因涉嫌与这宗案件有关，早前被廉署拘捕。廉署指，调查仍在进行中，现阶段不会再作进一步评论
- 2012年03月29日李嘉诚说，内地持续稳步发展将为香港经济带来支持，预料2012年本地生产总值增幅虽较去年为低，但仍有正面增长。香港背靠内地经济高增长区，经济基础良好，均为可持续发展提供了稳固基石。
- 2012年03月29日政府下月起将废除过时的多重汇率政策，让市场决定缅元价值。这是统一汇率的第一步，以便寻求与西方国家建立密切的经济联系及促进国内贸易和投资
- 2012年03月29日中石油周四披露，2011年日产量达240万桶，超过埃克森美孚10万桶。2011年，中石油产量增长了3.3%，而埃克森美孚则下降了5%。报道还称，埃克森美孚的产量同样落后于俄罗斯石油公司
- 2012年03月29日该公司共有8辆坦克车供顾客租用，每15分钟的收费为450新西兰元（约2320元人民币），若要辗过汽车还得多付395新西兰元（约2036元人民币）
- 2012年03月29日未来3年客户数量翻一番，3年后贷款余额超过11000亿元
- 2012年03月29日截至2011年底，新华保险的偿付能力充足率为155.95%，刚刚达到保监会偿付能力监管II类要求
- 2012年03月29日2011年分别实现净利息收入和非利息收入2,280.64亿元和1,002.34亿元，比上年分别增长17.58%和21.41%。非利息收入在营业收入中的占比达30.53%，同比提高0.67个百分点。手续费及佣金收支净额达到646.62亿元，比上年增长18.68%
- 2012年03月29日今年1、2月份的净息差在去年年末的水平上，已有所增长；今年69%的贷款资产将以升息定价
- 2012年03月29日3月29日，浙江天台检察院有史以来最大的挪用、贪污案件，潜逃13年的“天台第一贪”陈婉珍、陈珏夫妇将接受公开审判，陈婉珍、陈珏分别被判处有期徒刑19年和有期徒刑18年。
- 2012年03月29日截至2011年底，工行地方融资平台贷款余额6800亿元。杨凯生同时表示，工行不担心地方政府平台贷款的质量问题。
- 2012年03月29日尼彩科技集团起步之初并不被业界所看好，不少品牌和渠道商甚至断言其“活不过三个月”，但是现在已经成长为手机市场一支不容忽视的力量
- 2012年03月29日春节过后全国大蒜价格降势明显，2月下旬以来出现涨势，与2月20日相比，3月29日，全国大蒜价格上涨3.0%。分地区来看，逾七成省区市大蒜价格上涨，河北、陕西、广东涨幅居前，分别为20.2%、12.9%、12.4%。
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