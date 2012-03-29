美国上周首次申请失业救济人数延续下降势头 2012年03月29日 经季节性调整，截至3月24日一周内，美国首次申请失业救济人数为35．9万，比前一周修正后的水平减少了5000。当周，更能代表趋势的首次申请失业救济人数四周移动平均值也降至36．5万

李嘉诚对内地房地产市场长远前景维持审慎乐观 2012年03月29日 内地房地产市场持续面对挑战，多个主要城市房产价格继续调整。基于中央政府决意维持调控政策以促进房地产市场长期稳定及健康发展，加上内地工人工资增长高于通胀有助刺激购买力及支持房屋需求，预料房地产市场长远前景维持审慎乐观

新华保险拟发行150亿元债券提升偿付能力 2012年03月29日 截至2011年底，新华保险的偿付能力充足率为155.95%，刚刚达到保监会偿付能力监管II类要求