- 2012年03月29日至4季度，公司营业收入连续三个季度持续上升，且创3年新高。约占主营业务收入的66%的高档酒全年实现营收21亿元，毛利率81.1%
- 2012年03月29日今年2月末，工行实现贷款1655亿，比去年同期增加153亿。截至上周末，工行已实现贷款2073亿元，略高于去年同期2006.5亿元。
- 2012年03月29日昨日胡润联合兴业银行发布《2012中国高净值人群消费需求白皮书》，称中国个人资产在600万元以上的高净值人群达到270万人，平均年龄为39岁。亿万资产以上的高净值人群数量约6.35万人，平均年龄为41岁。其中85%有计划送孩子出国留学
- 2012年03月29日在战略新兴产业上，2012年贷款增长较2011年增加一倍；先进制造业和服务业分别将在2012年增长25%和20%以上；中小企业贷款也将在2014年末占整个公司贷款的60%。
- 2012年03月29日经过向常熟市公安局等相关部门求证，经过警方11天的抓捕，在上海警方协助下，顾春芳于3月27日被常熟警方成功抓获，据初步交代，其涉案集资借款金额达4亿多元而非此前媒体报道的6亿元
- 2012年03月29日我国2011年开始启动公共建筑节能改造重点城市示范，首批深圳、重庆、天津三个城市改造面积将超过1200万平方米。目标是到2015年，重点城市公共建筑单位面积能耗下降20％以上
- 2012年03月29日其微博称，目前，唯冠已经购买了多家债权银行的股票，并将以小股东身份征集投票权，代位诉讼苹果
- 2012年03月29日项目收购进一步拓展了公司在海外的油气业务，预计2015年中国石化可获得的权益产量为2.13万桶油当量/天，高峰期2024年为11.25万桶油当量/天
- 2012年03月29日假设公司全年净利润88亿元，2011单季度归属于母公司净利润同比分别增长185.7%、68.6%、10.3%、-9.0%，持续回落
- 2012年03月29日为保障二环路改造工程顺利施工，今年4月26日至明年7月30日期间，成都将在二环路全线及7条放射性主干道，对所有川A和外地籍号牌汽车实施工作日按车牌尾号限行措施，每天限行2个尾号，每车每周限行1天
- 2012年03月29日中国建材执行董事、副总裁崔星太在2012年国际水泥峰会接受记者专访时表示，目前业内讨论的水泥行业氮氧化物排放标准太过严苛，中国应向欧洲德国等国家看齐，定在每立方米500毫克到600毫克较为合适。
- 2012年03月29日今年底有望回归A股发行不超过10亿股，融资150亿元，部分资金用于跨区域兼并重组将产能提高到5亿吨。
- 2012年03月29日铜业公司的经营业绩在创出历史最好水平后，恐将步入下行趋势
- 2012年03月29日截至2011年12月31日，上海市户籍总人口为1419.36万人，60岁及以上老年人口占24.5%。其中，15岁至59岁的劳动年龄人口抚养60岁及以上人口的老年抚养系数为36.6，比上一年增加2.2个百分点，即100名劳动年龄人口要抚养36.6名老人。
- 2012年03月29日工商银行今天发布2011年报，报告显示，2011年实现净利润2084.45亿元，较上年增长25.6%，加权平均权益回报率较上年提高0.65%至23.44%，基本每股收益0.60元，较上年增加0.12元
- 2012年03月29日消息人士透露，原定于今日在深圳举行的社保基金大会将延期至四月初举行，地点或设在北京。分析称，这与财政部“地方社保基金不得入市”的规定不无关系，这也意味着，刚刚取得进展的广东千亿养老金入市之路再起波澜
- 2012年03月29日中联重科副总裁孙昌平表示，中联重科管理层作为环卫机械公司80%股权的潜在受让方之一，将仅以财务投资者身份持股，且持股比例不会超过20%，联合竞标方弘毅投资同样仅充当财务投资者，持股比例不超过25%
- 2012年03月29日中石油2011年净利润1329.8亿元，较上一年的1398.7亿元下滑了4.9%。中石油称主要受到成品油价格调控、进口天然气进销价格倒挂和税费增幅较大的因素影响所致
- 2012年03月29日管理成本居高，国企“三公”消费成本、高管职务消费成本、内部员工高福利待遇成本、办公楼、办公设施等豪华奢侈成本以及种种腐败等无疑是侵蚀国企利润的元凶。
- 2012年03月29日尽管市场一致肯定了政府出台鼓励民间资本发展的善意，但是在法律，条款尚未健全的情况下，这项改革能否成功或取得成效还很难说。
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