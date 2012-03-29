- 2012年03月29日要求地方政府依法保障学生就近入学或在寄宿制学校入学，减少学生交通风险。对确实难以保障就近入学且公共交通不能满足需要的农村地区，要采取措施保障学生获得校车服务
- 2012年03月29日他认为，实际上，从今年初开始，我们的货币政策已经在开始有所宽松。
- 2012年03月29日清科研究中心分析认为，本次考察向市场传递一个积极的“信号”，我国场外交易市场或将在此东风下呈现出行业发展的“拐点”。
- 2012年03月29日十二五”期间互联网普及率将达45%，推动实现三网融合，IPV6宽带接入用户超过2500万户，实现IPv4和IPv6主流业务互通，IPv6地址获取量充分满足用户需求
- 2012年03月29日在金卡工程历史沿革中，出现了金卡工程原股东无偿转让和低价转让股权给实际控制人杨斌的现象。
- 2012年03月29日新鸿基地产(0016.HK)今日(3月29日)在港交所发布公告称，暂停交易，以待刊发一份涉及或可能涉及股价敏感的公告。旗下新意网、数码通亦同告停牌
- 2012年03月29日3月26日下午，中国证监会上海监管局根据原上海金陵（600621.SH）董秘陈炳良的实名举报情况，派员进驻上海金陵进行调查，调查将持续数日。此前，上海证监局已让上海金陵的会计师事务所工作了约一周，准备相关数据
- 2012年03月29日杨宇军说，网络攻击具有跨国性和匿名性等特点，在没有经过彻底调查、没有掌握确凿证据的情况下就对攻击源做出判断，是不专业的，也是不负责任的
- 2012年03月29日库克这一系列的访华行程让外界猜测颇多，更是招致了深圳唯冠债权人的批评
- 2012年03月29日库克这一系列的访华行程让外界猜测颇多，更是招致了深圳唯冠债权人的批评
- 2012年03月29日以紫金矿业(601899.SH)三季度财报公布的十大流通股东名单及基金三季度重仓股名单为基准，紫金矿业去年四季度有2只基金新进入(合计6598.07万股),分别为国投瑞银中证上游(307.47万股)、汇添富成长焦点(6290.6万股)
- 2012年03月29日从去年9月份以来，茄子全国批发价在半年时间内身价翻番，全国大白菜平均价格最近一个月涨幅超过50%。
- 2012年03月29日大摩预计，未来除继续下调法定存款准备金率、公开市场操作及窗口指导外，中国今年内至少还将降息25个基点
- 2012年03月29日无论从风险控制或是追求高回报率上看，周转率都成逐渐为华润的“命脉”
- 2012年03月29日中国商业银行无缘最新一期《全球金融杂志》（Global Finance)评选出的2012年半年度全球50大最安全银行名单，是否意味着中国的商业银行风险加剧
- 2012年03月29日顾春芳从2008年起以经营煤炭生意急需资金周转为由，以年息25%至30%的高额利息或高额利润为诱饵，分别向顾某、李某等20余名群众借款人民币达4亿多元。
- 2012年03月29日3月16日，常熟市公安局依法受理该案，并立即进行初查，在掌握了相关犯罪证据的情况下，3月22日，对顾春芳涉嫌经济犯罪进行立案侦查，并办理刑事拘留手续上网进行追缉。3月27日晚，在上海警方协助下，常熟警方在上海将顾春芳成功抓获
- 2012年03月29日今日两市双双低开，随即快速下跌，两市跌幅均接近1%。此后，酿酒、银行、地产等板块轮番启动，股指跌幅收窄，临近午盘股指再度走低。市场延续疲软态势，个股行情较为惨淡，午后两市再度走低，两市盘中均跌逾1%
- 2012年03月29日徽酒竞争较为激烈，且公司省外市场开拓投入所需费用较大等都给公司的发展带来一定的风险。
- 2012年03月29日3月29日，深高速（600548.SH）宣布，公司2011年收入为29.52亿元，同比增长6.74%；其中路费收入为集团主要收入来源，为27.16亿元，同比增长3.83%。净利润增长17%至8.75亿元，对应的每股盈利0.40元
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