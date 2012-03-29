- 2012年03月29日
- 2012年03月29日今年浙江省政府将抓紧制定出台促进小微企业发展的政策文件，加大对小微企业的财税扶持力度。如，建立中小企业发展基金；力争小微企业税收优惠额在去年基础上再提高10%以上。
- 2012年03月29日四只深市新股均开盘破发。截至午间收盘，鞍重股份下跌7.2%，报23.20元；裕兴股份下跌14.71%，报35.82元；远方光电下跌9.38%，报40.78元；慈星股份下跌11.83%，报30.86元。但广汽集团上午收报9.48元，上涨4.29%
- 2012年03月29日齐骥称，当前部分城市房价依然处于高位，部分未实施住房限购措施的二、三线城市购买需求仍然比较旺盛，调控效果还有待进一步巩固。
- 2012年03月29日虽然现在还不能断言新一轮不良贷款周期已悄然而至，但从整体上看，银行不良贷款率上升基本上印证了中国实体经济下行风险对银行资产质量的压力，这种趋势将在2012年持续。
- 2012年03月29日苹果公司 CEO Tim Cook 参观了位于新落成的富士康郑州科技园工厂的iPhone 生产线。该园区现有十二万名工人。
- 2012年03月29日2011年，山东省税收收入实现6630亿元，收入总量首次迈上6000亿元新台阶，同比增长26．82％；税收占地方财政收入的比重达到75．31％
- 2012年03月29日汇源果汁收益表中，一项名为“可换股债券的公平值变动所产生的未变现收益”的科目成为业绩大幅转变的关键点。
- 2012年03月29日这是春节后快递公司的首次价格上调。每单3-6元的涨幅，也成为近年来快递业幅度最大的一次价格调整
- 2012年03月29日万科有2-3个月没有销售收入的话，账面资金300-400亿就会空掉，之后会面临入不敷出的局面。所以只要销售量持续一个季度大幅下滑就必然要降价促销
- 2012年03月29日诺基亚将从4月开始在中国销售搭载微软软件的智能手机,试图夺回被苹果和三星电子攫取的市场份额。
- 2012年03月29日黄金产品量价齐升，公司增收增利
- 2012年03月29日受益于猪饲料市场的高度景气，公司营业收入和净利润均大幅增长
- 2012年03月29日折旧年限调整增加了所有者权益及净利润增加2.4亿元，扣除此项，公司全年大幅亏损
- 2012年03月29日公司营业收入、毛利率和净利润均持续下滑
- 2012年03月29日期货等投资收益较大，使公司盈利增长大于营收增幅
- 2012年03月29日原材料、人工成本的快速上升以及矿产金产量的减少应是盈利能力下滑的主要原因
- 2012年03月29日国际性的通胀严重影响该公司利润里，市场需求疲软加剧其净利下滑
- 2012年03月29日公司资产负债率仍高企不下，截至2011年底资产负债率为84.06%，比上年同期增加0.94个百分点
- 2012年03月29日晨鸣纸业大幅度扩建，提高产能，急剧攀升的成本造成利润大幅度下跌，并已连续四个交易日股价大幅下跌
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