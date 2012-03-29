苹果CEO 28日参观富士康郑州科技园iPhone 生产线 2012年03月29日 《财经》综合报道 苹果公司 CEO Tim Cook 参观了位于新落成的富士康郑州科技园工厂的iPhone 生产线。该园区现有十二万名工人。

山东2011年税收收入实现6630亿元 资源大省特征明显 2012年03月29日 2011年，山东省税收收入实现6630亿元，收入总量首次迈上6000亿元新台阶，同比增长26．82％；税收占地方财政收入的比重达到75．31％