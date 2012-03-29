- 2012年03月29日通过上市前股东增资和A+H发行上市，新华保险偿付能力充足率从2010年的34.99%跃升至155.95%
- 2012年03月29日关好门窗，加固围板、棚架、广告牌等易被风吹动的搭建物，妥善安置易受大风影响的室外物品，遮盖建筑物资；行人注意尽量少骑自行车，刮风时不要在广告牌、临时搭建物等下面逗留
- 2012年03月29日点球的判罚成为圣西罗当晚的焦点，巴萨第16分钟打出精妙任意球配合，桑切斯在突入禁区后被出击的阿比亚蒂横身扑倒，但当值主裁埃里克森和距离事发地最近的底线裁判都未有表示
- 2012年03月29日负责这项调查的杰伊·坎贝尔表示，与科技行业传统上的“计划性淘汰”更新模式不同，苹果公司实现了让消费者“拥有越多，购买欲望更大”的商业模式，将整个行业的销售提升到一个新水平
- 2012年03月29日28日公布的终评数据确认，由于投资、工业生产和出口增长加速，法国去年第四季度经济环比增长0.2%。数据还确认，法国经济去年第一和第三季度环比增幅分别为0.9%和0.3%，并将去年第二季度的增长率从负0.1%修正为零增长
- 2012年03月29日“露西”1974年由时任美国克利夫兰自然历史博物馆馆长的唐纳德·约翰逊等人在埃塞俄比亚发现，被看做是研究人类起源的里程碑。当时为庆祝这一发现播放了甲壳虫乐队的歌曲《露西在缀满钻石的天空》，因此化石被取名为“露西”
- 2012年03月29日水泥业务稳健发展，金隅股份第四季度营收创新高，另外，全年经营活动现金流有所好转
- 2012年03月29日终端产品毛利率进一步下滑拖累业绩，套现国民技术所获收益或成救命稻草
- 2012年03月29日中海科技2011年报显示，中海科技4个承诺募投项目累计投入3134.35万元，投资进度为27%，而公司上市时预计上述项目2011年11月就可以达到预定使用状态。然而年报称，项目达到可使用状态时间变为2015年12月，较原计划推迟4年。
- 2012年03月29日截止中午收盘，沪指报2271.60点，跌13.28点，跌幅0.58%，成交342亿元；深成指报9493.76点，跌37.39点，跌幅0.39%，成交320亿元。
- 2012年03月29日杜平勋曾在沈阳等地共买了三套房产，他说是为了等涨价以后卖了赚钱。为了怕被警方查到，他购买的房子都是使用他人的身份证
- 2012年03月29日温州金融改革有四大取向，包括阳光化、合法化、机构化和发展草根金融支持草根经济。
- 2012年03月29日英国边境署已经通知所有204个国家和地区的奥运会代表团有关的签证规定。外国奥运代表团要出具证据，证明其成员不会逾期滞留或寻求其他就业，并有足够的资金支付参赛费用和返程机票
- 2012年03月29日四只新股均开盘破发。其中，鞍重股份下跌4.92%，报23.77元；裕兴股份下跌14.33%，报35.98元；远方光电下跌8.44%，报41.2元；慈星股份下跌13.77%，报30.18元
- 2012年03月29日3月29日人民币对美元汇率中间价报6.2932，与上一交易日（6.2912）相比回落20个基点，为连续第二日回落。
- 2012年03月29日这次峰会是在复杂的国际背景下举行的。从经济上看，世界经济复苏虽有所改善，但其面临的不确定性和风险仍然很大。目前，发达国家经济增长迟缓，其中有些国家甚至陷入衰退，同时金砖国家自身的经济增长也有所趋缓
- 2012年03月29日需要假以时日的改革还包括房地产税扩围以及利率的市场化，彭森特别强调。
- 2012年03月29日英国国家统计局宣布，将去年第四季度经济增长率由先前预测的萎缩0.2%下调至萎缩0.3%，同时将去年全年经济增长率由0.9%下调至0.7%
- 2012年03月29日报告显示，在接受调查的国际主要投资经纪人当中，38%认为巴西有望在今年进入全球外国直接投资目的地前三名。另有36%的人认为，巴西会排名第四或第五
- 2012年03月29日肯尼亚航空公司首席执行官蒂塔斯·纳库尼说，随着非洲各国与中国、印度等亚洲国家的商贸联系越来越紧密，肯航将全力开发这一充满商业潜力的市场。未来5年肯航将投资约36亿美元用于购买飞机和开通非洲和亚洲之间的新航线
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