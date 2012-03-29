调查显示美国半数家庭拥有苹果产品 2012年03月29日 负责这项调查的杰伊·坎贝尔表示，与科技行业传统上的“计划性淘汰”更新模式不同，苹果公司实现了让消费者“拥有越多，购买欲望更大”的商业模式，将整个行业的销售提升到一个新水平

法国经济显现积极增长迹象 2012年03月29日 28日公布的终评数据确认，由于投资、工业生产和出口增长加速，法国去年第四季度经济环比增长0.2%。数据还确认，法国经济去年第一和第三季度环比增幅分别为0.9%和0.3%，并将去年第二季度的增长率从负0.1%修正为零增长

英国禁止奥运期间外国运动员在英结婚防止以此求居留 2012年03月29日 英国边境署已经通知所有204个国家和地区的奥运会代表团有关的签证规定。外国奥运代表团要出具证据，证明其成员不会逾期滞留或寻求其他就业，并有足够的资金支付参赛费用和返程机票

新德里峰会将深化金砖国家合作 2012年03月29日 这次峰会是在复杂的国际背景下举行的。从经济上看，世界经济复苏虽有所改善，但其面临的不确定性和风险仍然很大。目前，发达国家经济增长迟缓，其中有些国家甚至陷入衰退，同时金砖国家自身的经济增长也有所趋缓

国际财经早报 2012年03月29日 英国国家统计局宣布，将去年第四季度经济增长率由先前预测的萎缩0.2%下调至萎缩0.3%，同时将去年全年经济增长率由0.9%下调至0.7%

今年巴西吸引外资有望跻身全球前三 2012年03月29日 报告显示，在接受调查的国际主要投资经纪人当中，38%认为巴西有望在今年进入全球外国直接投资目的地前三名。另有36%的人认为，巴西会排名第四或第五