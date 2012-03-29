- 2012年03月29日2011年第4季度公司实现净利润1.3亿元，同比下降43%，环比下降34%；公司净利润连续三个季度持续下滑，且创3年新低
- 2012年03月29日古井贡酒高端酒的高毛利润继续给公司带来高额的回报
- 2012年03月29日虽然敦煌种业由于套保不利致使业绩大幅下滑，但公司依然推出了高送转方案
- 2012年03月29日洋河股份一季度得益于销售的进一步扩大，净利润保持高速增长
- 2012年03月29日不过业内专家分析，虽然越来越多富豪准备购买飞机，但很多公务机运营公司反映时刻申请、维护运营过程中困难不少。从另一方面看，标准太高、时刻空域资源紧张等或导致公务机发展有些缓慢
- 2012年03月29日有消息称，京东近期正积极接触投行，以图尽快启动IPO。就在消息发布后引发业内关注时，京东的相关文字很快便被撤下。京东官方否认消息，私下动用公关进行“消毒”。
- 2012年03月29日城投债井喷背后，债券发行主体所在政府的行政级别走低趋势凸显，其中县级城投企业发债数量开始涌现并增多
- 2012年03月29日今年2月，关海祥由重庆市江津区委书记调任重庆市公安局党委书记。近日，重庆市公安局局长、党委书记的职务已由副市长何挺兼任
- 2012年03月29日昨日稍晚些公布的经济数据是德国3月消费者物价指数年率初值，结果值为2.1%与市场预测数值相差无几，所以投资者在心理上可以接受，欧元也没有过大的波动。依然需要更加强劲的数据支撑走势的发展
- 2012年03月29日交通银行等机构预计2012年3月信贷数据维持在7500亿元规模。尽管该数据环比有所增长，但仍低于此前预期
- 2012年03月29日恒大去年数据与2010年相比，净利润率从17%升至19%，而恒大一直强调的周转率从43%滑落至34%。过去一直以周转率维持股东回报的恒大，反而提升利润率，降低周转率，这意味着什么？
- 2012年03月29日有传闻称，新款iPhone很可能包含有4G LTE功能，并可能由无线运营商Sprint负责经销。Sprint CFO约翰-尤他纳尔（John Euteneuer）称，Sprint在今年晚些时候推出接入其网络的4G LTE iPhone 5应该没有任何阻力。
- 2012年03月29日中信重工因其不超过6.85亿股的发行数量而成为今年来最大的IPO。然而，其背负庞大的债务压力并对税收优惠政策过分依赖，2011年经营活动产生现金流量净额为负数等财务状况使其未来的发展前景堪忧。
- 2012年03月29日
- 2012年03月29日徐松南，男，汉族，1956年6月生，安徽枞阳人，中央党校研究生，1974年8月参加工作，1979年6月加入中国共产党。重庆市委常委、组织部部长
- 2012年03月29日欧盟委员会与各成员国政府初步达成协议，7月1日起将再次降低移动电话漫游费用，以减轻消费者使用移动终端的负担
- 2012年03月29日从上世纪80年代起，随着B超设备的普及，我国出生人口性别比开始持续偏高，2008年达120.56。近3年来，出生人口性别比出现下降势头，但目前仍高出警戒线10多个百分点。也就是说，相对于女性，男性盈余超过10%
- 2012年03月29日公司建立后不久，美国情报机构便开始着手准备对阿富汗国内的电话通讯进行监控。但是FBI和CIA之间却对监控计划发生了某种分歧，由此计划被迫推迟到2002年9·11袭击发生之后才得以正式实施
- 2012年03月29日调查委员会说，施米特的论文有大量内容来自外文翻译，文中对引用内容没有标明，也没有做脚注和尾注。委员会已将调查报告提交国家资源部长
- 2012年03月29日媒体报道，近日朝鲜已将发射“光明星3号”卫星所用的火箭零件，从平壤附近的兵器研究所，移至平安北道铁山郡东仓里基地。与朝鲜2009年4月发射的“光明星2号”相比，“光明星3号”的准备时间缩短了一半以上
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