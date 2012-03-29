消息称富士康已接到苹果iPhone 5订单 2012年03月29日 《财经》综合报道 有传闻称，新款iPhone很可能包含有4G LTE功能，并可能由无线运营商Sprint负责经销。Sprint CFO约翰-尤他纳尔（John Euteneuer）称，Sprint在今年晚些时候推出接入其网络的4G LTE iPhone 5应该没有任何阻力。