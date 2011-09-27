中俄民航部门就欧盟将航空纳入排放交易体系发共同声明 2011年09月27日 双方反对就航空排放采取任何单边、强制性、未经双方同意的做法，认为欧盟将航空纳入排放交易体系，违反了《芝加哥公约》规定及ICAO有关决议，侵犯了其他国家的主权

专家称普京会为俄辞职财长库德林找到新好工作 2011年09月27日 俄罗斯总统梅德韦杰夫9月26日签署总统令，库德林辞去副总理兼财政部长职务

英耗资千镑派囚车运送囚犯60米路程 称保障人权 2011年09月27日 据悉，从警局到法院的路程只有短短60米，但是承包“运囚”业务的公司却派了一辆囚车，跨越英国3个郡，跑了160公里，到警局接他。汤马斯上车后，车转了个弯到了60米外的法院就让他下车

埃及阿里什天然气主泵站遇袭致两人受伤 2011年09月27日 目击者称，3名武装分子乘坐一辆没有牌照的车辆向一天然气泵站开枪，导致泵站起火爆炸，燃起的火焰有15米高。据新华社报道员了解，爆炸导致泵站的一名安保人员和附近一名居民受伤