- 2011年09月28日自9月29日日终清算时起，Au（T+D）、Au（T+N1）和Au（T+N2）合约的保证金比例从15%调整至20%，下一交易日起涨跌停板幅度限制从12%调整至18%
- 2011年09月28日业内人士分析认为，季末考核、长假临近、中国水电等大盘股申购、铁道部发债都会造成资金相对紧张。从市场反应来看，虽然资金面并没有如之前预期一样紧张，但叠加效应的影响还是在本周开始显现。
- 2011年09月28日周二美股高开。德国总理默克尔与希腊首相帕潘德里欧举行了会谈，默克尔在会后表示她希望一个强大的希腊继续留在欧元区内。她的讲话使市场进一步上扬。
- 2011年09月28日与履行事前审核的信息披露方式相比，上市公司通过信息披露“直通车”的方式直接发布公告，披露及时性更高，成本更低，披露能动性进一步增强。
- 2011年09月27日上海地铁10号线追尾事故中的两列地铁上的乘客对于这次事故的感受并不一样，前车乘客有明显的撞击感，但后车乘客只感受到猛烈刹车
- 2011年09月27日双方反对就航空排放采取任何单边、强制性、未经双方同意的做法，认为欧盟将航空纳入排放交易体系，违反了《芝加哥公约》规定及ICAO有关决议，侵犯了其他国家的主权
- 2011年09月27日在发改委约谈了相关酒企，要求保障市场供应，不能再出现涨价现象后，茅台已经悄然涨价。
- 2011年09月27日据报道，Allibiya电视台援引拜尼沃利德一家当地电台播出的卡扎菲的讲话说，“英雄们已在抵抗，像烈士一样倒下，我们也在等待着殉难”
- 2011年09月27日积极推进资源税费和环境税费改革。调整进出口税收政策，遏制高耗能、高排放产品出口
- 2011年09月27日法国高等社会科学院(EHESS)研究主任兼俄罗斯问题专家雅克·萨皮尔表示，提名俄罗斯总理弗拉基米尔·普京为下届总统候选人将树立投资者对俄经济的信心，但与欧洲经济危机相比，对投资流影响不大
- 2011年09月27日
- 2011年09月27日俄罗斯总统梅德韦杰夫9月26日签署总统令，库德林辞去副总理兼财政部长职务
- 2011年09月27日据悉，从警局到法院的路程只有短短60米，但是承包“运囚”业务的公司却派了一辆囚车，跨越英国3个郡，跑了160公里，到警局接他。汤马斯上车后，车转了个弯到了60米外的法院就让他下车
- 2011年09月27日目击者称，3名武装分子乘坐一辆没有牌照的车辆向一天然气泵站开枪，导致泵站起火爆炸，燃起的火焰有15米高。据新华社报道员了解，爆炸导致泵站的一名安保人员和附近一名居民受伤
- 2011年09月27日上海地铁在微博上写道，“无论最终原因和责任怎样，给市民乘客造成的伤害和损失尤感愧疚。全力抢救伤员；尽快恢复运营；接受和配合有关部门对事故的调查和追责；坚决整改举一反三；再多致歉比起实际损害也显苍白，但还是要深深道歉。
- 2011年09月27日9月26日，吉林省长春市市长崔杰表示，长春市朝阳区违法强拆案件的教训是极其深刻的，作为市政府主要负责人，再次向全市人民郑重道歉。
- 2011年09月27日由于联合国对于“入联”申请的审议时间规定较为宽松，且美国等国可能从中阻挠，因而安理会就巴“入联”问题进行正式表决将需要几周、甚至几个月时间
- 2011年09月27日短期来看，黄金市场人气恢复仍需要一段时间，金价经过短暂反弹后将回归整理走势
- 2011年09月27日中国通号表示，在事故原因未正式公布前，是否召回上海地铁10号线上的信号系统设备，现在还是未知数。
- 2011年09月27日俄财政部的数据显示，今年8月15日至9月14日，俄罗斯“乌拉尔”牌石油出口均价约为每桶112.26美元。根据新的俄石油出口税计算公式，自下月起俄石油出口税征收标准应降至每吨411.4美元
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