普京预计五年后俄将成为欧洲最大汽车市场 2011年09月06日 近年来，俄政府逐步提高汽车进口关税，以刺激外国汽车生产商在俄罗斯投资建厂，并扶持本国汽车厂商

穆巴拉克三度出庭受审 2011年09月06日 庭审于当地时间上午11时许开始。穆巴拉克依然躺在担架上被送入法庭。出于保护证人和防止泄露国家机密的考虑，当天的庭审并未直播

美研究人员制造出直径1纳米的单分子结构电动机 2011年09月06日 此前世界最小的电动机直径为20纳米。塔夫茨大学的研究人员4日说，他们计划为新突破申请吉尼斯世界纪录

欧佩克周油价继续攀升 2011年09月06日 这是欧佩克油价连续第三周回升。在上周的5个交易日里，欧佩克日油价从每桶108.36美元一度升至111.40美元，后虽有回落但依然维持在110美元以上