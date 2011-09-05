- 2011年09月06日广汽本田汽车有限公司和东风本田汽车有限公司日前决定，从9月15日起，召回部分飞度（Fit）、思迪（CITY）轿车和思威（CR－V）多用途乘用车，上述车辆共计25万余辆。
- 2011年09月06日9月6日人民币兑美元汇率中间价比昨日小幅回落，报1美元对人民币6.3946元。
- 2011年09月06日近年来，俄政府逐步提高汽车进口关税，以刺激外国汽车生产商在俄罗斯投资建厂，并扶持本国汽车厂商
- 2011年09月06日中国汽车行业整体平稳增长之际，豪华车开始出现增速放缓，奔驰连续两月在华销量出现同比基本持平，宝马、奥迪增速也都出现不同程度的下降。但随着汽车行业有可能出现回暖，“十二五”期间，豪华车仍将保持较高增速。
- 2011年09月06日业内人士称，洋河股份所提到的成本上涨导致提价只是一种说辞，它的核心目的是为了不断拉高产品价格，从而使产品结构实现升级。
- 2011年09月06日庭审于当地时间上午11时许开始。穆巴拉克依然躺在担架上被送入法庭。出于保护证人和防止泄露国家机密的考虑，当天的庭审并未直播
- 2011年09月06日欧委会近日发布铸件反倾销日落复审终裁公告，称应本案起诉方的撤诉申请，欧盟取消对中国相关产品最高47.8%的反倾销税。
- 2011年09月06日继汇率之后，技术性贸易措施成为我国企业在出口中遇到的主要障碍。国家质检总局的数据显示，2010年，我国因技术性贸易措施影响损失582.41亿美元.
- 2011年09月06日拉夫罗夫同时强调，一旦俄乌天然气争端被诉诸法庭，俄罗斯准备捍卫自己的立场。他同时也表示，俄罗斯将乌克兰视作战略伙伴，并不打算将乌方“逼入绝境”
- 2011年09月06日此前世界最小的电动机直径为20纳米。塔夫茨大学的研究人员4日说，他们计划为新突破申请吉尼斯世界纪录
- 2011年09月06日这是欧佩克油价连续第三周回升。在上周的5个交易日里，欧佩克日油价从每桶108.36美元一度升至111.40美元，后虽有回落但依然维持在110美元以上
- 2011年09月06日美国总统奥巴马将在8日发表的政策演讲中提出增加就业岗位、推动私营部门发展的一个详细方案，白宫认为美国应当积极采取措施加速经济发展，希望美国民主党和共和党都能支持这一方案
- 2011年09月06日将于今年10月底走马上任的德拉吉呼吁欧盟成员国大幅修改《里斯本条约》，进一步从法律的角度加强财政纪律、进行结构性改革和提高经济治理水平
- 2011年09月06日上海在金融产业绩效和金融市场规模上位居首位，而北京在金融机构实力和金融生态环境方面排名第一。深圳与上海、北京的差距和前两期相比，有进一步扩大的趋势。
- 2011年09月06日本次召回涉及飞度、思迪和CRV等多种车型。将在日本召回21.6万辆，其中20.4万辆是2005年10月至2007年10月生产的飞度，在中国召回25.6万辆，在亚洲其他市场召回29.7万辆，在北美市场召回10.3万辆
- 2011年09月06日国家副主席习近平5日在会见世界银行行长佐利克时表示，当前，中国政府将继续加强和改善宏观调控，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，着力稳定物价总水平。
- 2011年09月06日世界贸易组织上诉机构5号在日内瓦发布关于中美轮胎贸易纠纷案的裁决结果，判定美国对中国输美轮胎征收惩罚性关税符合世贸规则。
- 2011年09月06日9月5日晚间，俏江南在其官方网站发布了《关于俏江南青岛店自查结果说明》，否认了此前媒体卧底报道所写的俏江南青岛店以死鱼假冒活鱼，以国内原材料代替进口食材等相关内容。
- 2011年09月06日《吴晓灵：基金法修改已进入实质性阶段》等九则
- 2011年09月05日测数据显示，与8月10日相比，9月5日，纯大豆油价格涨幅为3.0%。分地区来看，逾九成省区市纯大豆油价格上涨。其中重庆、湖北、福建的涨幅居前，分别为8.2%、5.5%、4.6%。目前全国纯大豆油价格大幅高于去年同期，同比涨幅已超过20%。
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