- 2012年03月29日不过免费阵营中目前仍只局限于招行、民生、华夏等中小银行，国有大行中交行免收这一费用，四大国有银行对短信通知服务均要收取2-3元/月的费用
- 2012年03月29日中海油净利增速明显下降，主要原因在于其油气产量增长的颓势
- 2012年03月29日截至2012年3月23日，正在运行的225款银行系QDII理财产品中，累计收益率为正的理财产品有122款，占比54.22%
- 2012年03月29日种种迹象表明，中国经济呼唤多年的结构调整与转型正在人口和资源的约束下逐步展开。重阳投资认为，经济增长放缓，大浪淘沙，企业“闭眼挣钱”的时代已经远去，行业内与行业间的竞争格局都将发生深刻变化
- 2012年03月29日“在国家大力提倡科普，提高人们科学素养的时候，恰恰是国家科学最高奖项给予烟草研究以肯定，这是个矛盾的体现。”中国控烟协会媒体主管所超表示
- 2012年03月29日国家文物局正在同财政部共同修订国家重点文物保护专项经费的管理办法，预计今年上半年出台。今年的文保经费将在去年100亿的基础上有大幅度提升，弥补“历史欠账”
- 2012年03月29日在此政策出来后，微博上有人将此政策与吴英案联系起来，热议吴英是否有救了。
- 2012年03月29日陈全国在批示中指出，开展和谐模范寺庙暨爱国守法先进僧尼创建评选活动是全面贯彻党的宗教政策和国家管理宗教事务的法律法规的重要举措，是促进藏传佛教与社会主义社会相适应的有力抓手，是调动广大僧尼爱国守法积极性的有效载体
- 2012年03月29日“绿A”“汤臣倍健”“清华紫光（金奥力）”等螺旋藻产品，涉嫌“重金属铅含量超标”。
- 2012年03月29日在推进二次转型的努力下，招行2011年盈利稳步增长，实现净利润361.29亿元，增幅40.20%；每股盈利1.67元，增幅35.77%。招行28日披露，该行董事会已通过多项次级债、金融债发行议案
- 2012年03月29日2011年，招行的净息差为3.06%，较2010年上升41个BP
- 2012年03月29日徐才厚指出，今年是党和国家事业发展进程中具有特殊重要意义的一年，也是军队现代化建设和军事斗争准备十分关键的一年。各级在工作指导上，要始终着眼召开党的十八大的特殊要求谋划推进各项建设和工作，努力为十八大召开营造良好环境
- 2012年03月29日金螳螂幕墙中标淮安绿地广场幕墙工程等五个幕墙项目，涉及金额共计3.48亿元，占公司2010年幕墙业务总收入的一半
- 2012年03月29日香港立法会当日辩论财政预算案，林瑞麟在此间回应提问时指，为了打击非本地孕妇未经预约来港产子的问题，特区政府已采取多项行政措施，包括增派人手在出入口管制站识别孕妇、严打非法的中介机构等
- 2012年03月29日公司2011年上半年汇兑收益超过12亿元，但到第三季度汇兑收益为-10亿元，而公司在2011年实施的四次海外收购，有三次是发生在三季度以后
- 2012年03月29日事件起因是24日市民袁先生的车被六楼掉下来玻璃砸坏，袁先生的妻子吴女士前往停车场维权，于是贵州电视台“法治第1线”的记者前往采访。在采访毕节市政府驻贵阳办事处办公室主任文永东时，他质问记者“为人民服务还是为党服务”
- 2012年03月29日2011年实现归属于母公司股东的净利润27.99亿元，同比增长24%；基本每股收益1.24元。公司拟派发现金股利0.09元/股
- 2012年03月29日小产权房清理的“问题很复杂，恐怕得留给子孙后代来解决。”
- 2012年03月29日该行去年实现净利润507.35亿元，同比增长29.95%；截至去年底，该行总资产达46111.77亿元，较去年初增长16.69%
- 2012年03月29日无论是深化价格改革，还是深化收入分配改革；无论是积极稳妥推进事业单位分类改革，还是加快推进政府改革，这些领域都积累了一些深层次的矛盾，也面临着不少新情况的挑战
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