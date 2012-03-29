- 2012年03月29日据犯罪嫌疑人宋立强交代：他向哈尔滨东成拆除有限公司交了1万元挂靠该公司，并协议以15.3元/米的价格，承揽中青房地产开发公司开发的中青综合楼拆除工程。该工程完成后，宋可得到一笔拆除款项
- 2012年03月29日目前，已抓获多名犯罪嫌疑人。“但案件并未完全告破，侦破工作只能说进行了一半。”该办案人员称，案发后，涿州市已加强街面巡逻，设卡盘查，市民大可不必因此事过于担心
- 2012年03月29日他建议，推动基金公司积极参与上市公司治理，更好地发挥机构投资者在上市公司治理中的作用。可在新设立的基金公司尝试专业管理人士持股，平衡好基金持有人、股东、专业人士三者利益
- 2012年03月29日水井坊近期股价出现了明显下跌，而帝亚吉欧此番向除全兴集团以外的水井坊股东发出全面收购要约4月24日方能结束，期间股价一旦跌穿要约价，水井坊股东“零要约”局面或发生根本性转变
- 2012年03月29日提高劳动生产率的四个前提在短期内难以满足，我国企业成本激增的壁垒一时还难以跨越，在短期之内，“中国制造”难以跨过成本激增的壁垒，由成本上涨导致的投资转移恐怕还会不断出现。
- 2012年03月29日政协无锡市委办公室的一位工作人员表示，如果真如“小字报”上所言，身为政协委员的曹某有这样问题的话，相关部门会进行相应的调查、处理
- 2012年03月29日港交所行政总裁李小加表示，港交所过去投放于科技基建金额不多，为与其它交易所数据中心连接，提升竞争力，有必要提升系统。由于计划于3年内逐步落实，港交所现金流足以应付投资所需。
- 2012年03月29日备受瞩目的温州金融综合改革试验区总体方案昨日获得国务院常务会议批准。研究开展个人境外直接投资试点，探索建立规范便捷的直接投资渠道，成为各界最为关注的亮点
- 2012年03月29日二季度经济有望出现“弱复苏”拐点；“调结构”将上升为政策面首要任务。
- 2012年03月29日在车上，两名乘客不断问他生意怎么样等一些话题，他说如果跑这个会饿死，这样一趟还不够一包烟钱。“我当时的想法是学雷锋做个好事，到湘江世纪城那边让他们下车，没想过要真正收钱。”
- 2012年03月29日业内人士认为，房地产行业真正风险在于不断累积的房屋高库存。
- 2012年03月29日彼得·拉沃伊在回答美国会议员提问时表示，美国决定暂停食品援助是因为美国对朝鲜履行朝美协议的信心已被削弱，美国并未使用食品援助作为改变朝鲜政策的手段。他说，食品援助是美方希望进行的人道主义努力，他对暂停援助表示遗憾
- 2012年03月29日厦工股份经营活动产生的现金流量净额为-13.1亿元，与公司净利润5.8亿元存在较大差异
- 2012年03月29日从权威渠道获悉，国债期货日前已获得中国证监会立项。备受关注的国债期货上市获实质进展
- 2012年03月29日恒大2011年的销售增长主要缘于其大部分项目位于不受限购影响的城市。据悉，二三线城市项目全年为恒大销售业绩贡献比例达到95%。
- 2012年03月29日报道称，菲律宾海军中将亚历山大·帕玛带领的菲律宾海军军官于11-14日访问越南，会见了越南人民海军上将阮文现和越南人民军队总参谋长多巴泰，并达成了这一协议
- 2012年03月29日实施并轨之后，根据有关政策，同样的房源，既可以用作廉租房，也可用作公租房；资金既可以用作廉租房的筹措，也可用于公租房的建设；两类保障房的管理、运营也实施并轨
- 2012年03月29日金砖国家银行将于29日签署两项协议，稳步推进金砖国家间本币结算与贷款业务
- 2012年03月29日中海油2011年净利润达人民币702.6亿元，同比增长29.1%，平均每日赚1.93亿元，再创历史新高。
- 2012年03月29日台北市去年率先开征“豪宅税”，时间是去年7月至今年6月的房屋税，将在今年4月22日左右陆续寄出税单
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