- 2012年03月29日华讯股权先被低价卖出，又被高价购回，而导演这幕资本大戏的正是宋世民等八位华讯网络高管。他们的资产也因此暴增，当初投资的490万将使这8位高管全部晋升为亿万富豪
- 2012年03月29日美国美中贸易全国委员会28日发布的报告显示，2011年美国对中国出口首次超过1000亿美元，中国仍是美国第三大出口市场。
- 2012年03月29日近日，有消息说，越南的僧侣准备要前往南沙群岛并且进驻岛上寺庙以彰显主权，3月16日，越南外交部又宣称对南沙、西沙拥有主权，并且要中方停止侵犯。越南还有一个动作则是近期有近百艘渔船进入到中国的西沙领海进行非法捕捞作业
- 2012年03月29日分析人士认为，试验区的设立以及相关金融改革措施的部署，向外界传递出国家进一步推进金融改革、构建多元化金融体系等诸多政策信号
- 2012年03月29日申通快递北京区某分部负责人证实了这一消息。 尽管在北京、上海和天津等地申通快递的价格暂未上涨，但涨价也只是时间问题。
- 2012年03月29日个人境外直投也要注意防范风险。虽然现在只是说，在温州开放境外直投，但是也有可能全国的资金都通过这个出口向境外进行直投，流向境外的数量可能比预想的要多
- 2012年03月29日经当地官方确认，顾春芳涉及个人借款近5亿元，在当地各大银行及小贷公司抵押贷款1亿多元
- 2012年03月29日正是基于这样的认识，党的十七大报告强调，要“加快重要领域和关键环节改革步伐”；胡锦涛同志在庆祝建党90周年纪念大会上再次要求，“不失时机地推进重要领域和关键环节改革”
- 2012年03月29日上周两市参与交易的A股账户数为1124.77万户，相比前一周大幅减少月240万户，降幅约为17.5%
- 2012年03月29日在美国弗吉尼亚州乔治梅森大学举行的“中国网络与核武能力发展”听证会上，美军参谋长联席会议前副主席卡特莱特表示，美国必须在网络安全上积极备战。他同时强调，我们必须小心不要妖魔化中国，“美国的意图不是要走向冲突，而是要稳定”
- 2012年03月29日业内人士普遍认为，有关养老金入市政策的反复，是导致近期股市陷入调整的主要原因
- 2012年03月29日与会部长一致强调，金砖国家必须紧密团结起来，共同抵制贸易保护主义的趋势。
- 2012年03月29日中国党代会之前，舆论的声音总是比平时更加复杂和活跃。猜测很多，传言也很多。外媒有它们的特殊优势，有时能制造出其不意的效果。这需要中国社会在思想上有足够的定力，不让外媒成为有能力调控中国的“无形的手”
- 2012年03月29日截至3月28日，已有1005家A股公司披露了年报，在业绩整体实现同比增长的同时，资产质量却有所下降
- 2012年03月29日纳入中钢协统计的大中型钢铁企业2月份实现利润率为-0.19%。这也是钢铁行业今年以来连续第二个月盈利指标数字亮“红灯”。1至2月累计销售利润率则下滑至-0.51%。
- 2012年03月29日两位要求不被具名的消息人士透露，Facebook代表已向在二级股票交易市场运营商发出了暂停交易的通知
- 2012年03月29日相较于目前世界两大金融机构——国际货币基金组织和世界银行，金砖国家开发银行可能通过促进发展中国家基础设施、医疗卫生等方面的建设，对其进行不设前提条件的、更具针对性的投资和援助
- 2012年03月29日道琼斯工业平均指数下跌71.52点，收于13,102.56点，跌幅为0.54%；纳斯达克综合指数下跌15.39点，收于3,104.96点，跌幅为0.49%；标准普尔500指数下跌6.98点，收于1,405.54点，跌幅为0.49%
- 2012年03月29日深交所并称，苹果公司早年也曾陷入巨额亏损。“苹果公司上市时，仍处于亏损状态。这种情况在A股市场是不可能的。”一投行人士说道。
- 2012年03月29日民警当场查获刘某(女，39岁，江西人)、韩某纪(男，35岁，吉林人)两名嫌疑人，并缴获疑似毒品若干。后据刘某供述，民警又在该楼另一房间查获嫌疑人翁某(男，48岁，广东人)及徐某桃(女，27岁，安徽人)，缴获疑似毒品及吸毒工具若干
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