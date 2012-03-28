- 2012年03月29日28日中午，中青报记者经多方消息源核实，顾春芳确实在上海被找到。目前，常熟市已将相关情况向上汇报，29日将就此召开新闻通气会，公布最新进展
- 2012年03月29日对金砖国家下一步的务实合作，中方认为可重点从两方面入手：一是强本固基，本着务实高效的原则，把当前的合作内容抓好抓实、打造品牌项目。二是开拓进取，根据金砖国家经济社会发展需要，适当探索新的合作领域，挖掘合作潜力
- 2012年03月29日全力维稳抓落实，坚持信访专案集中办理机制，结合“三访三评”深化“大走访”活动，深入开展矛盾纠纷排查化解工作，尽可能地把矛盾纠纷化解在基层和萌芽阶段，坚决防止发生影响社会稳定的群体性事件
- 2012年03月29日彭森表示，处理该案件反映了中国依法治国、依法行政的新进展。“这次反垄断调查，也是一次很好的反垄断法的宣传和教育。”
- 2012年03月28日垄断领域中有自然垄断，有行政垄断，也有市场形成的垄断。对垄断行业改革，中央有明确要求，要进一步打破垄断，引入竞争
- 2012年03月28日作为地球观测卫星，“光明星3号”将被用于测定朝鲜的山林资源分布及自然灾害情况、进行粮食估产以及搜集天气和资源勘探等方面信息
- 2012年03月28日最终是狼还是狗，要看国家林业局委托的专家作出的鉴定结果。而对于正在进行的鉴定是通过DNA技术还是其他技术手段，这位负责人表示具体情况还不清楚。
- 2012年03月28日授信协议涉及包括贸易融资、投资项目等在内的多个领域，贷款数额将视未来业务的开展而定，预计将会十分可观。
- 2012年03月28日该工作站作为市银行业协会常设的派出机构，接受法院和银行业协会的共同指导
- 2012年03月28日中国商务部部长陈德铭表示，今年中国经济增长率可能会略高于7.5%的增长目标。为减少全球经济放缓给中国经济带来的影响，中国将降低对出口的依赖，将重点放在扩大国内需求上。
- 2012年03月28日陈德铭表示，欧元区主权债务危机给经济带来的不确定性及油价的上升正在给全球经济增长带来不利影响
- 2012年03月28日ST东盛、兴业银行、交通银行、工商银行、南方航空、浦发银行、中国银行、光大银行、招商银行、建设银行、农业银行等市盈率均低于8倍。
- 2012年03月28日农行强调孙锋进行的任何非法交易都是在他的职权范围之外展开的，那些他可能已带走的资金既不是银行也不是银行客户的钱。
- 2012年03月28日从安徽省庐江县委宣传部获悉，3月27日该县境内高速公路一辆工程车与一辆装载烟花爆竹货车相撞发生爆炸，导致4人死亡21人受伤，截至28日上午10时，仍有一名重伤者处于深度昏迷状态。据初步统计，此次爆炸事故造成倒塌房屋100余间
- 2012年03月28日盖洛普27日发布的调查称，与过去相比，中国最底层民众在吃住方面显然比过去有所提升，但富人却比过去更买不起房
- 2012年03月28日目前已就此事向新安县公安局报案，同时封锁上述问题加油站93#汽油加油机，在案件查明之前该加油站暂不对外供应93#汽油，第一时间已完成消费者赔付，运输司机为第三方物流
- 2012年03月28日何挺27日与市公安局党委成员及时研究部署当前重点工作，明确以“五个落实”全力维稳，竭诚为民，不断提高维护稳定和服务群众的能力和水平，确保政治稳定、治安稳定和队伍稳定
- 2012年03月28日希望包括苹果公司在内的跨国企业拓展与中方合作，在推动产业转移中积极参与中西部地区发展，加强人文关怀，共同分享机遇
- 2012年03月28日所谓的“京V标准”一个是指机动车的排放标准，一个是油品标准。目前两项标准都已经做了相关实验，正在报批过程中，预计今年9、10月份能够出台机动车排放标准
- 2012年03月28日“我可以明确地讲，成品油价格每次到上调时，都非常慎重，并适当延后；每次下调，只要条件一成熟，马上下调，从没有延后过一天。”
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