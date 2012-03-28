- 2012年03月28日3月28日，哈尔滨市政府通报，备受关注的“3-14”强拆案告破，主要犯罪嫌疑人宋立强26日在海南省海口市向哈尔滨市公安局派出的抓捕组投案自首，据其交代，他挂靠东成拆除公司后，为尽快得到拆除款，临时雇用21人进行了强拆
- 2012年03月28日加快推进行政体制改革。以投资、社会事业和非行政许可领域为重点，继续深化行政审批制度改革。简化审批环节、规范审批程序，建立健全新设行政审批事项审核论证机制。完善要素市场体系和资源性产品价格形成机制
- 2012年03月28日
- 2012年03月28日2012年全国经济体制改革工作会议召开，国家发展改革委党组成员、副主任彭森表示，深化收入分配制度改革。今年要抓紧制定收入分配制度改革总体方案。完善工资制度。
- 2012年03月28日商务部正在会同有关部门加紧研究相关办法，使加强进口、促进贸易平衡工作取得更大成效。具体措施将包括进一步优化关税结构、提高贸易便利化水平、加强公共信息服务、加快进口促进平台建设等方面。
- 2012年03月28日3月下旬以来，全国大葱价格止涨回落，其中3月25日至28日连续4天下降。与3月21日相比，3月28日，大葱全国日均价下降2.7%。分地区来看，逾七成省区市大葱价格下降。
- 2012年03月28日光明乳业旗下神奇子公司乳品四厂总资产收益率接近60%，成为上市公司利润主要来源；此外，光明乳业旗下子公司总体毛利率甚至高达51%
- 2012年03月28日3月28日，中海油（0883.HK）发布业绩称，受益于实现油气价格上涨，公司油气销售收入同比增长29.5%，达人民币1892.8亿元。净利润达人民币702.6亿元，同比增长29.1%，再创历史新高
- 2012年03月28日3月28日下午，房地产开发商——恒大地产（3333.HK）公布了2011年报，全年营业收入同比增长35%至619亿元，净利润同比增长50%至114亿元，每股收益0.744元。董事会建议派付末期股息每股人民币0.19元
- 2012年03月28日王巍表示，国务院批准温州金融综合改革试验区,一,温州金融民间性存在合理;二,鼓励温州进行体制和机制创新,为即将到来的全国金融改革提供经验;三,支持国有金融机构面向小微企业,与民间金融抢抢地盘;四,警示风险,强调地方政府监管责任
- 2012年03月28日截至2011年12月31日，交通银行资产总额达到人民币46,111.77亿元，比年初增长16.69%；平均资产回报率和平均股东权益报酬率分别为1.19%和20.52%，较上年分别提高0.11个和0.32个百分点
- 2012年03月28日国务院总理温家宝28日主持召开国务院常务会议，鼓励和支持民间资金参与地方金融机构改革，依法发起设立或参股村镇银行、贷款公司、农村资金互助社等新型金融组织。符合条件的小额贷款公司可改制为村镇银行。
- 2012年03月28日国务院总理温家宝28日主持召开国务院常务会议，决定设立温州市金融综合改革试验区。强调要研究开展个人境外直接投资试点，探索建立规范便捷的直接投资渠道。
- 2012年03月28日如果此项细则出台并得以实施，对于视频网站而言很可能“血本无归”
- 2012年03月28日近年来，温州部分中小企业出现资金链断裂和企业主出走现象，对经济和社会稳定造成一定影响。开展金融综合改革，切实解决温州经济发展存在的突出问题，引导民间融资规范发展。通过体制机制创新，构建与经济社会发展相匹配的多元化体系
- 2012年03月28日中国旺旺日前公布2011年全年业绩，总收益增长31.3%至29.47亿美元。年内公司实现股东应占净利润4.19亿美元，同比增长17%；每股基本盈利为0.0317美元，同比增长17%。
- 2012年03月28日“铅超标820%”的保健食品螺旋藻，竟是经审批许可、被戴上“蓝帽”认证标志的合格产品
- 2012年03月28日中国光伏行业目前的主要污染排放与高能耗问题是有技术解决方案的，并且在国内也已经有实践，但技术改造费用要几十亿元
- 2012年03月28日中海油刚公布去年702.55亿元人民币，较上年同期544.1亿元人民币增长29.1%，属市场预测纯利按年升28-38%的下限。派末期息0.28港元，较上年同期增加12%
- 2012年03月28日康师傅全年净赚4.195亿美元，不过仍同比下滑12.01%，为6年来业绩首次下滑。
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