商务部正会同有关部门研究办法加强进口 包括优化关税结构 2012年03月28日 商务部正在会同有关部门加紧研究相关办法，使加强进口、促进贸易平衡工作取得更大成效。具体措施将包括进一步优化关税结构、提高贸易便利化水平、加强公共信息服务、加快进口促进平台建设等方面。

全国大葱价格止涨回落 逾七成省区市价格回落 2012年03月28日 3月下旬以来，全国大葱价格止涨回落，其中3月25日至28日连续4天下降。与3月21日相比，3月28日，大葱全国日均价下降2.7%。分地区来看，逾七成省区市大葱价格下降。