- 2012年03月28日名人故居是中华民族优秀历史文化遗产的重要组成部分。集建筑、人文和文物价值于一身的名人故居，不仅是各地极其珍贵的历史文化资源，也是一笔极其难得的精神财富。名人故居中属于不可移动文物的都要依法保护
- 2012年03月28日财报显示，去年该银行的利息净收入增长13．8％，达到1406亿卢布（约合48．5亿美元）。截至去年年底，俄储蓄银行的不良贷款率从去年年初的7．3％下降至4．9％
- 2012年03月28日此外，3月29日上午，库克将到访中国电信，与中国电信董事长王晓初等高层会面。
- 2012年03月28日统一企业中国公布，截止2011年12月31日止年度业绩，纯利3.11亿元人民币，同比减少39.9%，末期息2.6分。
- 2012年03月28日这是百视通在去年年底上市后，首次连续出手，进行战略投资等事宜。投资后，百视通将成为风行的第一大股东
- 2012年03月28日深交所投教中心发文，提示投资创业板公司应该注意三方面问题：首先投资者应树立价值投资的理念，理性看待创业板公司股票“三高”现象
- 2012年03月28日目前CER已收到雅培方面发出的律师函，对此，CER发表声明称，雅培明显花费了大笔律师费用和公关费用来对付该报告
- 2012年03月28日宁高宁不再担任中国粮油控股董事会主席，但继续担任公司非执董。于旭波担任董事会主席，并继续担任公司执董及提名委员会主席。
- 2012年03月28日猎头介绍，明星分析师的平均年薪在150万-200万,对于一些有名气的策略、宏观分析师，年薪甚至可以达到300万以上。而挖一个明星分析师，猎头公司可获利15万-20万元
- 2012年03月28日胡锦涛指出，2005年人民币汇率形成机制改革以来，人民币实际汇率已升值30％。美国贸易逆差和失业等结构性问题不是人民币汇率造成的，即使人民币大幅升值也解决不了美国经济面临的问题。
- 2012年03月28日27日下午，中石化河南石油公司和洛阳公司相关人士表示，此事已向新安县公安局报案，最终结论将以当地公安机关调查结果为主。
- 2012年03月28日彭森表示，即使是在新的机制下，成品油仍实行政府指导价。企业可以根据市场情况，在政府指导价的原则框架内，按照有关规则适时调整油价，物价管理部门加强市场价格的监管。
- 2012年03月28日80%的居民家庭，电价保持稳定，困难群体还可以享受一定的免费电量。高于地区平均水平一定幅度的二、三档电力消费要多缴费，第二档每度电提价5分钱左右；第三档每度电调高2毛钱左右。
- 2012年03月28日上海市规划和国土资源管理局原副局长胡俊，利用职务便利为他人谋取利益，收受贿赂，严重违纪涉嫌犯罪。
- 2012年03月28日部分未实施限购等调控政策的二三线城市，房价依然处于不合理高位，要坚持房地产调控不动摇，促进房价合理归回。
- 2012年03月28日为了说服一个工会组织的退休基金放弃一项有关要求公司实行董事长与首席执行长职权分离的股东提议，高盛集团同意对其董事会结构进行调整
- 2012年03月28日专案组为搜集证据，逼迫李途纯的舅舅高博文检举李途纯，致高博文除夕夜自杀身亡，又要李途纯的原总工程师李立军检举李途纯，并致李立军在河南遭灌酒当场醉死
- 2012年03月28日专案组为搜集证据，逼迫李途纯的舅舅高博文检举李途纯，致高博文除夕夜自杀身亡，又要李途纯的原总工程师李立军检举李途纯，并致李立军在河南遭灌酒当场醉死
- 2012年03月28日美国制造业企业回流现象一直持续，但能源技术新突破可能使得这个势头更猛更突出，持续近30年来的全球产业大调整，可能要逆转了。
- 2012年03月28日公司营业收入及净利润均连续三个季度持续下滑，且双双创3年新低
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