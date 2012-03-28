- 2012年03月28日上海市规划和国土资源管理局原副局长胡俊，利用职务便利为他人谋取利益，收受贿赂，严重违纪涉嫌犯罪
- 2012年03月28日若非去年收回涉及齐鲁银行骗保案的5亿元存款，从而冲回1亿元的坏账准备，中国重汽业绩降幅将远超账面数字
- 2012年03月28日国美电器2011年度净利润下滑6.22%，美银美林认为，公司2011年第四季度盈利同比大降90%，业务前景亦不明朗
- 2012年03月28日两家公司的业绩增长都受益于铜价的上涨，但江西铜业业绩明显优于云南铜业
- 2012年03月28日皖通高速指出，2012年面临困难和风险主要包括，国家及区域经济增速放缓，经济结构调整等
- 2012年03月28日2012年，公司将围绕客货运输核心业务，重点抓好安全风险管理
- 2012年03月28日4季度，净利润受非经常性损益影响较大，营业外收入达3.19亿元，占净利润的比重达到153%
- 2012年03月28日五粮液巨额资金趴在账上，资金收益低下，低分红也迎来投资者的用脚投票
- 2012年03月28日公司全年实现营业收入68.1亿元，比上年同期增长12%，完成净利润2.59亿元，比上年同期增长24%
- 2012年03月28日杨毅表示，林毅夫离台一事发生于几十年前，是在特殊历史时期和特定时空背景下发生的。在两岸关系已经迈入和平发展的新形势下，希望台湾有关方面从人道主义考虑，早日同意林毅夫夫妇回台探亲祭祖，这毕竟是人之常情
- 2012年03月28日伊利股份在4年之后，再次夺回行业龙头的地位
- 2012年03月28日2011年第4季度公司实现收入10.3亿元，同比上升27%，环比上升360%，实现净利润7968万元
- 2012年03月28日上海机场近年来十分重视非航业务的发展，公司2011年业绩经营呈现出“非航收入增长高于航空收入增长”的局面
- 2012年03月28日由于国美电器下半年盈利急跌且再次不派末期息，大行纷纷降级兼削减目标价。该股今早跳空低开跌至五个半月低位，曾见1.68元跌19.23%，现价1.73元，急挫16.83%，成交激增至8.5亿股；14RSI跌25.6，呈严重超卖
- 2012年03月28日豫园商城净利润的增长部分源于公司参股企业招金矿业通过增产增收等方式取得了非常好的业绩
- 2012年03月28日电影业务毛利率下滑超过15%，未来公司将推付费电影频道，有望扭转该业务持续下滑趋势
- 2012年03月28日著名私募泽熙投资4季度买入重啤940.35万股，目前位居重啤第四大流通股股东席位，持股比例达到1.94%
- 2012年03月28日公司第4季度持续经营利润为208万元；4季度毛利率为7%，环比下降2个百分点
- 2012年03月28日截至目前，奇瑞汽车总负债超过300亿元，其中流动负债为超过200亿元，资产负债率常年超过70%。
- 2012年03月28日今后，中国将进一步采取核安全措施，确保本国核材料和核设施安全，提高整体核安全水平，共同致力于提升本地区核安全水平，全面深化同国际原子能机构合作，同各国分享在大型国际活动核安全方面的经验。
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