- 2012年03月28日“作为去年刚刚上市的小券商，国海证券在自营上较为稳健，甚至可以用保守来形容，从其多选择债券投资即可看出。可是把钱交给基金公司，自己甘愿充当超级基民，就有点太过保守了！”
- 2012年03月28日俄罗斯将从入世中获得巨大且基础广泛的收益。中期看，收益约相当于年GDP的3%左右，工资上升4～5%，99%以上的居民收入得到提高。长期看，收益约相当于俄罗斯年GDP的11%，工资上升13～17%。
- 2012年03月28日
- 2012年03月28日北京银行表示，非公开发行完成后，其资本充足率、核心资本充足率将提高约2个百分点
- 2012年03月28日蔬菜价格抬头和油价的上调不会改变今年通胀的趋势，未来几个月通胀会暂时进入“平台期”，然后将加速探底。
- 2012年03月28日人民币汇率已经接近均衡水平，未来出现升值和贬值的双向波动的概率将会增加
- 2012年03月28日经纪业务、自营业务拖累公司业绩，自营业务收益亏损7657.56万元
- 2012年03月28日以后远洋地产的产品定位需要向下调整，由中高端转向刚需，保证质量，缩短开发周期
- 2012年03月28日截至收盘：沪指报2285.53点，下跌61.65点，跌幅2.63%，成交836.45亿，深成指报9531.15点，下跌310.23点，跌幅3.14%，成交835.02亿
- 2012年03月28日大家期待的养老基金试点入市还需时日，财政部限制地方社保基金投资的消息在市场上引起轩然大波。这打击市场期待更多省份加入养老基金投资股市试点的预期
- 2012年03月28日2011年伊利股份实现营业总收入374.51亿元，比上年同期增长26.25%，主要原因是液体乳、冷饮、奶粉及奶制品等系列产品受销量、结构变动及平均售价变动所致。
- 2012年03月28日财富的变动可能刺激亚洲对于艺术品、红酒和体育运动项目方面的投资
- 2012年03月28日易联资本总裁侯玉东日前在接受中国证券报专访时表示：“今年以来，沪深股票指数持续下跌，于是有人惊呼将对PE公司投资回报产生重大影响，但我对此并不认同，A股疲弱无碍PE长期回报。”
- 2012年03月28日由于居民收入统计存在着低估，房价收入比也没有考虑到不同收入阶层的人和大小的房屋的事实，直观的房价/收入比分析仍有其不足之处。修正后，京沪深杭房价下跌20%即回归合理
- 2012年03月28日3月份食品价格环比涨幅在0–0.4个百分点之间。预计3月非食品价格同比涨幅也将延续此前持续小幅回落态势，大约在1.6%左右。据此测算，3月份CPI同比涨幅比上月将有小幅反弹。
- 2012年03月28日中行预计，2012年一季度中国GDP增长8.2%左右，比去年同期回落1.5个百分点，比去年四季度回落0.7个百分点
- 2012年03月28日午后股指继续下行，沪指跌破2300点，各板块全线飘绿，农林牧渔、物联网、有色金属、物资外贸等板块下跌。截止发稿沪指报2307.74点，跌1.70%；深成指报9642.64点，跌2.02%。
- 2012年03月28日光明乳业去年实现营业总收入117.89亿元，比上年同期增长 23.16%，归属于上市公司股东的净利润 2.38亿元，同比增长 22.36%。海外并购和高端产品齐力提升公司营收。
- 2012年03月28日上诉庭表示，过往某些类别人士，包括使馆职员及越南船民，也不属于“通常居港”。入境处对外佣亦有同样权力。以香港这类的发展城市，港府是有需要、更有效地在入境管制上采取措施
- 2012年03月28日中央政府将坚定不移地贯彻“一国两制”、“港人治港”、高度自治的方针，全力支持行政长官和特区政府依法施政；支持特区政府积极应对国际经济风险挑战，维护香港经济金融稳定和长期繁荣发展
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