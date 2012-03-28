- 2012年03月28日这是今年颁发的第二批新成品油批发经营资格。今年1月，商务部曾已向九家石油企业授予了这一资格。
- 2012年03月28日利特尔在声明中说，“铁穹”系统本月早些时候在以色列南部和加沙地带冲突中发挥了重大作用。当时，大约300枚火箭弹与迫击炮弹攻击以色列南部，“铁穹”对其中部分展开拦截，成功率达到80%左右，避免了重大平民伤亡
- 2012年03月28日要赢得这场诉讼，联邦政府需要获得所有自由派法官的支持与至少一名保守派法官的支持。有评论人士认为，高院法官在听证会上提问的方式并不代表他们最终的意见取向
- 2012年03月28日据塞内加尔全国大选计票委员会公布的数据，前总理麦基·萨勒在塞内加尔总统选举第二轮投票中赢得了65.8%的选票，击败现任总统阿卜杜拉耶·瓦德，当选塞内加尔新一任总统
- 2012年03月28日浙江省温州市表示，当前该市金融最大问题是流动性不足
- 2012年03月28日报告说，尽管入世后俄将降低关税，但俄大部分行业的收益率和竞争力都将得到提升，原因在于入世能降低其经营成本。另外，俄居民收入在入世后将得到相应提升，特别是高素质劳动力和城市人口将从入世中受益更多
- 2012年03月28日经合组织在报告中还建议，欧洲必须在金融监管方面做出一些根本性改变，应改变欧元区成员国政府与其国内银行“过于密切的联系”的现状
- 2012年03月28日法院经审理查明，2004年底至2008年12月间，董静单独或分别伙同被告人冯伟、郭辉等人，虚构能以“置换”方式购买到原崇文区广渠门危改小区的回迁房、帮助购买西城区桃园危改项目回迁房等事实，吸引了大批被害人
- 2012年03月28日今年还不到一个季度，已有48只新基金获批，还有77只基金上报。按照目前的审批速度，全年估计有200只左右基金获批，基金总数有望于年中突破1000只大关
- 2012年03月28日标普发布的衡量美国20个大城市的凯斯-席勒房价指数显示，1月份美国大城市房价环比持平，但同比下跌3.8%
- 2012年03月28日该机构发布的一份调查报告认为，自2002年以来，两部门之间收入差别一直在变化。在2002年至2007年是先升后降，之后一直处于上升，2007年是5.3%，2008年为7.8%，2011年达8.2%
- 2012年03月28日博实自动化在招股说明书中一再强调，哈工大投资不参与公司日常经营管理、历史上及未来均无控制发行人意图，不具有控制权。但招股书显示，博实自动化的多名高级管理人员和主要技术人员均有在哈尔滨工业大学任职经历。
- 2012年03月28日除资本合作外，鸿海精密工业将与夏普共同经营夏普位于大阪府堺市的液晶面板主力工厂，鸿海精密工业最终将承接堺市工厂所产液晶面板的50%市场。此外，双方将发挥在液晶面板和液晶电视领域的规模生产效应和零部件调配能力
- 2012年03月28日保障房不受房地产地产调控政策尤其是限购政策的限制，基本上不存在销售方面的困境，整体兑付风险要低于一般的房地产信托项目
- 2012年03月28日今日即将公布的经济数据有两个，第一个是英国第四季度GDP年率终值，第二个将要公布的经济数据是德国3月消费者物价指数年率初值
- 2012年03月28日人们都知道，照片里那个28岁的年轻人再没有机会穿上心爱的“白服”了。而在一些同学看来，“他那么喜欢学医，那么想当医生，本应该是我们中最有前途的一个。”
- 2012年03月28日原告方在法院诉状中称，从2006年起，他们就在富国银行的贷款项目中投入资金，而富国银行自称该项目安全风险低
- 2012年03月28日“县纪委日前已将杜虎勇当天使用的执法车予以暂扣，并根据调查结果给予其党内警告处分。”洛宁县委一位负责人称，目前，他们已责令洛宁县环保局结合作风转变年活动和县委要求以此案为戒，加强作风纪律教育
- 2012年03月28日上海银监局对辖内26家中资行提出要求，进一步加大保障性住房建设和旧城改造信贷支持力度，2012年要继续实现“名单制”项下保障房贷款增量不低于全部住房开发贷款增量60%的目标
- 2012年03月28日盖洛普发布的调查结果说，占人口五分之一的中国社会底层民众中，过去一年间，只有6%的人在接受调查时声称他们没有足够的钱去买食物，这个数字在2008年曾为23%
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