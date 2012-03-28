世行预计入世使俄罗斯每年收益490亿美元 2012年03月28日 报告说，尽管入世后俄将降低关税，但俄大部分行业的收益率和竞争力都将得到提升，原因在于入世能降低其经营成本。另外，俄居民收入在入世后将得到相应提升，特别是高素质劳动力和城市人口将从入世中受益更多

北京最大回迁房合同诈骗案一审宣判 主犯被判处无期徒刑 2012年03月28日 法院经审理查明，2004年底至2008年12月间，董静单独或分别伙同被告人冯伟、郭辉等人，虚构能以“置换”方式购买到原崇文区广渠门危改小区的回迁房、帮助购买西城区桃园危改项目回迁房等事实，吸引了大批被害人

国际财经早报 2012年03月28日 标普发布的衡量美国20个大城市的凯斯-席勒房价指数显示，1月份美国大城市房价环比持平，但同比下跌3.8%

英国公私部门工资收入差距加大 2012年03月28日 该机构发布的一份调查报告认为，自2002年以来，两部门之间收入差别一直在变化。在2002年至2007年是先升后降，之后一直处于上升，2007年是5.3%，2008年为7.8%，2011年达8.2%