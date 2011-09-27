- 2011年09月27日
- 2011年09月27日自1967年巴以冲突之后，以色列政府数年来一直推行的是在耶路撒冷规划和修建住宅。他说，“我们在犹太社区修建房屋，阿拉伯人在阿拉伯社区修建房屋——这是这个城市生活继续的方式，是犹太和同样的非犹太居民发展的方式”
- 2011年09月27日从该公司网站上公布的情况看，其生产的信号系统遍布上海、大连、长春、天津、深圳、广州等多个城市的地铁线路，承揽或参与的已建、在建地铁信号项目达28项，其中仅京沪两地就占20项，数量相当可观
- 2011年09月27日日本政府也计划在2011年度第3次补充预算案中列入约2500亿日元作为污染废弃物处理和去污费用
- 2011年09月27日该委员会共征集了1万份意见，其中有关核电站的为4500份。67%要求“马上废除”，31%认为应“分阶段废除”
- 2011年09月27日无论最终原因和责任怎样，给市民乘客造成的伤害和损失尤感愧疚。全力抢救伤员；尽快恢复运营；接受和配合有关部门对事故的调查和追责；坚决整改举一反三；再多致歉比起实际损害也显苍白，但还是要深深道歉
- 2011年09月27日上海轨交10号线事故伤员总数上升到260人。
- 2011年09月27日草案就“灾害假设”这一防灾对策的基础提出，应吸取此次震灾的教训，把发电站、净水厂、蓄油罐等设施的假设受灾规模更加具体化
- 2011年09月27日北海分局有关人士称，海洋局不会放弃9月1日之后的海洋生态损害索赔的追索权利，具体如何索赔将会在这次诉讼中明确提出来。
- 2011年09月27日据上海地铁官方网站消息，上海10号线老西门站发生列车追尾，原因是信号故障
- 2011年09月27日
- 2011年09月27日地铁两站间的区段相对较短，一般在一公里左右，“电话闭塞时两站间可能只允许一辆列车进入， 也因此，对此次发生 的10号线追尾，专家表示“无法理解”。而究其原因，专家称不排除应急状态下处理不当等人为因素导致。
- 2011年09月27日交易员预计本周央行仍将净投放资金，此前连续10周净投放3990亿元
- 2011年09月27日现在上市已经不是公司层面能够决定的了，就目前的市场行情来看，何时上市须经国务院统筹安排。
- 2011年09月27日国家海洋局27日公布的蓬莱19－3油田溢油事故海洋环境监视监测情况显示，9月26日，油田仍有油花、油带，当日溢油量约为3．14升。
- 2011年09月27日若严格根据中国平安员工股减持计划和进度，未来平均每年有近2亿股尚待减持
- 2011年09月27日王世明说，“有的被扶老人及家属冤枉了好人，委屈了好人，导致了老人跌倒无人敢扶，这是不该发生的事，是一些人在道德取向上一时之间犯了糊涂，这让我们很遗憾。中国人很关注这种事，不赞成这种事。”
- 2011年09月27日根据国家海洋局北海分局开展的蓬莱19－3油田溢油事故海洋环境监视监测，26日，C平台附近有油花溢出，最少每分钟6个，最多每分钟112个，当日溢油量约为3．14升
- 2011年09月27日经初步统计，目前约有伤员40余名，大部分为轻微伤乘客，未发现重伤。受伤乘客已受到及时的医护处理。经两列事故列车内500多名乘客已经全部撤离车站。
- 2011年09月27日今年6月下旬，天定项目办在工程质量缺陷责任期例行巡查时，发现全长52．9公里的路面1标出现严重沥青路面坑槽病害，主要集中在该标段K131＋100——K162＋100约31公里路段内
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