- 2012年03月28日南非将在会议上表态，支持人民币成为新兴市场国家间的贸易结算货币。
- 2012年03月28日期货业多位人士透露，由相关部门拟定的两套原油期货方案日前已上报监管部门，等待审批。这两套方案依然沿用大合约思路，最大不同之处在于计价方式的选择。原油期货合约标的、计价方式及交割方式等在方案中均已明确
- 2012年03月28日要切实做到相互制约，严把案件审判的事实关、证据关、法律关和程序关，对于构成犯罪的，要坚决依法判处，对于不构成犯罪的，要依法宣告无罪，切实维护司法公正，捍卫社会公平正义
- 2012年03月28日民生银行H股再融资已进入实质性操作阶段。该行昨日在港交所发布公告称，公司已于26日与配售代理订立配售协议，如果配售股份悉数配售，预计所得款项可达112.1亿港元，折合人民币约90.8亿
- 2012年03月28日曾有业内人士做出这样的比较：在同等条件下，按每年操作15次计算，用100万元人民币在A股市场做满仓交易，不赔不赚情况下，仅印花税每年就要交9万元；加上券商佣金，交易成本大概15万元
- 2012年03月28日温州银行业不良贷款余额，确实已超百亿，目前仍然离4%这个“预警线”还有相当距离
- 2012年03月28日该行再融资已顺利完成，共筹集资金118亿元，增发价10.67元/股。华泰汽车、中信证券、泰康人寿等9家投资者参与了此次认购。此次非公开发行是北京银行自2007年首发后的首次再融资
- 2012年03月28日今年前两个月，深圳的主要经济数据呈现负增长的态势。这种现象在深圳经济特区成立以来是非常罕见的。
- 2012年03月28日中国食品工业协会副秘书长马勇介绍，我国2009年出台的食品安全法当中，对涉及到食品安全事故的各种各样的责任，包括故意的和过失的，都基本上给予了我们能够承受的上限的处罚标准。
- 2012年03月28日在近日连续创出汇改来新高后，3月27日人民币对美元汇率中间价报6.2912，与上一交易日（6.2840）相比回落72个基点。
- 2012年03月28日新一届领导班子成员包括：王滨任中国太平董事长、党委书记；宋曙光任总经理、党委副书记；孟昭亿、李劲夫、谢一群、沈南宁、彭伟任副总经理、党委委员；沈南宁任纪委书记。林帆不再担任董事长、党委书记
- 2012年03月28日据亚历山大介绍，美军现行网络战作战条令系2005年制定，当时规定只适用于军用网络领域。现在随着形势发展，越来越多的攻击事件发生在民用网络领域，使得现行条令已不合时宜
- 2012年03月28日国有银行的财务数据不能完全体现其风险管理水平，由于体制的原因国有银行坏账问题将无法克服，“三五年后来看坏账，或许对银行效率问题会看到更清楚”。
- 2012年03月28日近期A股市场低迷的走势，不仅影响到期间上市新股的表现，前期上市的新股也由于这轮回调，而出现了破发现象
- 2012年03月28日“如果没有国土资源厅发的采矿的许可证，我们是绝对不会投资的。”鹿文粮于是将河南省国土资源厅告上了法庭，要求撤销其违法颁发的采矿许可证
- 2012年03月28日中国人寿拟发行不超过380亿元的次级债补充附属资本，并拟在境外发行不超过80亿元人民币或等值外币的次级属性债务融资工具。中国人寿副总裁刘家德表示，380亿元次级债有望将中国人寿偿付能力充足率提升超过50个百分点
- 2012年03月28日猪料比价、猪粮比价加速回落，养殖户自繁自养每生猪头均盈利已快速缩减至200元，有的小规模养殖户尤其是外购仔猪养殖将普遍面临亏损状态
- 2012年03月28日新郑市教体局局长陈文彬说，这不是捐款，而是政府吸纳资金，利息比银行高，“如果有钱且愿意的话，可以借给政府，没钱就算了。”
- 2012年03月28日2012年中国和印度仍将是全球最大的黄金消费群体，中国可能首次超越印度。
- 2012年03月28日农行江阴市要塞支行前行长孙锋外逃一案正在发酵。最新消息是，江阴农行周庄支行行长陈某由于为孙锋集资牵线搭桥，并为其超过1000万元借款提供担保，目前正在接受相关部门的调查
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富