- 2012年03月28日目击乘客称，该机长烦躁不安，在机舱内走来走去，不断骂脏话，并提到“基地”组织、伊拉克等字眼，甚至声称“飞机上被安置了炸弹”。他使劲撞击驾驶仓门，高声叫嚷，企图强行闯入
- 2012年03月28日中信重工拟发行不超过6.85亿股的发行股份数是今年以来上会的公司中拟发行股份数最多的公司
- 2012年03月28日高挺称，二季度前期，经济基本面低迷和上市公司业绩疲软将冲击市场盈利预期，对股指继续带来抑制，因此股市存在回调压力
- 2012年03月28日有万科深圳第五园六期的业主称，万科宣传的3000元/平方米的装修标准，在实际的购房合同中仅为500元/ 平方米，并称万科此举是靠装修避税。
- 2012年03月28日朝鲜媒体当天援引朝鲜外务省发言人的话说，此次发射卫星是献给金日成主席诞辰100周年的礼物、是贯彻金正日遗训的工作。美方应认识到，朝鲜跟其他国家一样拥有发射卫星的权利
- 2012年03月28日此平台的推出是有益的探索，是符合发展趋势的事物，但离定价权还很远，以后会向金融化方向发展，最终仍然取决于现货供需平衡和供需双方的控制力。
- 2012年03月28日经法院查实，吴顺弟利用职务便利，侵吞公共财产308万余元，收受他人财物共计1836万余元，挪用公款697万余元，涉案总金额达2800万余元
- 2012年03月28日已披露的7家上市银行年报传达出的信息可谓喜忧参半。浦发银行、深发展、兴业银行等去年四季度均出现了不良贷款、关注类贷款、逾期贷款余额季度环比全面上升，而建设银行的不良贷款余额也较年初增加62亿元
- 2012年03月28日去年水库里也死过鱼，但没今年多。该工人猜测称：“死鱼出现最多的地方正好是三个工厂的排污口，出现大面积的死鱼估计跟工厂排污有关。”
- 2012年03月28日目前个人资产在600万元以上的中国“高净值人群”达到270万人，平均年龄为39岁。其中，亿万资产以上的“高净值人群”数量约6.35万人，平均年龄为41岁。
- 2012年03月28日这四例手术主刀医生都认为手术很顺利，病人死亡在他们的意料之外。27日，深圳市人民医院副院长刘明表示，由于尚未查清原因，该医院已经暂停心脏外科手术
- 2012年03月28日铁岭新城昨日发生7笔大宗交易，卖方席位为国金证券成都双元街营业部，以均价20.83元/股合计减持960万股，套现19996.8万元。该价格较昨日公司股票的收盘价折价4.89%。
- 2012年03月28日据了解，今年1月15日，该法规已经结束征求意见阶段。目前，尚未正式对外披露，但据业内人士透露，一般征求意见结束后，会在3-6个月后公布最终定案。这期间，相关部门也将征求视频产业链上的各公司的意见。但也不排除继续推延下去。
- 2012年03月28日3月27日，曾经的崇明地王——城桥商品房基地1、2号地块在一年之后再度重新拍卖，最后仅以底价5.36亿成交，价格比上次大跌46.5%。
- 2012年03月28日五粮液酒类营业收入高达184.74亿元，占总营业收入的90.78%。其中高价位酒(公司含税销售价格在120元及以上的产品)以21.67亿元的营业成本实现140.98亿元的营业收入，占营业总收入的七成
- 2012年03月28日温家宝称，中方重视爱方提出的“欧盟－中国门户”项目，希望欧盟与中方尽早启动投资协定谈判，为中欧投资合作提供有力的法律保障
- 2012年03月28日在大成系大肆减持的同时，公司股东户数随之激增。2011年末，公司股东户数7.4万股，较2011年三季度末的2.8万户上升164%；而至今年2月末，股东户数又增至11.5万股，两个月内再升55%。
- 2012年03月28日经过相关调查查明，白鹿春公司骗取国家财政补贴，挪作他用的情况基本属实
- 2012年03月28日南航方面称，返航原因系客舱增压系统发生故障。自从南航购入A380客机后，这已是第三次故障。同样是在3月27日，新加坡航空一架由新加坡飞往法兰克福的A380航班，在飞行约3个小时后因故障让430名旅客虚惊一场
- 2012年03月28日业内人士分析，房产税对于楼市调控来说可能比限购令会更有效果，从经济手段上有效遏制房产市场投机需求。
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