- 2012年03月28日深交所将加大力度，推动“小而新、生面孔”的企业上市，推进小微型企业的发展
- 2012年03月28日德邦证券分析师张海东称，一级市场的暴利损失的是二级市场的利益。过高的定价注定大部分新股在上市后短暂冲高后便步入漫长的阴跌态势。未来若新股发行价格走低，则上市后或将步入上升走势，长期看将有助于整个A股市场的上涨启动
- 2012年03月28日海南三亚市商品住房空置率平均高达85%，尤其是拥有稀缺海景资源的大东海、三亚湾等区域海景房的空置率甚至达95%左右。
- 2012年03月28日市场人士认为，需警惕的是，不排除个别公司故意在招股书中虚构募投项目盈利前景、刻意美化行业环境，以达到尽快上市的目的，上市之后再作出调整。对于后一种情形，保荐机构亦应该被追责。
- 2012年03月28日离开首尔之后，经过8个多小时、跨越喜马拉雅山脉的长途飞行，胡锦涛乘坐的专机将于当地时间下午2时许抵达印度首都新德里，出席即将在那里举行的金砖国家领导人第四次会晤
- 2012年03月28日美东时间3月27日16:00，道琼斯工业平均指数下跌43.90点，收于13,197.73点，跌幅为0.33%；纳斯达克综合指数下跌2.22点，收于3,120.35点，跌幅为0.07%；标准普尔500指数下跌3.99点，收于1,412.52点，跌幅为0.28%。
- 2012年03月28日十二五期间，我国将逐步确定实施安全生产九大工程，国家财政将安排6250亿元工程保障资金。
- 2012年03月28日3月4日，中国渔政306船在西沙七连屿附近进行正常巡航护渔和维权时，发现2艘越南渔船在该海域进行炸鱼作业，渔政执法人员遂扣押了船上的21名越南渔民，并办理了有关手续和取证。目前，21名越南侵渔、侵权渔民被关押在西沙永兴岛
- 2012年03月28日老凤祥方面有关负责人朱小姐曾表示，公司已经派人去山西调查此事，而初步结果显示，此次抽查不合格是因为经销商在个别产品的标签上的标识疏忽造成的
- 2012年03月28日深圳市委常委会议近日讨论并原则通过了《深圳市公立医院医药分开改革实施方案》，根据方案，深圳将取消公立医院药品加成，真正切断医院、医生开方与药品销售之间的直接经济利益联系
- 2012年03月28日
- 2012年03月27日2012年要继续实现名单制项下保障房贷款增量不低于全部住房开发贷款增量60%的目标
- 2012年03月27日由于前期购地成本较低，目前房企仍然具有一定的降价空间。尤其是二三线城市的在售项目降价空间大于一线城市
- 2012年03月27日西藏自治区主席白玛赤林27日晚间在拉萨说，以达赖为首的旧西藏落后势力及其所谓的“流亡政府”，并不甘心自己的“天堂”被历史的进步潮流所淹没，仍对曾经占有的特权恋恋不忘，仍在颠倒黑白，四处游说
- 2012年03月27日尽管各地出现了一些资本实力较强的全国性保险代理公司，但区域性保险代理公司仍占了绝大多数。这些公司注册资本金大多低于200万元，受资本实力制约不具备销售复杂产品的能力，业务规模小且主要集中在车险，产品同质性严重
- 2012年03月27日中方重视爱方提出的“欧盟－中国门户”项目，希望欧盟与中方尽早启动投资协定谈判，为中欧投资合作提供有力的法律保障
- 2012年03月27日王岐山强调，加快推进体制机制改革和组织制度创新，探索建设场外交易市场，努力提高直接融资比重，优化金融结构，满足多元化投融资需求，更好地服务实体经济。
- 2012年03月27日
- 2012年03月27日安南认为这一进展标志着叙利亚在结束国内暴力冲突的道路上迈出重要一步，为下一步开启政治对话创造了有利环境
- 2012年03月27日决定暂停区域性保险代理公司及其分支机构和金融机构、邮政以外的所有保险兼业代理机构市场准入许可，同时支持符合条件的中介集团和全国性的保险代理公司及其分支机构的设立
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