2015年中国电子商务交易额将突破18万亿元 2012年03月28日

保监会有关负责人就暂停区域性保险代理机构市场准入许可答问 2012年03月27日 尽管各地出现了一些资本实力较强的全国性保险代理公司，但区域性保险代理公司仍占了绝大多数。这些公司注册资本金大多低于200万元，受资本实力制约不具备销售复杂产品的能力，业务规模小且主要集中在车险，产品同质性严重

王岐山北京考察强调完善多层次资本市场 服务实体经济 2012年03月27日 王岐山强调，加快推进体制机制改革和组织制度创新，探索建设场外交易市场，努力提高直接融资比重，优化金融结构，满足多元化投融资需求，更好地服务实体经济。

安南发言人说叙利亚政府已接受六点建议 2012年03月27日 安南认为这一进展标志着叙利亚在结束国内暴力冲突的道路上迈出重要一步，为下一步开启政治对话创造了有利环境