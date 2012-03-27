上海28条举措支持小微企业 个体工商户可升为小微企业 2012年03月27日 作为支持小微企业发展的举措之一，上海工商部门已决定，在2012年企业年检中，对于认定的小型企业、微型企业暂免收取企业年检费。今后，工商部门将支持有条件的个体工商户进行转型，“升级”成为小微企业。

国家食品安全风险评估中心称无证据显示酪蛋白跟肠道出血有关 2012年03月27日 酪蛋白是牛乳中天然存在的一种主要蛋白质，除了提供人体必需氨基酸外，还可以促进一些矿物质的吸收利用，“目前尚无证据显示酪蛋白跟肠道出血之间的关系”。

雅培事件引争端 国家食品安全风险评估中心做说明 2012年03月27日 酪蛋白是牛乳中天然存在的一种主要蛋白质，除了提供人体必需氨基酸外，还可以促进一些矿物质的吸收利用，“目前尚无证据显示酪蛋白跟肠道出血之间的关系”。

3月下旬以来全国菜价整体呈降势 大葱连降三日 2012年03月27日 3月27日，前期价格大幅上涨的大葱全国日均价连续三日下降，降幅为2．2％