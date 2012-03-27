- 2012年03月27日广州天河区一位财务人员表示，2月22日开始，招行外汇汇款业务的手续费涨价，每笔从70多元涨到了最少100元，她认为涨价涨得有些离谱。
- 2012年03月27日当地派出所一名负责人解释，“如果真是一只狗，在村里没人管，咬死了一只鸡，有危害到村民的可能，被击毙并不过分。”已经将情况向上级机关做了汇报，“这到底是狼还是狗，要等专家鉴定。”
- 2012年03月27日作为支持小微企业发展的举措之一，上海工商部门已决定，在2012年企业年检中，对于认定的小型企业、微型企业暂免收取企业年检费。今后，工商部门将支持有条件的个体工商户进行转型，“升级”成为小微企业。
- 2012年03月27日
- 2012年03月27日记者3月27日获悉，我国首只T+0跨市场ETF——华泰柏瑞沪深300ETF将于3月28日发布招募说明书，并将于4月5日到4月28日开始在全国各大券商处发行
- 2012年03月27日立法会主席曾钰成则寄语下届行政长官，必须按基本法及法律办事，不可能漠视法纪及民意，而不同政见团体需要求同存异，配合新任行政长官工作
- 2012年03月27日众禄基金研究中心对基金公司近期业绩统计显示，由于市场连跌三周，基金前期冒死加仓的结果则是，纳入统计67家基金公司整体下跌2.90%，跑输上证指数1.09%跌幅，败落市场
- 2012年03月27日酪蛋白是牛乳中天然存在的一种主要蛋白质，除了提供人体必需氨基酸外，还可以促进一些矿物质的吸收利用，“目前尚无证据显示酪蛋白跟肠道出血之间的关系”。
- 2012年03月27日酪蛋白是牛乳中天然存在的一种主要蛋白质，除了提供人体必需氨基酸外，还可以促进一些矿物质的吸收利用，“目前尚无证据显示酪蛋白跟肠道出血之间的关系”。
- 2012年03月27日银行很赚钱！但进入2012年增长数度或将放缓。
- 2012年03月27日澳门期内就业人口达到33．9万，较上一期增加900人。按行业分析，零售业、酒店业及博彩业的就业人数较上一期增加，批发业和餐饮业则有所减少
- 2012年03月27日震中位于岩手县近海，震源深度10公里。岩手、宫城、青森、秋田、山形、福岛等县均有明显震感
- 2012年03月27日日方对钓鱼岛及其附属岛屿采取任何单方面举措都是非法和无效的，都改变不了这些岛屿属于中国的事实
- 2012年03月27日比如“唱读讲传”，就要改进活动方式，尽量减少集中性的舞台演出，坚决避免运动式搞法，更加突出群众性、自主性、经常性，让“唱读讲传”和丰富多彩的群众文化活动真正热在基层
- 2012年03月27日备受瞩目的大成系基金，在去年四季度全部减持，大成创新成长基金减持560.5万股，剩下836.8万股
- 2012年03月27日3月27日，前期价格大幅上涨的大葱全国日均价连续三日下降，降幅为2．2％
- 2012年03月27日近日，一直被视为白酒业涨价“领头羊”的茅台，近九年来首次降价。京客隆超市工作人员表示，其他茅台销售点该类酒品已接到调价通知。茅台酒经销商也介绍，收到上级代理商的降价通知，每瓶降幅达100多元。
- 2012年03月27日3月22日，国宏国际集团位于深圳的办公室因涉嫌非法集资被深圳警方查封，董事长赵胜利被指卷款潜逃
- 2012年03月27日3月23日，广东通宇通讯股份有限公司(下称“通宇通讯”)在中国证监会网站预披露其招股说明书。记者查阅招股书发现，近三年公司营收和利润表现不佳，综合毛利率逐年下滑，经营性现金流大幅减少，而公司募投后的产能或无法完全消化
- 2012年03月27日深圳近期通过的《深圳市公立医院医药分开改革实施方案》预计于今年下半年开始实施，全市公立医院将全部实行药品“零加成”。
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