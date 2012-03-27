- 2012年03月27日光明乳业年报表示，公司属于快速消费品行业，对资产的流动性要求较高。公司意识到今后的生产经营中出现资产流动性风险的可能。为此，公司将加快应收账款的回收速度和存货管理
- 2012年03月27日中国石化（600028.SH）昨日发布2011年年报。报告显示公司主营收入大幅增长，但是净利润基本持平。值得注意的是，2011年公司资产减值损失较去年的154亿元大幅减少至58亿元，减幅达62.4%
- 2012年03月27日宏源证券（000562.SZ）2011年报显示，其经纪业务佣金净收入10.9亿元，同比下降 36.8%，同期公司股票基金净佣金率0.099%，同比减少19.5%，其中第4季度佣金率0.084%，环比下滑10.5%，降幅明显高于行业平均
- 2012年03月27日截至2011年末，农业银行对公租房、廉租房和棚户区改造的三类保障性工程贷款余额达100.19亿元，全年新增贷款64.05亿元
- 2012年03月27日至3月27日收盘，山鹰纸业（600567.SH）2个交易日内累计下跌8.5%，并收报于4.84元。而公司2011年非公开增发的1.78亿股限售股将于4月23日解禁，公开增发价格为4.80元/股。公司股价逼近增发价格
- 2012年03月27日唐山汇中仪表股份有限公司拟于深交所创业板上市，发行1400万股，发行后总股本5600万股。
- 2012年03月27日一场为甄选新的社保基金管理人的答辩临时取消。同日国家财政部在官网发布公告称，除可转存定期存款或购买国家债券外，地方财政部门不得动用社会保险基金结余进行任何其他形式的直接或间接投资
- 2012年03月27日广东利泰制药股份有限公司拟登陆深交所，发行11733.88万股。该公司业绩主要靠氨基酸大输液，然而该产品从2006年开始已经出现过四次被药品监督管理部门质量通报不合格的情况。
- 2012年03月27日基金经理对亚洲消费类股的看法最为乐观，对公用事业类股的看法最为悲观，从地理位置上看，他们对中国概念股最为热衷，而对日本的股票兴趣最弱
- 2012年03月27日3月23日下午，哈医大一院风湿免疫科发生一起恶性伤害案件，致1人死亡、3人受伤
- 2012年03月27日通知称，本次清理整顿的范围主要是利用基础电信企业自有端口和行业类应用端口、信息服务经营者自有端口和个人通信号码(含小灵通号码、手机号码和固定号码等)开展经营性群发垃圾短信的行为。
- 2012年03月27日万向财务以如此低利率贷款给顺发恒业，是否严重损害了万向钱潮等其他上市股东的利益？
- 2012年03月27日早前已表示增加自由牧场建设，未来3至5年将投资30至35亿元人民币自建牧场，约可多养15万头牛
- 2012年03月27日深入推进国有控股大型金融机构改革，规范发展小型金融机构，健全服务小型微型企业和“三农”的体制机制
- 2012年03月27日投资收益下滑、本部亏损的东风汽车，只能依靠转让旗下部分资产、调低资产减值损失等来平滑净利润的降幅
- 2012年03月27日平板玻璃2011年毛利率近乎腰斩，南玻A认为，2012年，国内经济形势仍不容乐观，房地产调控、产能过剩将继续影响平板玻璃市场
- 2012年03月27日产量增加和销售价格上涨是公司全年业绩增长的主要原因
- 2012年03月27日于2012年2月21日推出第二期股权激励草案的科达机电（600499.SH），股价从3月20日起连续5个交易日下跌，至3月26日收报于9.93元，首次跌破股权激励价10.03元
- 2012年03月27日吴景水表示，蒙牛公司将通过不同措施保证销售目标完成，并指销售符合预期。但他没有提供实质数字
- 2012年03月27日公司营业收入和净利润创3年新高，全年完成净利润5.04亿元，比上年同期增长38%
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富