- 2012年03月27日建立健全系统性金融风险防范和监管协调机制，增强抵御风险能力。加强跨境资本流动监控。规范各类借贷行为，引导民间融资健康发展
- 2012年03月27日3月27日，受禁止公款购买高档酒和茅台降价等利空影响，酿酒板块全天低开低走，午后跌幅加速扩大领跌两市
- 2012年03月27日由于2011年春节假期在当年2月份，使得今年2月份彩票销售天数与去年相比多了8天。
- 2012年03月27日中国证券业协会日前草拟了《保荐代表人资格管理指引（讨论稿）》（下称《讨论稿》），中证协将负责包括考试、注册登记、注册变更、处罚在内的保代资格日常管理，而保代注册的门槛也将放宽
- 2012年03月27日
- 2012年03月27日未确定容积率等规划条件的地块，不得出让国有土地使用权。
- 2012年03月27日坚决禁止各级政府以各种形式违规担保、承诺。严格控制地方政府新增债务
- 2012年03月27日应建立促进新能源利用的机制，加强统筹规划、项目配套、政策引导，扩大国内需求，防止太阳能、风电设备制造能力的盲目扩张。
- 2012年03月27日
- 2012年03月27日加快推进政府改革。扩大社会主义民主，依法实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督，保障人民的知情权、参与权、表达权和监督权。
- 2012年03月27日抓紧制定收入分配体制改革总体方案，努力提高居民收入在国民收入分配中的比重，提高劳动报酬在初次分配中的比重。加大对高收入者的税收调节力度，严格规范国有企业、金融机构高管人员薪酬管理，扩大中等收入者比重。
- 2012年03月27日打破垄断，放宽准入，鼓励民间资本进入铁路、市政、金融、能源、电信、教育、医疗等领域
- 2012年03月27日中远太平洋（01199.HK）3月27日午间公布2011年年度报告，公司于报告期内实现收入5.99亿美元，同比增长34.2%；归属于上市公司股东的净利润为3.89亿美元，同比增长7.6%；基本每股收益0.1434美元
- 2012年03月27日按照总量适度、审慎灵活的要求，兼顾促进经济平稳较快发展、保持物价稳定和防范金融风险。综合运用各种货币政策工具，调节好货币信贷供求，保持社会融资规模合理增长。
- 2012年03月27日
- 2012年03月27日作为国内大中型客车龙头，宇通客车(600066.SH)2011年销量增速仅处于行业平均水平，但在产能制约下，宇通客车结构调整效果明显，收入和利润增长均远高于销量增长。
- 2012年03月27日随着钢铁行业大环境的恶化，公司面临的压力也越来越大
- 2012年03月27日完成资产重组，2011年上海建工业绩创3年新高，拟每10股派发现金红利1元，并向全体股东每10股送5股转增5股
- 2012年03月27日27日上午9:10分，国务院副总理王岐山、证监会主席郭树清来到位于北京市海淀区的深圳证券信息公司北京路演中心调研新三板推进工作
- 2012年03月27日即便央行不降息，银行贷款利率的下行空间依然高达100基点，相当于4次以上降息
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