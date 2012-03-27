- 2012年03月27日主营水泥的塔牌集团(002233.SZ)3月27日公布财报，2011年度经营业绩创历史新高,公司全年实现营业收入41.4亿元、归属于上市公司股东的净利润6.09亿元，较上年同期分别增长了32.25%、97.67%，每股收益0.69元。对应ROE水平为18%
- 2012年03月27日截止收盘沪指报2347.80点，跌2.8点，跌幅0.15%，成交量651.6亿元。深成指报9841.38点，跌104.76点，跌幅1.05%。成交量598.1亿元。
- 2012年03月27日申能股份认为，公司运营中面临的主要风险为燃煤价格变化风险
- 2012年03月27日至4季度，公司营业收入和净利润均连续三个季度持续上升，并双双创下3年新高
- 2012年03月27日公司四季度亏损，全年增收不增利
- 2012年03月27日2012年A股总体仍以震荡为主，下行风险将从二季度逐渐释放，最低年度涨幅约15%
- 2012年03月27日意见要求，搞好价格调控，防止物价反弹。
- 2012年03月27日华北高速有关人士向记者透露：“主要因为公司出售了易通公司，合并范围变化，导致公司2011年营业成本同比下降。易通公司曾经在2009年第一次出售，该项交易在2010年底全部完成，其业绩在2009年和2010年均有体现。”
- 2012年03月27日受累于稀土产品价格的大幅下跌，公司四季度业绩环比锐减七成
- 2012年03月27日虽然该公司评级为AA+，但截至2011年9月末，公司的资产负债率高达69.79%，其连续几年都严重依赖借款和发债来偿还负债以及补充现金流，且其长期存在高营收却低利润的情况
- 2012年03月27日唯品会（NYSE:VIPS）上市第二个交易日小幅高开，但开盘不到半小时又转跌，震荡至尾盘大幅下滑；至收盘大跌14.55%，收于4.7美元，较IPO发行价已经累计下跌27.7%
- 2012年03月27日安徽省国资委旗下的水泥制造企业——海螺水泥(600585.SH)3月27日公布2011年报，实现营业收入486.5亿元，同比增加41%；净利润115.9亿元，同比增加87.8%，每股收益2.19元。建议派发末期股息每股人民币0.35元（含税）
- 2012年03月27日截止4季度，公司实现EPS(ttm)0.34元，对应ROE水平为13%。公司全年完成净利润为2011全年预期值的102%
- 2012年03月27日包钢稀土在赚得盆满钵满的同时，也开始面临一定挑战，现阶段下游市场价格没有好转迹象，存货大幅增加，同时还存在环保方面的压力，未来也可能面临国外稀土资源竞争
- 2012年03月27日正在首尔出席核峰会的美国总统奥巴马3月26日在与俄总统梅德韦杰夫的一次私聊中承诺，一旦他再次当选美国总统，将在反导系统等有争议的问题上采取更加灵活的政策
- 2012年03月27日蒙牛乳业（02319.HK）3月27日发布2011年年报显示，公司实现营业收入人民币373.878亿元，同比增长23.5%；实现归属于公司的净利润人民币15.893亿元，同比增长28.4%；实现基本每股收益0.908元
- 2012年03月27日猪肉价格比前一周下降1.2%，近两个月累计下降10%，北京、上海和天津近两个月分别下降21.3%、20.5%和11.1%；18种蔬菜批发价格连涨四周后出现回落，比前一周下降1.1%，其中黄瓜、茄子和油菜分别下降9.3%、8.1%和6.4%。
- 2012年03月27日公司表示，营业收入和净利润出现同比双降主要源于房地产交付减少以及金融投资业务净利润的下降
- 2012年03月27日报告期内成本及费用的上升是公司4季度业绩欠佳的原因
- 2012年03月27日华泰联合认为，宇通客车提供高比例现金分红显示出公司内生增长的方向
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