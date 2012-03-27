德国总理同意暂时扩大欧洲救助基金规模 2012年03月27日 如果按照这一模式扩大欧洲救助基金规模，德国为建立欧洲金融防火墙的出资及担保总额将超出目前的2110亿欧元（约合2815亿美元），最高可能达到2800亿欧元（约合3736亿美元）

美国暂停阿根廷贸易最惠国待遇 2012年03月27日 美国白宫发表的公告指出，阿根廷一直拒绝执行世界银行国际投资争端解决中心的仲裁决定，向在阿根廷投资受损的两家美国公司支付赔偿，美国政府确定暂停阿根廷向美国出口享受的贸易最惠国待遇