- 2012年03月27日焦作健康元报告期内实现净利润约为-0.43亿元
- 2012年03月27日柳工2011年第4季度公司实现收入35.9亿元，同比下降1%；净利润4201万元，同比下降85%。全年净利润比上一年度下降14%。
- 2012年03月27日值此美国大选关键时刻，伯南克是否顺水推舟放点水刺激经济，助选奥巴马，是QE3出台的重要因素。
- 2012年03月27日对于珠江啤酒来说，如何遏制不断下滑的利润是首要解决的问题。
- 2012年03月27日吞噬公司利润的主要是4季度管理费用及资产减值损失的大幅提升
- 2012年03月27日中国人寿2011年资产减值损失为129.39亿元，较2010年增加112.05亿元，同比增长646.19%
- 2012年03月27日蒙牛去年盈利上升28.4%至15.89亿人民币，派末期息每股0.198元人民币。期内，收入增长24%至373.88亿元人民币。
- 2012年03月27日2011年四季度，招商地产被6只明星基金新入驻。其中，易方达价值成长以1463.82万股重仓进驻
- 2012年03月27日一季度的企业贷款利率或已显著下降，未来银行贷款利率必将下调。
- 2012年03月27日宏观经济弱于预期及企业仍处于去库存和成本上升阶段，预示企业盈利状况短期难有改善。
- 2012年03月27日全球召回130万辆，中国市场12万多辆，这是宝马近年来最大规模的一次召回，此前因未能及时向美国国家公路交通安全局通报安全缺陷情况而被罚款。
- 2012年03月27日全球召回130万辆，中国市场12万多辆，这是宝马近年来最大规模的一次召回，此前因未能及时向美国国家公路交通安全局通报安全缺陷情况而被罚款。
- 2012年03月27日伴随着光伏产品单价和毛利率直线下滑的经营环境，思可达的主要产品结构发生了变化，其采购、销售等业务系统依赖严重的现象也不容忽视。此外，思可达的经营性现金流量净额长期明显低于净利润，且资产负债率居高不下
- 2012年03月27日据介绍，博西尼橱柜系位于大兴区黄村镇周村的“意大利博西尼橱柜国际有限公司”生产。该公司销售总监赵家明介绍，“我们做橱柜十几年了，2000年开始做，原来叫雅居，从2010年开始用博西尼这个品牌。”
- 2012年03月27日金源锻造在上会前一刻撤回首发申请材料，引发外界诸多猜想，又有投资界人士在署名微博中爆料称该公司撤回申请已经不是第一次
- 2012年03月27日从2012年开始一汽大众业绩按照一汽占51%（由60%降至51%）、大众占30%（维持不变），奥迪占19%（此前为10%）的新股比计算
- 2012年03月27日统计显示，2010年，新兴经济体首次成为全球经济增长主引擎，贡献了全球经济增量的约66%，远超发达经济体。其中，金砖国家的贡献约占三分之一
- 2012年03月27日如果按照这一模式扩大欧洲救助基金规模，德国为建立欧洲金融防火墙的出资及担保总额将超出目前的2110亿欧元（约合2815亿美元），最高可能达到2800亿欧元（约合3736亿美元）
- 2012年03月27日美国白宫发表的公告指出，阿根廷一直拒绝执行世界银行国际投资争端解决中心的仲裁决定，向在阿根廷投资受损的两家美国公司支付赔偿，美国政府确定暂停阿根廷向美国出口享受的贸易最惠国待遇
- 2012年03月27日联合国和阿拉伯国家联盟叙利亚危机联合特使安南26日在莫斯科呼吁不要人为设立解决叙利亚危机的期限，叙利亚总统巴沙尔·阿萨德是否下台应由叙利亚人民自己决定
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