- 2012年03月27日联合国人权理事会本月22日通过决议，准备向巴以地区派遣一个独立调查团，评估在巴勒斯坦被占领土（包括东耶路撒冷）上修建的犹太人定居点对巴民众权力的侵害情况
- 2012年03月27日从2009年开始，所有Kindle收入在亚马逊总收入中占比持续增长。这表明，电子阅读市场对于亚马逊来说变得越来越重要，同时电子阅读市场拥有巨大的发展空间
- 2012年03月27日公司去年的业绩情况并不是很理想。据公司年报显示，公司去年营业收入同比大增50.58%，达23.24亿元，但营业利润反而只有8428.4万元，同比下降近三成，归属于上市公司股东的净利润也大幅下降
- 2012年03月27日伯南克的讲话同时支撑了国际黄金期货价格大幅反弹，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的4月合约26日收于每盎司1685.6美元，涨幅为1.4%，收于近两周新高
- 2012年03月27日声明说，在2000年到2008年8月期间，美国巴奥米特公司旗下子公司和代理机构，向阿根廷、巴西和中国的公立医院医生行贿，以获取医疗器械的业务合同。同时，巴奥米特母公司所有层级的雇员和经理，以及分销商均卷入了此案
- 2012年03月27日报道说，如果上市的金融条件允许，英国政府可能还会对皇家邮政公司持股。首次公开募股也可能把皇家邮政公司的股份出售给企业以及私募股权投资机构
- 2012年03月27日欧洲飞机制造商空中客车（空客）公司说，将在上海举办2012年亚洲商务航空会议，展会期间将展出一架ＡＣＪ318型公务机，这将是空客公务机首次亮相上海
- 2012年03月27日截止午间收盘，沪指报2355.29点，涨4.69点，涨幅0.20%，成交345亿元；深成指报9941.20点，跌4.94点，跌幅0.05%，成交330亿元。
- 2012年03月27日海天调味现金充沛不需要通过IPO的方式进行融资。其拥有的品牌优势只需交几千元到几万元费用，即可获得。
- 2012年03月27日北京多家涉及银行表示8.5折的首套房贷利率并未真正执行，目前普遍执行的仍是基准利率。
- 2012年03月27日海天调味是国内知名的调味品生产企业，主要产品为酱油、蚝油、调味酱等。根据其招股书披露，2010年海天股份的酱油市场份额介于15.58%至18.7%之间，是国内最大的酱油生产商。
- 2012年03月27日据当地公安局给吴伊甸家属发出的通知说，拘留原因是她“涉嫌窝藏包庇罪”。吴伊甸曾对家人说，孙锋是自己在渣打集团上海私人银行业务的客户
- 2012年03月27日一线城市房价应该下降 10%-25%；二线城市的房价应下降5%-15%；三线城市房价需要下调的幅度不一，部分发展较快的城市房价较高，应当回调的幅度较大，超过10%，也有部分城市目前房价较低，接近合理价格。
- 2012年03月27日这次召回的车型包括宝马5系列和6系列，生产日期从2003年到2010年。 宝马公司说，后备箱电瓶电缆包裹层没有正确安装，可能造成电气设备故障以及启动问题，在极端情况下可能引发烧焦和火灾
- 2012年03月27日当地政府承认，因建设工期短，房屋“或多或少”存在质量问题，但房屋的结构安全。
- 2012年03月27日北京正在为推广试点房产税做一些基础性的准备工作，但试点时间尚不确定
- 2012年03月27日明源IPO融资的必要性被质疑。近几年公司在战略项目竞标中多次失利。 平安证券与达晨创投营造“利益圈”。在创投与券商的联袂下，IPO项目更易获得通过。券商通过推行IPO项目获得保荐费，而创投上市来套现。
- 2012年03月27日2010年首届华盛顿核安全峰会以来，各国在核安全领域都取得了积极进展。但同时，核安全形势依然严峻
- 2012年03月27日华为表示仍然希望在澳全国宽带网项目中发挥作用，但这最终取决于澳政府和全国宽带网公司的决定。华为将继续保持开放和透明，致力于确保技术安全。
- 2012年03月27日经过两度延期后，备受市场关注的明星基金经理李旭利涉嫌“老鼠仓”一案将于本周四在浦东新区人民法院公开审理
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