以色列宣布与联合国人权理事会断绝关系 2012年03月27日 联合国人权理事会本月22日通过决议，准备向巴以地区派遣一个独立调查团，评估在巴勒斯坦被占领土（包括东耶路撒冷）上修建的犹太人定居点对巴民众权力的侵害情况

国际财经早报 2012年03月27日 伯南克的讲话同时支撑了国际黄金期货价格大幅反弹，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的4月合约26日收于每盎司1685.6美元，涨幅为1.4%，收于近两周新高

美证交会指控医疗器械商巴奥米特公司海外行贿 2012年03月27日 声明说，在2000年到2008年8月期间，美国巴奥米特公司旗下子公司和代理机构，向阿根廷、巴西和中国的公立医院医生行贿，以获取医疗器械的业务合同。同时，巴奥米特母公司所有层级的雇员和经理，以及分销商均卷入了此案

英国媒体称英政府计划明年将皇家邮政公司私有化 2012年03月27日 报道说，如果上市的金融条件允许，英国政府可能还会对皇家邮政公司持股。首次公开募股也可能把皇家邮政公司的股份出售给企业以及私募股权投资机构

国际财经简讯 2012年03月27日 欧洲飞机制造商空中客车（空客）公司说，将在上海举办2012年亚洲商务航空会议，展会期间将展出一架ＡＣＪ318型公务机，这将是空客公务机首次亮相上海