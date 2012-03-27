- 2012年03月27日在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现利润1791亿元，同比下降19.7%
- 2012年03月27日3月26日，国务院召开第五次廉政工作电视电话会议。会议一结束，重庆市政府就召开第五次廉政工作电视电话会议，贯彻落实十七届中央纪委第七次全会精神和国务院第五次廉政工作电视电话会议精神
- 2012年03月27日加上两次补充侦查，专案组侦查阶段耗时11个月，查明该组织十几年来在阳泉长期为恶，坐大成势的经过。他们大肆开设赌场，垄断娱乐业，收取保护费，霸占煤炭资源，敲诈勒索、非法拘禁，严重影响了阳泉社会安定，侵害了百姓安全
- 2012年03月27日2012年1－2月，全省商品房销售面积为302万平方米，同比下降51．3％，降幅比2011年全年扩大30．8个百分点
- 2012年03月27日汪洋强调，要坚持以人为本、执政为民的执政理念，永远和人民群众在一起。以人为本、执政为民是我们党的性质和全心全意为人民服务根本宗旨的集中体现，是指引、评价、检验我们党一切执政活动的最高标准
- 2012年03月27日清明节假期临近，为保护原持有人利益，防止资金利用假期短期套利，超过20只货币基金发布公告，暂停旗下货币基金的申购、转换转入业务或限制大额申购
- 2012年03月27日讲政治、顾大局、守纪律，是我党我军在长期革命、建设和改革实践中形成的优良传统和特有优势，是保持党的先进性和纯洁性、维护党的高度集中统一的内在要求，是增强军队凝聚力战斗力、有效履行职能使命的重要保证
- 2012年03月27日对于此事， 东莞市交通局回应称，大朗镇政府与现大朗镇公共汽车有限公司负责人签订了经营合同，但公司违反了不得擅自将经营权转租、转包他人经营的约定，大朗镇政府应解除合同，收回经营权重新确定经营主体
- 2012年03月27日从业内了解到，原油期货上市步伐加快，年内有望推出
- 2012年03月27日“以前我们确实可以做，但如今医院的机器坏了。”儿童保健科一名值班的女医生告诉黄女士，如今不仅他们医院做不了血铅检测，郴州市中心医院同样也做不了
- 2012年03月27日友邦集成拟通过IPO募集资金投资16025万元，而公司的销售采取的则是证监会一直控制较严的经销商模式。友邦集成的销售全部依赖经销商。
- 2012年03月27日该行近日收到中国人民银行准予行政许可决定书，同意光大银行在全国银行间债券市场公开发行不超过300亿元金融债券
- 2012年03月27日已成立的基金共计有12只，然而2011年全年，这12只基金的亏损总额达到了140 .1亿元
- 2012年03月27日欧盟是世界上对中国发起反倾销调查最多的世贸组织成员之一。
- 2012年03月27日2009年迄今，国内成品油价格共经历了17次调整。以汽油价格为例，在12次上调中，汽油价格共上涨了4680元/吨；而在5次下调中，汽油价格共下降了3600元/吨，涨多跌少、涨快跌慢的现象的确存在
- 2012年03月27日对于死鸭是否有可能流入公司内部成为华英熟食产品的原料问题，华英农业承诺：河南华英樱桃谷食品有限公司生产鸭产品的所有原料均来自公司内部的屠宰加工厂，并经畜牧、质检部门检疫、检验合格
- 2012年03月27日通告说，“3.19”饶某被杀案，经公安机关侦查已发现一嫌疑人的影像。该嫌疑人作案时上身穿棕褐色皮夹克。为尽快破案，请广大群众提供以下线索
- 2012年03月27日公司预计2011年度归属于上市公司股东的净利润亏损1.4亿元-2亿元
- 2012年03月27日主要新兴市场经济体将更加接近于达成合作共识，通过携手成立一家联合开发银行，提升整体金融实力
- 2012年03月27日1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润6060亿元，同比下降5.2%。
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