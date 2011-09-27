美称与巴基斯坦关系面临明确挑战 2011年09月27日 本月13日，美国驻阿富汗大使馆和北约驻阿部队总部遭袭。美方认为“哈卡尼网络”以在巴基斯坦境内的庇护所为基地实施袭击，并敦促巴方立即对其采取行动。但巴方对此断然否认并表示强烈不满

美国参院通过临时拨款法案避免政府关门 2011年09月27日 美国联邦当前财政年度将在9月30日结束，如果没有拨款，新财政年度在10月1日开始后联邦政府就将无钱可花