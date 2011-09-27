- 2011年09月27日所有伤员已经全部送医院，目前，虹桥路站至天潼路站9站路段实施临时封站措施，其余两端采取小交路方式保持运营，公交配套应急预案也已经启动，预计运营恢复还需要一定时间
- 2011年09月27日目前，卡扎菲的分散武装仍在几个城市与“过渡委”的部队作战，其中包括卡扎菲的家乡苏尔特
- 2011年09月27日未来日本空中自卫队使用的战斗机将从美英等9国共同开发的F-35型战斗机、美国波音公司的FA-18型战斗机以及欧洲多国共同发展的欧洲战斗机选出
- 2011年09月27日上海地铁10号线信号系统承包方卡斯通公司，即是“7·23甬温线特大动车事故”的甬温线信号系统供应商，两年前该公司的信号错误还曾导致上海地铁1号线两车侧面相撞
- 2011年09月27日韩军方原计划花费2000亿韩元购买4架“全球鹰”，并于2007年制定了1869亿韩元的预算。但美方于2009年9月报出4862亿韩元，并在2年后的7月把价格进一步提高至9400多亿韩元
- 2011年09月27日上周(9月19日至25日)食用农产品价格小幅上涨，生产资料价格继续回落。其中，鸡蛋市场供应量增加，零售价格比前一周上涨0.1%，猪肉价格下降0.6%。
- 2011年09月27日1941年2月，隶属英印航运公司的“盖尔索帕”号由印度前往英国利物浦期间，不但遇上恶劣天气，更遭纳粹德军用鱼雷袭击。结果于爱尔兰西南对开约483公里海面沉没，沉下4.7公里深的海底
- 2011年09月27日起诉书中说，TBW的帐目从2002年起就存在欺诈行为，但是直到该公司破产前都没有被发现。TBW公司的七名高管都受到了联邦指控，该公司首席执行官Lee B Farkas被判处30年监禁。
- 2011年09月27日据新民网报道，有乘客介绍说，事发时曾听到“砰”一声巨响，随后车辆急刹车，由于惯性很多乘客摔倒，有乘客受伤
- 2011年09月27日兴业银行首席经济学家鲁政委认为，未来两月货币政策不会现方向性调整。欧债危机失控的风险在提高，法国这个“屏障”已经变得日渐削弱。
- 2011年09月27日黎友焕表示，如果政府不能预警到民间信贷资金出局后的衍生问题，那么未来其它投资领域很可能陆续出现泡沫破裂的后果
- 2011年09月27日中信证券预计9月份CPI仍将维持高位，短期政策仍以观察为主，不过通胀回落的趋势已经明朗，出口增速有可能大幅下降。
- 2011年09月27日午后两市继续缩量走低，沪指一度失守2400点。13:00时后，受日韩股市大幅上涨影响，银行、券商等金融板块企稳反弹
- 2011年09月27日市场普遍认为，新和成推出的股权激励计划行权条件偏低，有大股东借股权激励之名，行侵吞公司利润之实的嫌疑
- 2011年09月27日国际货币基金组织(IMF)官员26日在北京表示，中国正在平稳实现软着陆，除非出现进一步的食品冲击，通胀应在年底降至4.5%。中国货币与财政状况应继续回归至更为中性的态势，所采取的任何货币政策都应该适度。
- 2011年09月27日有专家表示，如果原油继续围绕80美元/桶横向盘整，国内成品油下调窗口或在10月中期再度打开。
- 2011年09月27日中国保险救援集团有限公司已经获得外资风投的资金注入，并将赴港上市提上公司日程
- 2011年09月27日由于利率市场化尚未进行，在中国利率体系中，存在着受管制的存贷款利率和已完全市场化的民间借贷两种利率体系，因此，将体系内资金腾挪到体系外，便可获得超额收益，这被业内专家认为是近期民间借贷“疯狂”、银行大案频发的重要原因
- 2011年09月27日本月13日，美国驻阿富汗大使馆和北约驻阿部队总部遭袭。美方认为“哈卡尼网络”以在巴基斯坦境内的庇护所为基地实施袭击，并敦促巴方立即对其采取行动。但巴方对此断然否认并表示强烈不满
- 2011年09月27日美国联邦当前财政年度将在9月30日结束，如果没有拨款，新财政年度在10月1日开始后联邦政府就将无钱可花
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