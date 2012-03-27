- 2012年03月27日个税按照家庭计征具有一定的合理性，但实施难度较大。
- 2012年03月27日小产权房为立法所明文禁止的违法建筑，购房者无法办理合法的房屋产权登记，因此无法领取房屋所有权证书，小产权房事实上是无产权房。
- 2012年03月27日据了解，该村正在进行拆迁，伤者及村民怀疑，砍人者是受拆迁办指使。目前，当地警方已抓获12名可能与此案有关人员。燕郊镇政府表示，已先行垫付15万元医疗费
- 2012年03月27日3月27日人民币对美元汇率中间价报6.2840，与上一交易日（6.2858）相比上升18个基点，连续创出汇改以来新高。
- 2012年03月27日国土资源部近日再次重申：小产权房不合法，要试点清理，并责成相关部门查处“天价”小产权房。
- 2012年03月27日随着包括钢厂、矿山等会员和交易量的增加，一个全新版的铁矿石价格将形成，中国将不仅仅是最大的铁矿石进口国，同时也有望逐步成为全球铁矿石价格形成中心。
- 2012年03月27日浙江一金融监管机构官员称，“基本上已经确定温州成为个人直投的试验区域之一，可能一起通过的还有上海。”
- 2012年03月27日专家认为，实行全民完全免费医疗，只能是一种理想状态。医疗服务如果完全免费，人们付出的边际成本几乎为零，医疗需求将大量释放，势必造成资源浪费、医疗费用高速增长，造成巨大财政压力
- 2012年03月27日埃德蒙德洛希尔是第一家获得投资A股“合格境外投资者”执照的私人银行，该公司2006年拿到1亿美元的QFII额度并开始发行EdR Mainland China基金，投资中国内地股票。
- 2012年03月27日2005年人民币汇率形成机制改革以来，人民币实际汇率已升值30％。美国贸易逆差和失业等结构性问题不是人民币汇率造成的
- 2012年03月27日imo运营总裁张翀睿明确表示：“如果腾讯在7天内没有回应，我们将以一个很特别的方式，和马化腾先生建立一个直接的交流渠道，并且考虑采取法律手段，来维护自己的权益。”
- 2012年03月27日财政部发布《通知》意在规范化落实财政资金的安全，与社保基金理事会受托投资运营广东养老资金并不存在冲突。
- 2012年03月27日今年2月末温州银行业不良贷款率为1.74%，已经8个月呈现上升态势，比去年6月末最低时的0.37%飙涨了370.27
- 2012年03月27日胡锦涛希望美方采取实际步骤放宽高技术产品对华出口限制，奥巴马表示美方正在着手解决这一问题。
- 2012年03月27日野村控股正在寻找合作伙伴与之成立合资企业，以便能够在中国从事股票和债券承销业务
- 2012年03月27日3月12日到16日，产业资本净减持达到21.89亿，受到了增持金额减少及减持金额增加的双重影响。增减持公告数之差为-170，是15周来新低。
- 2012年03月27日重点放开对社会资本投资的限制，打破垄断，扩大开放，公平准入，鼓励竞争
- 2012年03月27日虽然近期多家银行对首套房重新开始实施利率优惠，但这并不意味着房地产信贷有所松绑，在楼市调控政策继续从严的背景下，银行对房地产开发贷款依然保持严控态势
- 2012年03月27日苹果公司中国市场相关人士，未对此作出回应。苹果工商负责在华iPad商标权纠纷的代理律师表示，“对此，暂时不发表评论。”
- 2012年03月27日赵忠祥评价称：“活人献血都可以，活熊取胆怎么就不可以了呢？”
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富