- 2012年03月27日摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co., JPM)亚太区董事长兼首席执行长Gaby Abdelnour即将离职
- 2012年03月27日视频显示，文永东提高语气反问记者，“你是记者，你是党的喉舌人，你是为人民服务还是为党服务的？”随后，记者试图插话，文永东打断继续说
- 2012年03月27日丹化科技此前披露的2011年年报显示，全年实现营业总收入5.57亿元，同比增长逾八成；而净利润却是巨亏2.94亿元；每股收益为-0.3781元。
- 2012年03月27日在经历了一系列的纷纷扰扰之后，通过协商的方法已无法调和天健集团三大股东之间的矛盾，梁伟东直言，“天健集团目前陷入僵局，通过其他途径无法解决。”
- 2012年03月27日“有一种说法是，葛剑秋离职后还继续表达对上药的批评以及对国有体制的抨击，是受到吕明方的授意的，上实集团有领导因此很恼火。”有上药集团内部人士表示。
- 2012年03月27日26日晚间，苹果官方回应称，库克与中国官员进行了圆满会晤，并称中国市场对苹果非常重要，期待在这里有更大的投资和发展。对于会谈的具体内容和详细的投资计划，苹果并未透露更多细节。
- 2012年03月27日位于伦敦的英国外交部新闻办公室发言人26日上午向21世纪经济报道确认，尼尔·海伍德于去年11月死于重庆，而英国政府最近已向中国提出重启调查其死因的要求
- 2012年03月27日年报显示，7家银行2011年利息净收入合计达到8443.50亿元，占同期营业收入的比重为80.56%。尽管中间业务保持快速增长的势头，但银行严重依赖利息收入的局面并没有发生根本改变。
- 2012年03月27日据二战美国海军陆战队士兵理查德·鲍恩的回忆，得出了北京人头盖骨可能埋藏在中国秦皇岛某地的一个停车场下的猜测。鲍恩和他的家人主动找到了在考古学方面享有盛名的金山大学，透露了鲍恩“最后看见”北京人头盖骨的经过
- 2012年03月27日证监会表示，相关规定及内部工作流程还有待进一步梳理和修订，主动公开范围还需进一步扩大，行政审批透明度还需不断提高，监管信息公开申请方式还需逐步丰富和完善
- 2012年03月27日原因是他涉嫌吸毒。据警界内部人士称，他属于“轮流吸毒”，“跟普通的吸毒不同”。他本月24日在深圳罗湖一家酒店被警方带走，他在深圳怡景花园的家人称还没有收到警方的书面通知
- 2012年03月27日美东时间3月26日16:00，道琼斯工业平均指数上涨160.90点，收于13,241.63点，涨幅为1.23%；纳斯达克综合指数上涨54.65点，收于3,122.57点，涨幅为1.78%；标准普尔500指数上涨19.40点，收于1,416.51点，涨幅为1.39%。
- 2012年03月27日此前，欧盟委员会已于6日发布针对紧固件反倾销措施复审公告。
- 2012年03月27日按照证监会投保局的部署，各地证监局相继下发通知，要求当地各营业部应采用滚动形式在营业部电视屏幕或户外显示屏等显著位置持续播出证监会投资者保护局的警示教育词条，持续深入开展投资者保护宣传工作
- 2012年03月27日莎普爱思主营滴眼液与大输液系列产品，在预披露材料发布后不久，有媒体对莎普爱思前身平湖制药厂的改制过程、财务、税收等问题提出质疑。按惯例，莎普爱思2月8日发布预披露材料，理应在3月8日前后上会。
- 2012年03月27日暂不愿透露姓名的案件代理律师介绍，该起诉状将归真堂和北京好得快医药有限公司同时告上法庭。“原告不愿公开自己的身份，但已经向法院递交了相关证据，包括购买归真堂熊胆粉的购物发票等。”这位律师说
- 2012年03月27日副市长何挺：分管公安、国安、司法、信访、政府维稳工作。
- 2012年03月27日经中共中央批准，徐松南同志任中共重庆市委委员、常委；陈存根同志不再担任中共重庆市委常委职务
- 2012年03月26日中国经济问题学者Nicholas Lardy表示，中国的市场分析师大大低估了中国房地产市场大幅滑坡的可能性，如果中国房地产市场大幅滑坡，则可能击垮中国经济
- 2012年03月26日稳健货币遭遇信贷需求萎缩之后，保障经济短期内不大幅下滑的支柱，就是财政政策了——减税和积极财政项目
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