最高法最高检公安部联合通告 敦促主动上缴非法枪爆物品 2012年03月26日 凡在本通告公布之日起至2012年5月31日前，投案自首或者主动交出非法枪爆物品的，可依法从轻、减轻或者免除处罚

阿富汗国民军士兵枪杀两名北约士兵 2012年03月26日