- 2012年03月26日凡在本通告公布之日起至2012年5月31日前，投案自首或者主动交出非法枪爆物品的，可依法从轻、减轻或者免除处罚
- 2012年03月26日通过犯罪嫌疑人的供述，证明了此次案件并非医患纠纷
- 2012年03月26日虽然净利润大增，但是其发布的年报中却出现低级错误。从其年报第92开始，一直到最后一页124页，每一页都出现许多“错误！未找到引用源”的字样，有的这几个字的底色还是蓝色
- 2012年03月26日研究人员认为，鲍恩可能是最后一个见到北京人头盖骨的人，在诸多关于北京人头盖骨的回忆中，鲍恩的叙述可能是“最可信”的
- 2012年03月26日2012年3月26日，喀什地区中级人民法院一审公开开庭审理被告人阿布都克热木·马木提暴力恐怖案并当庭宣判，以组织、领导恐怖组织罪、故意杀人罪数罪并罚，判处其死刑，剥夺政治权利终身
- 2012年03月26日胡继涛称，中美经贸合作的本质是互利共赢，一些经贸摩擦是在两国互利合作不断扩大和深化过程中发生的，应该在合作过程中以合作方式逐步解决。美国放宽高技术产品对华出口限制有利于扩大对华出口。
- 2012年03月26日其中董事长吴建、行长樊大志、监事会主席成燕红年薪都达到了280万元。
- 2012年03月26日其员工2011年的人均收入在39万元左右，排在目前公布年报的上市银行的第一位
- 2012年03月26日他们将人权用于其不良政治目的，企图侵犯朝鲜主权，对朝鲜社会主义制度指手画脚，这是可笑的妄想。朝鲜将坚决粉碎敌对势力的各种挑衅和阴谋活动，按照朝鲜人民选择的自主道路前进
- 2012年03月26日华夏银行表示，2012年计划资产总规模达到14738亿元以上，年末不良贷款率控制在0.92%以内。
- 2012年03月26日中国人寿26日晚间发布公告披露公司2011年年度报告，2011年净利润183.31亿元，较2010年下降45.5%
- 2012年03月26日
- 2012年03月26日
- 2012年03月26日嘉实与华泰柏瑞基金公司于近日从证监会正式拿到各自沪深300ETF批文，后续两家基金公司将很快开始新产品的首募活动，不过由于嘉实基金旗下原有的沪深300指数(LOF)转化为沪深300ETF联接的可能性极大，一些业内人士认为，华泰柏瑞的募集
- 2012年03月26日有下列行为之一的，对有关责任人员，依照《中国共产党纪律处分条例》追究责任：超过规定标准、范围发放津贴补贴的；超标准缴存住房公积金的；继续以有价证券、支付凭证、商业预付卡、实物等形式发放津贴补贴的等。
- 2012年03月26日重庆市长黄奇帆今天主持召开市政府第122次常务会议，会上研究了市长、副市长、秘书长工作分工等事项。
- 2012年03月26日这只“母狼”目前被关在枣庄滕州的动物园里。张长普称，当地已经邀请了山东一所大学的专家于明日对它进行鉴定，很可能要做DNA检测，以最终给人们确切的回答
- 2012年03月26日加快推进以结构性减税为目标的税制改革，做足做好减税文章，不仅是减轻税收负担、纾解民生焦虑的惠民之举，也是促进结构调整、催生发展内生动力的有效举措。
- 2012年03月26日现在，有些党员干部长期坐在机关里，不了解基层群众生产生活的实际情况，下去调查研究接触的也多是干部，听不到普通群众的真实声音，疏远了对群众的感情和距离，这是造成党群干群关系隔阂的一个重要原因
- 2012年03月26日邢利斌第一桶金来源于租赁经营的柳林县金家庄乡办煤矿，随后其以8000万元的“白菜价”获得了当地最大、储量15亿吨的国营企业柳林县兴无煤矿的全部股权，进而一跃成为山西柳林首富，目前资产超百亿元
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