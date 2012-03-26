国土部重申小产权房不合法 责成相关部门查处天价房 2012年03月26日 新华社报道《单套5000万，竟是小产权？——京城“天价”小产权房调查》，曝光了北京市昌平区郑各庄村违规大量建设小产权房，单套“四合院”高达5000万元。国土资源部有关负责人表示，已责成相关部门对“天价”小产权房进行查处。

国务院港澳办祝贺梁振英当选 称对香港未来充满信心 2012年03月26日 梁振英先生就任行政长官后，一定能够带领香港特区政府和团结社会各界人士，齐心协力，把香港建设得更加美好。我们对新一届特区政府和香港未来充满信心