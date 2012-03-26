- 2012年03月26日一是为了与中央商讨接受任命事宜，二是透过中联办向中央政府提出如何用好国家对香港的支持措施，包括CEPA、十二五规划以及国务院副总理李克强去年访港时提出的36项支持香港措施等
- 2012年03月26日最近朝鲜半岛局势出现了一些新情况，引起国际社会高度关注。我们同包括韩方在内的有关各方保持密切沟通。目前半岛局势非常复杂敏感，我们不希望看到来之不易的半岛缓和势头发生逆转。
- 2012年03月26日监测数据显示，2月下旬以来全国大白菜持续快速上涨，与2月20日相比，3月26日，大白菜全国日均价上涨37.0%。分地区来看，河南、北京、陕西、湖北、海南的大白菜价格涨幅居前，分别为123.3%、92.3%、86.5%、60.7%、62.26%。
- 2012年03月26日新华社报道《单套5000万，竟是小产权？——京城“天价”小产权房调查》，曝光了北京市昌平区郑各庄村违规大量建设小产权房，单套“四合院”高达5000万元。国土资源部有关负责人表示，已责成相关部门对“天价”小产权房进行查处。
- 2012年03月26日新班子人选将会来自现有问责官员、公务员及社会人士，强调自己用人唯才，不拘一格。他期望现有问责官员及公务员，都能尽量留任，亦会考虑吸纳年轻地区人士加入政府
- 2012年03月26日梁振英先生就任行政长官后，一定能够带领香港特区政府和团结社会各界人士，齐心协力，把香港建设得更加美好。我们对新一届特区政府和香港未来充满信心
- 2012年03月26日温家宝表示，今年对各部门和地方政府现有的管理职能和审批事项要逐一审核，再取消调整一批审批事项。重点放开对社会资本投资的限制，打破垄断，扩大开放，公平准入，鼓励竞争。
- 2012年03月26日天士力3月27日将发布年报，公司股价连续六个交易日下跌，今日成交量较前一交易日放大近5倍，网友质疑公司年报信息提前泄露
- 2012年03月26日京内城开集团及首开天成公司项目净利润率分别为26.5%和32.4%，但京外天鸿、首开嘉泰仅分别8.8%和9.6%，差距明显。其中京内项目结算毛利率为59%，上升约11个百分点。
- 2012年03月26日“家里最近怎么样？”奥巴马一落座即首先向胡锦涛发出问候。胡锦涛笑着说“挺好”，并向奥巴马问道：“夫人和孩子们好吧？”奥巴马随即向胡锦涛转达了家人的问候。
- 2012年03月26日许继电气少数股东获得了低风险高回报的投资方式，净资产收益率高达33%，而许继电气母公司所有者的净资产收益率仅为6%
- 2012年03月26日今年要严格控制“三公经费”，今年继续实行零增长。各单位公务接待费用、公务车购置和运行费用、出国出境经费要详细公开。
- 2012年03月26日美国最高法院将用3天时间，审理全美近十年最重要的案件：医保案。
- 2012年03月26日用户如果想动用账户余额，在按上周执行的临时规定——向客服人员申请核实身份之前，必须先修改自己的账户密码
- 2012年03月26日
- 2012年03月26日必须毫不动摇地坚持党对政法工作的领导，坚持党的事业至上、人民利益至上、宪法法律至上，切实增强政治敏锐性和政治鉴别力，在大是大非问题上同党中央保持高度一致
- 2012年03月26日大成基金认为，当前经济增速仍处于回落态势，而信贷数据也低于此前预期，综合来看，市场的继续上行尚需时间整固。四月将至，随着上市公司年报和1季报的不断披露，基本面将成近期投资关注的主线
- 2012年03月26日帕斯沃在诉讼中称：“苹果疏忽大意，在没有适当警告的情况下就设置了一面清晰、可看穿的玻璃墙或门。”
- 2012年03月26日建行有关负责人表示，建行去年利润增长和统计局公布的规模以上企业利润平均水平相近，因此不存在暴利。建行去年每天利润4.6亿元反映的是企业规模大小，和利润薄厚无关
- 2012年03月26日上周新入初审队伍的北京朝歌数码科技就于去年7月上会被否，六个月的等待期限刚过就又迫不及待地再次申报，被否原因在短时间内是否能够予以解决值得怀疑
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