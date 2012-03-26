- 2012年03月26日上周新入初审队伍的北京朝歌数码科技就于去年7月上会被否，六个月的等待期限刚过就又迫不及待地再次申报，被否原因在短时间内是否能够予以解决值得怀疑
- 2012年03月26日消息人士称，国网公司初步计划发行50亿元10年期债券以及150亿元15年期债券
- 2012年03月26日大众耳熟能详的《知音》杂志也有意登陆资本市场。在最新的IPO审核名单中，湖北知音传媒赫然在列。若能最终成功上市，湖北知音传媒或将成为国内首家登陆A股的期刊传媒公司
- 2012年03月26日香港证监会3月26日公布，将宽免中介人牌照年费两年，由2012年4月1日起生效，约40000名中介人将会受惠
- 2012年03月26日
- 2012年03月26日完整的信息披露本身就是信用高低的体现，但不少银行却并不重视这一点，而任凭市场自我猜测。银行转型成功与否，不应该仅仅体现在报表数据上
- 2012年03月26日2012年将是中国房地产博弈的一年。房价总体上将会继续呈下跌趋势，但不会出现大的降幅。由于刚需和保障房的建设，房地产市场的前景不会是一片黑暗。
- 2012年03月26日倍受市场瞩目的首只T+0跨市场ETF——华泰柏瑞沪深300ETF已获中国证监会正式核准，联接沪市、深市、股指期货市场的T+0“直通车”即将贯通
- 2012年03月26日近年来国家对白酒行业由“不鼓励”到“扶优限劣”，“推动酿酒企业进入资本市场”政策的调整，白酒行业需求增长致企业业绩飙升，激发PE机构对白酒行业投资热情。但行业当前仍面临诸多问题
- 2012年03月26日希望对上海、重庆两个城市房地产税试点经验再提炼一下，再完善一些，在这个基础上再考虑适当扩大一些试点城市，“具体讲的这个城市、那个城市，我负责任地讲，现在都没有定”。
- 2012年03月26日自己爱香港，和黄在香港的投资占在全球整体投资的百分之十五到十六。
- 2012年03月26日“对我而言，只要不是致命的，即使你认为对方是错的，你也要尊重。”
- 2012年03月26日2010年职工人均年薪9.99万元；2011年职工人均年薪10.91万元。这意味着建行职工2011年年薪比2010年提高了9.21%。
- 2012年03月26日今日两市低开后震荡翻红，两市股指维持很盘整里格局，沪指在2350点附近震荡。午后，石油、有色金属、水泥等板块加速下行，股指震荡走低，沪指逼近60日线
- 2012年03月26日根据《财政部、国家税务总局关于经营高校学生公寓和食堂有关税收政策的通知》(财税〔2011〕78号)规定，自2011年1月1日～2012年12月31日，对与高校学生签订的高校学生公寓租赁合同，免征印花税。
- 2012年03月26日东莞宜安科技股份有限公司(下称“宜安科技”)已过会，拟登陆创业板。但其大股东占用资金、5家PE入股价差5倍、“客座教授”财富或超10亿等一系列质疑依然围绕在其左右，令投资者对其未来表现仍很担心
- 2012年03月26日除可转存定期存款或购买国家债券外，地方财政部门不得动用社会保险基金结余进行任何其他形式的直接或间接投资。
- 2012年03月26日金枫酒业作为集团旗下最主要的酒业经营实体，有望成为集团大力扶持的泛酒业经营平台，资产整合存在很大想象空间
- 2012年03月26日慈铭体检欲上市 拟公开发行4000万股
- 2012年03月26日财政部今日发文规范社保基金财政专户管理，以保证纳入专户的社保资金安全规范。财政部要求地方各级财政部门高度重视社保专户清理整顿工作，认真做好社保专户移交、清理、归并工作。
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