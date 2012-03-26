- 2012年03月26日《计划》提出，加快研究建立长效机制，逐步以市场化调节机制实施需求分类引导。研究对普通商品住房以及别墅、复式、大户型等商品住房实施差别化税收、信贷及公积金贷款政策。
- 2012年03月26日预计经济将在三季度见底，全年GDP增长为8.1%，政策需要采取逆周期操作来“稳增长”。
- 2012年03月26日国金认为，如果当前价格运行势态保持到4月上旬，则蔬菜的本轮涨幅缓解，4、5月CPI或将缓慢下滑，6月进入“2”（2%）时代。
- 2012年03月26日狄安华说，中美贸易摩擦给企业带来的忧虑是切实存在的，许多在华美企表示“很忧虑”，“我们要脚踏实地解决我们在贸易中、经营环境中所遇到的问题，才能更好地避免这样的摩擦发生。”
- 2012年03月26日报告指出，由于中国正在寻求其价值链的提升，因此政府更有必要将改革重点放在教育领域，以有助于培养出世界级的管理人才、创新人才和工人。外资企业希望在中国扩展其业务，但人才的相对匮乏成了其业务增长的瓶颈
- 2012年03月26日孙锋之所以出逃，主要是其在职期间热衷炒期货，并在去年下半年损失惨重，无法归还巨额借贷
- 2012年03月26日非美货币尤其是风险货币反弹的基础都比较弱，下方难以形成支撑，这可能对行情难以形成方向的引导
- 2012年03月26日据了解，袁小安曾任黄石市规划局局长、黄石市政府副秘书长等职，去年12月因非法收受他人财物人民币250多万元被“双开”。根据《东楚晚报》公布的悔过书，袁小安的贪腐行为，主要涉及房地产开发
- 2012年03月26日从容投资管理公司董事长吕俊公开回应，我们的眼中只有客户的净值增长，基金经理业绩不佳，减小投资权限，去休息思考一下，对个人对公司都更好
- 2012年03月26日狄安华强调，“我们的立场，不是说中国的社保规定不该普惠到外国人，而是说，当外国人要为这些制度做贡献时，中国应当有一个具备实际意义的令他们真正受益的方法。这纯粹是从公平角度来看的。”
- 2012年03月26日由于与从容公司吕俊、郑莹夫妇在价值观、投资理念以及为人处世方面存在的巨大差异无法调和，本人即日起离开从容公司
- 2012年03月26日根据美国商会的调查，多数受访企业表示他们的目标是为中国生产商品或提供服务，持这一观点的受访企业比例从两年前的58%稳步增长到2012年的66%
- 2012年03月26日恒生银行将持有合资公司33%的股权，广州证券将持有其余的67%
- 2012年03月26日截止中午收盘，沪指报2351.87点，涨2.33点，涨幅0.10%，成交291亿元；深成指报9943.84点，涨58.59点，涨幅0.59%，成交288亿元。
- 2012年03月26日成立月余的国金通用基金，敲响起了资本金将耗尽的警钟，新基金公司烧钱速度超乎想象，轻资产的基金业俨然沦为了拼钱或者拼股东背景的行业
- 2012年03月26日50多亿元的上市公司价值被转移给了中联重科的管理层。
- 2012年03月26日东莞宜安科技股份有限公司已过会，拟登陆创业板。 宜安科技实际控制人李扬德，间接持有78.75%股权，市值将达到12.9亿元。公司引入五家PE，但价格却各异，甚至相差5倍之多。
- 2012年03月26日杭汽轮B的少数股东的净资产收益率远远高于母公司的股东们，用上市公司占51%股权管理层和大股东等占49%的形式去孵化子公司，等子公司成熟后果断卖给大股东。
- 2012年03月26日平常分析企业的偿债能力时，大多使用资产负债率、流动比率、速动比率等指标，忽略了盈利能力尤其是资产周转能力对企业偿债能力的作用。如果用衡量企业破产风险的方法——Z值来评判，则2009年尚处盈利的ST海龙已有破产之虞。
- 2012年03月26日一座小镇，竟然暗潮汹涌着“教师放贷”、“税务人员放贷”、“小贷公司卖房逼债”等黑幕。而这一切之所以浮出水面，均是源于一场由农妇导演的高利贷骗局
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