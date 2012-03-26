- 2012年03月26日万科历年借款利率变化与期间央行货币政策走向之间并无明显相关性，说明紧缩的货币政策只是房地产商融资成本上升的原因之一，而不是主要原因。即使货币政策转向中性回归，房地产商融资成本也未必得以缓解。
- 2012年03月26日资金充裕、证监会否决要约收购的可能性几乎为零。当全柴动力股价跌至要约收购方熔盛重工设定的16.62元/股之下时，将为投资者提供套利机会，而最高的套利空间可达26%。
- 2012年03月26日铁龙物流和宝信软件均出现营收和利润增长背离的情形，但公司或归因紊乱，或语焉不详。分析师们则各自“演绎”，对此，投资者无从判断。
- 2012年03月26日高盛已开始在交易和投资银行部门进行新一轮裁员，显示华尔街在继续紧缩开支。
- 2012年03月26日崔永林说，全体党员和人民军官兵要团结在金正恩的周围，坚持社会主义原则，进一步推进国民经济的主体化、现代化和科学化，争取早日使国家经济发展起来，让人民过上幸福富足的生活
- 2012年03月26日赫里斯蒂斯表示，目前，他还没有联系任何金融机构，商量将“微博模型”融入现实交易模型。“现实地说，‘微博模型’只能是股民研究投资策略的又一参考指标而已。”
- 2012年03月26日指H股将进行配售工作，故该公司将于今天停牌一天，并于明天复牌
- 2012年03月26日数据显示，法国40家大型上市企业2011年营业额比前一年增长5.5%，至1.324万亿欧元（约合1.76万亿美元）；但净利润下降7.4%至743.3亿欧元（约合987亿美元）
- 2012年03月26日据德国《明镜》周刊报道，美国通用汽车将关闭德国和英国工厂，将生产逐步转移到波兰、中国、墨西哥等成本较低国家
- 2012年03月26日
- 2012年03月26日3月19日，世界贸易组织总干事帕斯卡尔·拉米表示，预计多哈回合谈判协议无法以“十年前预计的整体面貌”获得通过，但世贸组织仍会采取各种努力促进全球贸易
- 2012年03月26日方正证券预计3月CPI同比或将反弹至3.5%
- 2012年03月26日世界银行宣布，来自美国的金辰勇、尼日利亚的恩戈齐·奥孔乔-伊韦拉和哥伦比亚的何塞·安东尼奥·奥坎波将角逐世行新行长。这意味着，在3月初就宣布将参选世行行长一职的美国学者杰弗里·萨克斯，未能进入候选名单
- 2012年03月26日耐克公司第三财政季度净利润增7.1%。除日本以外的所有地区市场销售额均实现增长。
- 2012年03月26日
- 2012年03月26日越来越多的“北上广”大学生选择到基层，把目光转向二线城市，尤其是在生源地或大学所在城市寻求发展机会
- 2012年03月26日增值税的核心特征是它的抵扣机制，能够有效地避免重复征税
- 2012年03月26日夏泽良出生于1961年，先后任丰都县公安局副局长、涪陵交通局局长、璧山县委副书记、重庆巴南区委副书记、荣昌县委书记和南岸区委委员、常委、书记
- 2012年03月26日花旗集团将减持土耳其银行Akbank T.A.S的股份。第一季度将计入11亿美元税前支出(7亿美元税后支出)。
- 2012年03月26日按照正规办理程序，他只需要提交车辆行驶证、购车发票、驾驶证和身份证等证件，证件和手续审核通过，即可以办理《道路运输证》，“但他们让我再交250块钱，不然就不给盖章办证。”
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富