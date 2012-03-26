朝鲜举行中央追悼大会纪念金正日逝世100天 2012年03月26日 崔永林说，全体党员和人民军官兵要团结在金正恩的周围，坚持社会主义原则，进一步推进国民经济的主体化、现代化和科学化，争取早日使国家经济发展起来，让人民过上幸福富足的生活

法国40家大型上市企业去年经受考验 2012年03月26日 数据显示，法国40家大型上市企业2011年营业额比前一年增长5.5%，至1.324万亿欧元（约合1.76万亿美元）；但净利润下降7.4%至743.3亿欧元（约合987亿美元）

国际财经早报 2012年03月26日 据德国《明镜》周刊报道，美国通用汽车将关闭德国和英国工厂，将生产逐步转移到波兰、中国、墨西哥等成本较低国家

国际财经一周大事预报 2012年03月26日

国际财经一周大事回顾 2012年03月26日 3月19日，世界贸易组织总干事帕斯卡尔·拉米表示，预计多哈回合谈判协议无法以“十年前预计的整体面貌”获得通过，但世贸组织仍会采取各种努力促进全球贸易