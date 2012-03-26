媒体称美军不处分空袭巴基斯坦哨所事件参与者 2012年03月26日 报道援引未公开姓名的美军高官的话说，美军就去年11月北约军机炸死巴基斯坦士兵事件进行了第二轮调查。调查结果表明，美军士兵向巴基斯坦士兵开火属于自卫，且不存在任何犯罪性的玩忽职守行为