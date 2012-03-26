- 2012年03月26日据目击此事件的一名护士回忆，23日16时30分左右，日夜交班刚刚结束，突然听见走廊有女声喊救命，“我一开门，看见满地都是血……一名男医师趴在地上，而另一名男医师面部血肉模糊。”
- 2012年03月26日以投资见长的复星医药2011年投资收益仍然可观，全年投资收益高达16.85亿元
- 2012年03月26日公司4季度同比数据营收增加净利润下滑，全年煤炭销售成本增加逾五成
- 2012年03月26日郑州市城管局调研员宋长德：要将来收恐怕我们得采取一定措施，政策要求这个餐馆必须要交，你这个餐馆就有义务要交上来，下一步国家恐怕也要在这方面出台相应的法律。
- 2012年03月26日目前网上流传的重庆卫视已恢复播出商业广告的说法不实。频道经营的方式多种多样，卫视不播商业广告但并没有放弃对频道的经营。长期以来社会各界对公益电视事业的支持，重庆卫视都通过栏目冠名等不同的方式呈现。
- 2012年03月26日大湖股份早在2007年就想收购江苏阳澄湖大闸蟹公司51%的股权，如今重启收购，而收购的股权比例上升至60%。
- 2012年03月26日据介绍，汝州市废旧汽车回收拆解市场于1986年建立，因为随后非法拼装、改装、交易废旧车辆的不法行为增多，2001年汝州市按照“人走、房拆、场清、复耕”的标准对该市场予以取缔。随后，该行业逐渐转入地下
- 2012年03月26日报道援引未公开姓名的美军高官的话说，美军就去年11月北约军机炸死巴基斯坦士兵事件进行了第二轮调查。调查结果表明，美军士兵向巴基斯坦士兵开火属于自卫，且不存在任何犯罪性的玩忽职守行为
- 2012年03月26日净利润的大幅提高主要源于公司在规模扩张带来的营业收入持续增长的同时有效控制成本费用的攀升
- 2012年03月26日从资产的意义上讲，违反公车管理规定出借公车，与违反《枪支管理法》出借枪支，没有实质性区别。公车的所有使用，法律上均推定为“公务活动”。违法违规出借，并不能改变公车的“公务专用”属性
- 2012年03月26日出现环比下降主要源于第四季度业务及管理费以及资产减值损失的增加
- 2012年03月26日燕京啤酒一方面做出五年不减持的公告，一方面又下调燕京转债的转股价格，而这或许都是为了后续的收购做好准备。
- 2012年03月26日第四季度，中国太保实现归属于公司股东净利润12.95亿元，同比大幅下降64.54%，环比增长7.74%
- 2012年03月26日公司2012年计划完成营业收入132亿元
- 2012年03月26日因弥补以前年度亏损，公司2011年度不分配利润
- 2012年03月26日目前，这两栋别墅已经被开发为度假酒店，“白鹿春别墅农家乐”的招牌清晰可见。记者在别墅中参观发现，两栋别墅总共14个酒店房间，建筑面积700平方米左右，房间类型有单间、标间、套间等，住宿价格从258元到588元不等
- 2012年03月26日比亚迪预计，2012年1-3月净利润比上年同期下降65%-95%
- 2012年03月26日自营业务收入同比降幅较大，尚有5.76亿元浮亏待消化
- 2012年03月26日各地调查表明，工资集体协商明显促进了职工收入增长。河北省签订的工资集体合同中，工资增长5%—14%的企业有31007家，工资增长15%—20%的10100家，工资增长20%以上的4127家
- 2012年03月26日沃尔沃号称目前世界上最安全的汽车，但2011年沃尔沃在中国市场共召回8次，涉及8500多辆，相当于其全年销量的18%以上。
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