胡锦涛抵达首尔 26日出席核安全峰会 2012年03月26日 分析人士认为，首尔核安全峰会将致力于各国进一步落实华盛顿峰会承诺，并在此基础上制定加强核安全的具体目标，以及继续推动相关工作计划得以落实。此外，受日本福岛核事故影响，峰会或还将讨论核能安全问