- 2012年03月26日房产企业开始分化，小型企业逐步退出，大型品牌企业则着眼于商业等复合型地产
- 2012年03月26日没有一个国家个人看病是不花钱的。人们平日认为免费医疗的国家，如英国、日本、美国、印度等，2007年个人卫生支出占卫生总费用比例分别为18.3%、18.7%、54.5%、73.8%。中国的个人占比在2001年时为60%，到2011年下降到35.5%
- 2012年03月26日去年12月份，Flipboard ipad中国版上线;今年3月22日，Flipboard的iPhone中文版本登陆苹果App Store，同时更新了iPad中国版，与iPad美国版的功能基本同步。今年4月份，Alvin Tse将搬到中国，在中国设立办事处。
- 2012年03月26日七座城市都没有超出应当适用的二级标准，杭州、温州、嘉兴、舟山四座城市甚至达到了自然保护区、风景名胜区的PM2.5浓度水平
- 2012年03月26日据中国石化年报，2011年公司炼油业务营收为12120.72亿元，营收同比增长24.8%，但营业成本同比增长却高达35%，毛利率仅为-1.4%，同比下降了5.1%
- 2012年03月26日地方融资平台的信托融资成本已超12%，远高于同期地方债利率水平，也比2009年～2010年地方融资平台贷款集中形成时期的融资成本大幅飙升
- 2012年03月26日3月26日人民币对美元汇率中间价报6.2858元。较前一交易日波动33个基点。
- 2012年03月26日2007年5月，央行将人民币对美元汇率的日波动区间设定在上下0.5%，一直没有变过
- 2012年03月26日PE作为私募基金，因为是私人投给私人的钱，所以既不需要审批，也不需要报备，政府目前将其纳入监管体系并不妥当
- 2012年03月26日陈海平表示，问题彩民会带来一系列的社会问题，比如挪用公款、偷盗买彩票，因为买彩票导致破产等，对彩票业带来负面影响。因此问题彩民不是某一个彩民的事，是一个普遍的群体现象，政府部门和彩票发行机构应该对此重视
- 2012年03月26日据美联社消息，为防止可能发生海啸，当局已呼吁沿岸居民撤离到地势较高的地区。居民称，该次地震大约持续1分钟时间。
- 2012年03月26日去年6月将比亚迪在上市后立刻业绩翻脸，上半年营业利润仅3.27亿元，同比下降达87.55%，三季报公布的营业利润同比下降仍达84.49%。接近九成的利润连续下滑，业界普遍认为比亚迪全年营业利润将下降50%以上
- 2012年03月26日虽然国内ETF市场发展较快，但与国际主流交易市场相比仍存在很大差距。《细则》的发布为基金公司等市场主体开展产品研发和业务创新提供了更大的空间，ETF相关产品创新步伐有望提速
- 2012年03月26日分析人士认为，首尔核安全峰会将致力于各国进一步落实华盛顿峰会承诺，并在此基础上制定加强核安全的具体目标，以及继续推动相关工作计划得以落实。此外，受日本福岛核事故影响，峰会或还将讨论核能安全问
- 2012年03月26日这次行政长官选举，按照基本法和香港特区选举法律举行，体现了公开、公平、公正的原则。梁振英先生当选为新一任行政长官候任人，特区政府将按照有关法定程序，报请中央政府任命
- 2012年03月26日为吸引更多海外资金投资中国市场，证监会将拟增加QFII和RQFII的额度，并在投资范围和比例方面有所突破，同时为了推进中国国内的资本市场对外开放，将考虑降低H股的上市门槛，并鼓励各类金融机构建立海外分支机构
- 2012年03月26日中国出口质量不高，竞争力以价格竞争为主，自主品牌和自主知识产权不多，也没有建立起自主产权贸易网络。从企业角度，现在基本没有议价权和定价权
- 2012年03月26日银监会原则同意贵阳银行首次公开发行A股股票并上市方案，发行规模不超过5亿股。本次发行所募集资金扣除发行费用后，应全部用于充实贵阳银行资本金
- 2012年03月26日对于李稻葵的这一股市“稳中求进”的设想，刘纪鹏持否定态度：在2012年试图让股市“进中求稳”，的确是勉为其难
- 2012年03月26日IT挣钱太容易了，房地产的利润不及IT业的万分之一。
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