安理会将于28日就巴勒斯坦入联申请举行公开会议 2011年09月27日 巴勒斯坦要成为联合国会员国须得到安理会15个理事国中9票支持，且5个常任理事国无一反对。美国早先已明确表示反对巴勒斯坦通过安理会谋求会员国地位

世卫组织称全球不少城市空气质量堪忧 2011年09月27日 世卫组织表示，全球每年超过200万人因吸入过多可吸入颗粒物而死亡，空气动力学直径等于或小于10微米的颗粒物（PM10）能被吸入肺部，并随血液循环，进而引发心脏病、肺癌、哮喘和内呼吸道疾病