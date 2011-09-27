- 2011年09月27日国务院发展研究中心宏观经济部部长余斌近日预测，“十二五”期间，中国经济增速将维持在年均9%左右。而2006-2010年的均值为11.2%。
- 2011年09月27日尽管金融分析家们认为通货膨胀仍将上涨，但是他们还是预测央行将继续下调银行利率：到今年12月份，银行基准利率将降至11%；而到2012年底，这个利率还将降至10.75%
- 2011年09月27日在城商行上市无期的情形下，为解决中长期资金困境，城商行纷纷启动增资扩股或发行次级债来缓解资金饥渴
- 2011年09月27日湖南省政府明确规定国有资源有偿使用收入属政府非税收入，须全部上缴财政，纳入同级财政预算管理。
- 2011年09月27日保险机构以及拟任董事、监事和高级管理人员应当对申请材料的真实性、完整性负责，不得有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏
- 2011年09月27日巴勒斯坦要成为联合国会员国须得到安理会15个理事国中9票支持，且5个常任理事国无一反对。美国早先已明确表示反对巴勒斯坦通过安理会谋求会员国地位
- 2011年09月27日伊朗西南部城市阿瓦士空气中每立方米空气10微米以下粒子含量竟高达372微克，约为最高上限的20倍。伊朗西北部城市萨南达季、蒙古首都乌兰巴托、巴基斯坦的奎塔、印度的坎普尔等也都被列入高度污染名单
- 2011年09月27日星展银行(DBS)首席投资官林哲文27日表示，希腊债务违约是迟早的事情，重点是违约后果是否会波及其他欧元区国家。
- 2011年09月27日世卫组织表示，全球每年超过200万人因吸入过多可吸入颗粒物而死亡，空气动力学直径等于或小于10微米的颗粒物（PM10）能被吸入肺部，并随血液循环，进而引发心脏病、肺癌、哮喘和内呼吸道疾病
- 2011年09月27日从目前情况看，欧元区各国领导人今年7月21日就希腊新一轮救助计划和增强欧洲金融稳定工具灵活性达成的协议仍未落实，希腊债务危机远没有得到彻底解决，外溢风险犹存
- 2011年09月27日安迪苏还宣布，将通过其子公司安迪苏控股推出自愿回购要约，收购尚未控制的伊诺维亚股份。预计到今年10月31日要约结束时，安迪苏将持有伊诺维亚超过95%的股本和投票权
- 2011年09月27日标准普尔列出6家“最抗不住”销售下降打击的中国地产商，绿城位列其中。另外，标普还对中国房地产公司进行了压力测试，结果表明，如果销售降低30%，很多中国房地产公司可能面临流动性紧缩
- 2011年09月27日甘肃省政府同时承诺，将由省监察厅、省质监局、省交通厅等部门共同组成工作组，进一步开展深入调查，通过适当方式向社会公布调查结果
- 2011年09月27日死者为江西新余人，南昌铁路局光明物业保洁服务有限公司的职工。死者和另外一名乘客为区间乘车(即在江西路段内乘车)，因使用乘车证的问题，和K256列车工作人员发生冲突
- 2011年09月27日巴菲特拒绝透露有关宣布计划的详情，说回购计划本身是不言而喻的
- 2011年09月27日多数有评级的中国房产商可以消化2012年合同销售额降10%，但若明年合同销售额降30%，中国的开发商将陷入困境。中国房地产行业可能会加速整合。
- 2011年09月27日苏醒后的老人无奈掏出200元请人扶，依然是无人上前。近20分钟后，一名路过的年轻人将老人扶起，没要钱就离开了
- 2011年09月27日1-8月份，全国规模以上工业企业中，石油和天然气开采业利润同比增长36.3%
- 2011年09月27日在近日一项针对香港市面销售的豆浆的测试发现，声称“有机”或“非基因改造大豆制造”的样本检出微量基因改造大豆成分，包括了标称为“大和豆浆(原味)”和“永和非基因改造豆浆(原味)”两款产品
- 2011年09月27日必须坚持党的领导和人大监督，努力实现政治性、人民性、法律性的有机统一。必须体现党的根本宗旨，全心全意为人民服务
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