- 2012年03月26日公司称操作人员对规则不熟，律师表示，此举显然违反《证券法》的信息披露规定
- 2012年03月26日保险巨头中国太保昨晚交出2011年成绩单：净利润83.13亿元，同比降2.9%，基本每股收益0.97元。总投资收益率为3.7%，同比降1.6个百分点；拟按每股0.35元（含税）进行年度现金股利分配
- 2012年03月26日尽管市场对中资银行股2011年的业绩一致看好，不过，去年以来，随着做空中国声音的此起彼伏，中资银行股一度成为外资大行的抛售对象。
- 2012年03月26日今年3月6日，无锡市公安局以“涉嫌窝藏包庇罪”对渣打银行新加坡籍驻华员工吴伊甸进行刑事拘留，她极有可能给持有新加坡护照的孙锋的资金外逃提供了某种帮助
- 2012年03月26日东阿阿胶(000423)总经理秦玉峰表示，原料问题一直是制约阿胶行业发展的一个大问题
- 2012年03月26日宝钛股份(600456)去年业绩的大幅增长主要由于产品利润率的提升。2011年，该公司实现营业收入29.2亿元，同比增长13.92%；实现营业利润1.05亿元，同比增长2210.48%；实现归属于上市公司股东的净利润6169.44万元，同比增长1684.66%。
- 2012年03月26日2011年，建行实现净利润1694.39亿元，较上年增长25.48%，每股收益为0.68元，较2010年增加21.43%
- 2012年03月26日17家基金公司去年整体亏损846.46亿元。从类型上看，固定收益类产品相对赚钱
- 2012年03月26日强势政府，大政府不利于企业家精神的成长，而没有企业家精神，就没有创新，就没有我们产业的升级换代。所以政府要做的事是赶快下去
- 2012年03月26日根据双方签订的谅解备忘录，合资成立的捷星香港注册资本为1.15亿美元(或等值港元)：双方均以现金出资，先期出资均为5750万美元(或等值港元)。在成立初期，捷星香港将由三架A320客机运营，预计于2015年增加为18架A320。
- 2012年03月26日他说，感激选委的信任和市民的支持，给自己在未来五年服务香港、服务市民的机会。行政长官工作非常艰巨，自己将稳中求变、迎难而上，以谦卑感恩之心，担负起这份重大责任
- 2012年03月26日刘明康表示，预计今年上半年银行放贷将延续疲软势头
- 2012年03月26日截至去年12月底，福建省在建省级项目有1779个，总投资额度2500亿元人民币。
- 2012年03月26日这8家企业将各自确定1~2种品牌影响力强、销售数量大、经济效益好、市场占有率高和假冒行为集中的主导产品，作为先行公开的品种，并根据生产经营情况变化，及时补充和完善。
- 2012年03月26日业内人士普遍认为，3月份成交量急剧攀升是由于压抑了一年多的刚需集中爆发所致，属于“杀跌性回暖”，而非全面回暖
- 2012年03月26日在经历了春节期间销量低谷之后，西安楼市开始走上缓慢复苏之路。
- 2012年03月26日通过“十二五”目标的实现，我国保障性住房覆盖面将达到20％以上，低收入群众的住房条件将得到大大改善。
- 2012年03月26日相比之下，当前广东商品房销售已大幅回落，商品房待售面积已创新高
- 2012年03月26日与世界在同一个发展水平线上的国家相比，中国目前正处在快速的城镇化进程当中，中国的城镇住房状况不比同等经济水平的其他国家差，反而比其他国家要好一些。
- 2012年03月26日华域汽车(600741)成为本周限售股解禁重头戏，上海汽车集团股份有限公司此前通过重大资产重组持有的11.1亿股华域汽车将于周二解禁
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