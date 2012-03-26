福建省长苏树林在台湾推介平潭综合实验区 2012年03月26日 截至去年12月底，福建省在建省级项目有1779个，总投资额度2500亿元人民币。

西安住宅交易量连续6周上涨 2012年03月26日 在经历了春节期间销量低谷之后，西安楼市开始走上缓慢复苏之路。