多家香港资产管理公司高管看好RQFII产品前景 2012年03月23日 人民币合格境外机构投资者(RQFII)产品备受市场关注。数家香港资产管理公司的高管23日表示，RQFII产品具有独特优势，他们看好这种投资产品的前景