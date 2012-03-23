- 2012年03月26日华域汽车(600741)成为本周限售股解禁重头戏，上海汽车集团股份有限公司此前通过重大资产重组持有的11.1亿股华域汽车将于周二解禁
- 2012年03月26日万科称“中密度纤维板”在国内外室内装修和家具行业广泛使用，柜体和户内门部分使用符合实际需要，也完全符合相关行业标准(JG /T 122-2000)。
- 2012年03月26日下一步证监会将发布监管通知，建立起对上市公司履行分红承诺的监管框架
- 2012年03月26日增值税的核心特征是抵扣机制，优势在于能够有效避免重征税。肖捷25日透露，据税务机关统计，从2009年到2011年的三年期间，由于实行增值税转型改革，这三年累计减少了5000多亿税收，明显减轻了企业的税收负担
- 2012年03月26日今年房价报复性上涨的主、客观条件都不具备
- 2012年03月26日吴晓灵表示，要建立多层次资本市场升级降级机制，减少爆炒新股和炒作ＳＴ股票的现象
- 2012年03月26日目前国家权力对市场的干预，对价格管控，造成很大权力寻租空间，腐败蔓延不能有效制止。经济矛盾、社会矛盾几乎到了临界点。
- 2012年03月26日当仓位偏轻的基金基本已转向系统性提升仓位之后，重仓基金占比已接近50%的高位情况下，业内人士认为，基金逆市加仓是否对短线市场形成反向指标值得关注。
- 2012年03月26日孙锋之所以出逃，主要是其在职期间热衷炒期货，并在去年下半年损失惨重，无法归还巨额借贷
- 2012年03月26日若以收盘价计算，目前唯品会市值约为2.68亿美元
- 2012年03月26日姚刚称，证监会下一阶段将根据"十二五"规划的要求以及年初全国金融工作会议的指示，从九个方面深化改革
- 2012年03月26日陈裕明23日晚间率先在微博发布声明称，自己“是在咨询幌子下被恶意利用的所谓专家之一，这家调查公司不管其结论如何，手段过于卑劣！”
- 2012年03月26日中国将在上海、重庆两市试点的基础上，适时扩大房地产税试点城市，但下一步试点的城市仍未确定。
- 2012年03月26日要通过压房价和增收入两个手段，来共同解决居民购房的难题，但房地产市场化方向不会改变。齐骥称，有的城市要靠提高居民收入适应房价，但也有城市要降房价来适应居民收入，这是根据中国各地不同经济发展水平来决定的。
- 2012年03月26日中国央行副行长、中国国家外汇管理局局长易纲周日表示，目前中国外汇储备可能已经处于“充足”水平。
- 2012年03月23日投资该类产品并非无风险，资金投向房地产和银行，盈利能力持续性是该类产品的隐患
- 2012年03月23日确保部队自觉在思想上政治上与党中央保持高度一致，坚决听从党中央、中央军委和胡主席指挥。
- 2012年03月23日3月23日，21点40分10秒，新疆维吾尔自治区和田地区于田县发生3.0级地震，震源深度9公里。
- 2012年03月23日人民币合格境外机构投资者(RQFII)产品备受市场关注。数家香港资产管理公司的高管23日表示，RQFII产品具有独特优势，他们看好这种投资产品的前景
- 2012年03月23日短期内房地产价格和房地产投资大幅下降，会打破我国财政、金融的脆弱稳定状态，形成系统性的经济风险。
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