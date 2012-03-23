高克宣誓就任德国第11任总统 2012年03月23日 联邦议院议长拉默特在讲话中说，高克是德国首位不是来自德国西部地区的总统，“他的当选是德国东部和西部在共同发展中不断取得进展的标志”

郭伯雄在驻陕部队调研强调与党中央保持一致 防范重大安全问题 2012年03月23日 要在团以上党委机关认真开展“讲政治、顾大局、守纪律”学习教育活动，确保部队自觉在思想上政治上与党中央保持高度一致，坚决听从党中央、中央军委和胡主席指挥。切实把防范重大安全问题作为今年的一项硬任务，确保部队安全稳定。