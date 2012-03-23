- 2012年03月23日如果是买房自己住，没必要追求一个绝对的房价最低点
- 2012年03月23日从财政部公布的数据显示，2012年中央国有资本经营预算支出安排875.07亿元。其中，补充全国社会保障基金支出20.1亿元
- 2012年03月23日财政部公布的数据显示，2012年国债付息支出预算数为2093.68亿元，比2011年执行数增加273.72亿元，增长15%
- 2012年03月23日联邦议院议长拉默特在讲话中说，高克是德国首位不是来自德国西部地区的总统，“他的当选是德国东部和西部在共同发展中不断取得进展的标志”
- 2012年03月23日股票型开放式基金平均仓位由85.48%升至87.97%，提升了2.49个百分点；混合型开放式基金平均仓位则由74.82%升至76.54%，提升了1.72个百分点
- 2012年03月23日增发预案通过证监会核准日当天，公司股价几近跌破预案价格。截至今日，增发预案已超过6个月有效期
- 2012年03月23日去年受北美欧洲市场营收下滑增速影响较小，除了努力开拓国内市场，还与向高端产品转型有密切关系，从而使得即使销量下降也能保持较高利润。
- 2012年03月23日受大风影响，京沪高铁北京南至天津南间部分接触网停电、天津南站发生设备故障，导致部分列车晚点。
- 2012年03月23日庞巴迪公司是全球领先的创新型运输方案制造商。截至2011年12月31日财年，总收入183亿美元
- 2012年03月23日2月23日下午，受大风影响，京沪高铁部分列车出现晚点。随着风力逐步减弱，京沪高铁已于19：02分恢复正常运行。
- 2012年03月23日《2012年中央公共财政收入预算表》及说明显示，今年中央税收收入中，国内增值税预算数为20250亿元，比2011年执行数增长10.8%
- 2012年03月23日在派遣税吏坐镇希腊财政部之后，德国下一个目标就是西班牙了
- 2012年03月23日扩大试点范围是趋势所在，但新增试点城市很可能是一些配套措施相对完善的二线城市，一线城市限购政策的退出会相对比较缓慢。
- 2012年03月23日深圳市公安局经济犯罪侦查局22日联合市金融办、市银监局、市市场监督管理局以及人民银行反洗钱处等行政执法部门，开展打击非法集资犯罪“猎鹰”收网行动，共捣毁涉嫌非法集资窝点18个，涉案金额超过11.5亿元
- 2012年03月23日要在团以上党委机关认真开展“讲政治、顾大局、守纪律”学习教育活动，确保部队自觉在思想上政治上与党中央保持高度一致，坚决听从党中央、中央军委和胡主席指挥。切实把防范重大安全问题作为今年的一项硬任务，确保部队安全稳定。
- 2012年03月23日修订案对2001年双方签署的《中华人民共和国国家旅游局和印度尼西亚共和国文化旅游部关于中国公民赴印度尼西亚旅游实施方案的谅解备忘录》中部分内容根据现实情况进行了修改
- 2012年03月23日面对当前复杂多变的国际形势，总统先生的来访对于加强两国战略磋商，扩大务实合作，把中印尼战略伙伴关系提升到更高水平具有重要意义
- 2012年03月23日3月23日下午，中国全国人大常委会委员长吴邦国在北京人民大会堂会见印度尼西亚共和国总统苏希洛·班邦·尤多约诺
- 2012年03月23日周永康首先说，很高兴在苏西洛总统访华期间同外长先生见面。一提到苏西洛总统，我就有很多美好的回忆。2004年2月，我任国务委员兼公安部部长时邀请他访华，他当时是印尼政治安全统筹部部长，我们进行了务实友好的会谈
- 2012年03月23日信息披露违规在整个纪律处分中仍占最大比重(占41.82%)，其中，信息披露不及时最多，有17起，占该类违规总数的73.9%。
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富