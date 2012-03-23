北京23日遭遇大风至少26人受伤 2012年03月23日 北京急救中心相关负责人介绍，23日10时26分，北京市车公庄一居民楼玻璃窗未关严，窗户玻璃被大风吹碎后落下来砸伤一人。11时41分，北京市昌平十三陵景区大树砸到一辆大巴，砸伤5人。12时15分，北京市南苑一广告牌被吹倒后砸伤母女二人

法国总统竞选进入关键期 2012年03月23日 民调显示，萨科齐和奥朗德两人在前一阶段竞选活动中的表现较好，正在逐渐拉开与其他候选人的差距。从目前民调结果看，如果第一轮投票不能分出胜负，奥朗德和萨科齐最有可能进入第二轮投票

日本养老金理财机构AIJ涉嫌巨额欺诈遭搜查 2012年03月23日 日本的社会养老金主要分“国民年金”、“厚生年金”、“共济年金”、“企业年金”等。其中，“国民年金”和“厚生年金”等公共养老金由政府背景的养老金运营机构负责管理和投资，按照其运营规定，资产的六成以上须投资国内债券

阿根廷向美英证交所申诉5家在马岛开采石油的英石油公司 2012年03月23日 目前这5家公司都在伦敦证券交易所上市。阿根廷外交部通知伦敦证交所，这5家英国公司未经阿政府许可在马岛海域进行石油勘探和开采属于“非法行为”，阿根廷当局将对这些公司采取措施，进行惩罚

美国联邦快递公司第三财季盈利继续大增 2012年03月23日 财报显示，在截至2月29日的第三财季，该公司实现净利润5.21亿美元，比上财年同期大增126%；折合每股摊薄盈利1.65美元，为上年同期的两倍多；总收入105.6亿美元，同比上升9%

德国不再坚决反对扩大欧债危机防火墙规模 2012年03月23日 德国政府基于摆脱自身在欧洲盟国中所处的孤立局面，从原先对扩大欧元区共同救助机制规模所持的坚决反对立场上作出让步，主张欧洲金融稳定工具（ＥＦＳＦ）与欧洲稳定机制（ＥＳＭ）两大机制同时并行运作