- 2012年03月23日会议指出要深入贯彻科学发展观，全面贯彻落实全国“两会”精神，牢牢把握稳中求进的工作总基调，牢牢把握保障和改善民生这一根本目的，加快经济发展，强化制度建设，办好民生实事，进一步做好民生各项工作
- 2012年03月23日马英九办公室22日说，林毅夫如果返台到案，将由军法机关依台湾法律办理，没有模糊空间，也没有任何例外
- 2012年03月23日深交所发布2011年度自律监管工作报告
- 2012年03月23日北京急救中心相关负责人介绍，23日10时26分，北京市车公庄一居民楼玻璃窗未关严，窗户玻璃被大风吹碎后落下来砸伤一人。11时41分，北京市昌平十三陵景区大树砸到一辆大巴，砸伤5人。12时15分，北京市南苑一广告牌被吹倒后砸伤母女二人
- 2012年03月23日将殡葬服务区分为基本服务和延伸服务,包括遗体接运、存放、火化和骨灰寄存等基本服务收费标准实行政府定价
- 2012年03月23日民调显示，萨科齐和奥朗德两人在前一阶段竞选活动中的表现较好，正在逐渐拉开与其他候选人的差距。从目前民调结果看，如果第一轮投票不能分出胜负，奥朗德和萨科齐最有可能进入第二轮投票
- 2012年03月23日日本的社会养老金主要分“国民年金”、“厚生年金”、“共济年金”、“企业年金”等。其中，“国民年金”和“厚生年金”等公共养老金由政府背景的养老金运营机构负责管理和投资，按照其运营规定，资产的六成以上须投资国内债券
- 2012年03月23日
- 2012年03月23日涉矿对于房企主要的风险除了房企没有太多相关行业经验，就是实业需要大量的前期投入和技术支持，而房地产业的运行模式则相对简单得多，所以没有一定基础和相关经验，将是房企跨界经营面临的最大困境。
- 2012年03月23日目前这5家公司都在伦敦证券交易所上市。阿根廷外交部通知伦敦证交所，这5家英国公司未经阿政府许可在马岛海域进行石油勘探和开采属于“非法行为”，阿根廷当局将对这些公司采取措施，进行惩罚
- 2012年03月23日“文强案”、“谢才萍案”、“李庄案”公诉人么宁被免去重庆市人民检察院第五分院检察员职务，被任命为重庆市人民检察院检察员
- 2012年03月23日深交所执行限制交易措施的原因有如下四类：短线交易、违规超比例增减持股票、违规卖出限售股和重大异常交易。
- 2012年03月23日财报显示，在截至2月29日的第三财季，该公司实现净利润5.21亿美元，比上财年同期大增126%；折合每股摊薄盈利1.65美元，为上年同期的两倍多；总收入105.6亿美元，同比上升9%
- 2012年03月23日3月23日上午，重庆市第三届人民代表大会常务委员会第三十次会议通过一批检察院系统官员的任免决定。
- 2012年03月23日德国政府基于摆脱自身在欧洲盟国中所处的孤立局面，从原先对扩大欧元区共同救助机制规模所持的坚决反对立场上作出让步，主张欧洲金融稳定工具（ＥＦＳＦ）与欧洲稳定机制（ＥＳＭ）两大机制同时并行运作
- 2012年03月23日美国联邦证券监管部门正在调查一些高频交易公司是否利用与电脑化交易所的紧密联系获得了不公平的优势。重点是包括BATS Global Markets Inc.在内的一些交易所运营商的电脑化交易平台。
- 2012年03月23日3月23日上午，重庆市第三届人民代表大会常务委员会第三十次会议通过：决定免去：王立军的重庆市人民政府副市长、重庆市公安局局长职务。
- 2012年03月23日财政部信息显示，2012年住房保障支出预算数为374.4亿元，比2011年执行数增加45.58亿元，增长13.9%。
- 2012年03月23日商务部2月3日收到沧州大化TDI有限责任公司等公司代表国内甲苯二异氰酸酯产业正式提交的反倾销调查申请，申请人请求对原产于欧盟的进口甲苯二异氰酸酯（型号为TDI80/20）进行反倾销调查。
- 2012年03月23日2012年中国房地产百强企业在整体发展上呈现成长速度回归常态，资产增长注重质量，企业融资优势凸显，同时积极参与保障房开发等特点
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