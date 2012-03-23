美国证交会对高频交易展开调查 2012年03月23日 《财经》综合报道 这次范围广泛的调查正由美国证券交易委员会(SEC)的执法人员着手进行之中，重点是包括BATS Global Markets Inc.在内的一些交易所运营商的电脑化交易平台。

华杯赛举办方称数学竞赛泄题系别有用心者所为 2012年03月23日 23日，“华杯赛”泄题事件经媒体报道后在网上持续发酵，不少参赛学生及家长在网上发帖表示不满，网友纷纷留言“希望尽快知道真相。”