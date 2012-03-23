- 2012年03月23日这次范围广泛的调查正由美国证券交易委员会(SEC)的执法人员着手进行之中，重点是包括BATS Global Markets Inc.在内的一些交易所运营商的电脑化交易平台。
- 2012年03月23日因安全气囊线束干涉问题和底盘涂层磨损燃油管路问题，自2012年3月23日起召回以下部分进口2012款沃尔沃S60(型号为T5、T6、DRIVe)和XC60(型号为T5、T6)汽车
- 2012年03月23日江津、祁宏、申思和小李明涉嫌非国家工作人员受贿，已经被批准逮捕，据悉4人涉案金额共计800万元。而他们涉嫌受贿的那场比赛，正是2003年末代甲A收官战上海国际对天津泰达的比赛
- 2012年03月23日2012年的房地产调控政策“非常明确”，坚持房地产市场调控，促进房价合理回归的基调不会动摇。
- 2012年03月23日最基本的0.8升手动挡奇瑞QQ售价为86,998新加坡元，按照最新汇率折合人民币435,192元。再对比美国车辆贸易网上港口提供的数据，奇瑞QQ零售价约为3,600美元，按照最新汇率折合人民币22,743元。两者相差19倍多
- 2012年03月23日近期，我国大葱价格忽然暴涨，“10块钱买两根大葱”的消息不胫而走。而最新消息显示，一些主产地毛葱的田头价一周内跌幅达25％
- 2012年03月23日，“特殊网友”与一般的“五毛”不同，“特殊网友”旨在引导网友看到事件背后所蕴含的深层次意义，而非炒作事件本身。所谓的“特殊网友”，是南海区联系的一些资深评论员及有一定地位的网友，这些“特殊网友”在网上发表公正的见解
- 2012年03月23日农业银行和浦发银行的年报中均体现出高拨备覆盖率的特点。尽管投资者对此有非议，但高拨备覆盖率仍是银行防范风险的有效屏障
- 2012年03月23日四季度，民生银行被9只明星基金减持6500.97万股，其中，鹏华价值优势减持2900万股
- 2012年03月23日国资委：央企要通过管理提升找出风险点、止住“出血点”
- 2012年03月23日2011年度，深交所共采取限制交易自律监管措施7起
- 2012年03月23日业绩下滑主要原因是，报告期煤价持续上涨成本提高，以及去年南方部分省市大旱，水电售电量减少所致
- 2012年03月23日北京急救中心医师，宣传中心主任@李坚韧在其个人微博上介绍称，据据不完全统计，上午大风吹起后，截至目前北京急救中心120调度指挥中心接到全市因大风引起的意外伤害10起，受伤15人
- 2012年03月23日23日，“华杯赛”泄题事件经媒体报道后在网上持续发酵，不少参赛学生及家长在网上发帖表示不满，网友纷纷留言“希望尽快知道真相。”
- 2012年03月23日吴伯雄说：“我们‘宪法’的条文，请大家看一看人民关系条例，很清楚，是不是？本来就是大陆地区、台湾地区的概念，所以才叫做人民关系条例，‘一国两区’还要误解的话，那故意的。”
- 2012年03月23日因受大风影响，京沪高铁部分列车降速运行，造成列车晚点
- 2012年03月23日截止收盘，沪指报2349.54点，跌26.23点，跌幅1.10%，成交741亿元；深成指报9885.25点，跌153.70点，跌幅1.53%，成交662亿元
- 2012年03月23日雅培的心美力一段被检测出是送检样品中最差的一个，而且远没有达到国际标准和中国标准
- 2012年03月23日多名路人表示，现在没太高，选 择少开车多坐公交。此外，还有一名路人说，“我能说脏话吗？”，在被记者质疑后，他表示，“不能吗？那我就没话好说的。”
- 2012年03月23日规划》明确“十二五”期间“三重点”及相关领域的改革任务，即在加快健全全民医保体制、巩固完善基本药物制度和基层运行新机制、积极推进公立医院改革三个方面取得重点突破
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